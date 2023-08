Chân dung hotgirl 27 tuổi xinh đẹp truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy

Ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thông tin bị can Đặng Phương Thảo (27 tuổi, trú tại TP.Hà Giang) về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Phương Thảo (sinh năm 1996, trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, TP. Hà Giang) vì có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Đặng Phương Thảo - Ảnh: Báo Người lao động Ban đầu, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận đơn tố giác của công dân về việc Đặng Phương Thảo có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo nguồn tin từ VietNamNet, căn cứ kết quả giải quyết tố giác về tội phạm và kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Phương Thảo về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định tại điều 326 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bị can Đặng Phương Thảo - Ảnh: VietNamNet Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.