Cậu ruột cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não khi đang ăn cơm

Đời sống 09/07/2023 16:02

Do uống nhiều rượu nên lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, người cậu bèn cầm điếu cày đánh vào đầu cháu cho đến khi có người can ngăn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 9/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với La Văn M. (SN 1954, ở xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, theo cơ quan công an, La Văn M. rủ ông Phùng Văn Đ. (SN 1975, Minh là cậu ruột của Đ.) đến nhà mình ăn cơm, uống rượu. 

Cậu ruột cầm điếu cày đánh cháu chấn thương sọ não khi đang ăn cơm - Ảnh 1
Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với La Văn M. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, do uống nhiều rượu nên giữa Đ. và M. xảy ra mâu thuẫn, M. đã cầm điếu cày đánh vào đầu của Đ. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, M. định đánh tiếp thì được mọi người can ngăn. Hậu quả, Đ. bị chấn thương sọ não kín.

Cơ quan công an xác định hành vi của La Văn M. có dấu hiệu của tội giết người. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ. 

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