Cao Bằng: 6 cháu nhỏ rủ nhau tắm hồ, 2 anh em ruột mất tích do đuối nước

Đời sống 13/08/2023 20:37

Nạn nhân đến từ địa phương khác nên chưa thể xác định danh tính ngay, các lực lượng chức năng vẫn đang được huy động tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chủ tịch UBND xã Thái Học (huyện Bảo Lâm) Lê Văn Đồng cho biết, khoảng 14h ngày 13/8, địa phương nhận được tin báo tại khu vực hồ nước xóm Vằng Vạt, xã Thái Học xảy ra một vụ đuối nước.

Thời điểm này có 6 cháu nhỏ đến từ thị trấn Pác Miầu (Bảo Lâm) rủ nhau đến tắm tại hồ nước kể trên. Khi đang tắm thì 2 em có dấu hiệu đuối sức nên dần bị chìm và mất tích.

"Nạn nhân đến từ địa phương khác nên chúng tôi chưa thể xác định danh tính ngay, các lực lượng chức năng vẫn đang được huy động tìm kiếm nạn nhân. Thông tin ban đầu, 2 cháu mất tích là anh em ruột, 4 bé còn lại sức khoẻ ổn định" - ông Đồng nói với báo Lao Động

Cao Bằng: 6 cháu nhỏ rủ nhau tắm hồ, 2 anh em ruột mất tích do đuối nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 16/6/2023, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xác nhận, trên địa bàn xã Ngũ Lạc vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và giúp gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 15/6, 4 em nhỏ gồm: T.T.N (SN 2009), T.T.M (SN 2015, em ruột T.N), T.T.K. (SN 2011) và T.T.T. (SN 2013, cùng ở xã Ngũ Lạc) đến tắm tại hồ nước của người dân ở ấp Rọ Say (xã Ngũ Lạc). 

Đến khoảng 17h cùng ngày, T. chạy về nhà thông báo 3 em nhỏ nói trên bị đuối nước. Người dân cùng nhau đến hồ lặn tìm được các em, nhưng cả 3 đều đã tử vong. 

Theo chính quyền địa phương, em T.N và T.M là anh em ruột, gia đình thuộc hộ nghèo. Còn K. là anh em bà con với 2 nạn nhân nói trên. Cha mẹ của các em này đều đi làm ăn xa và gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

 

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Sau gần 20 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 10h30 ngày 13/8, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và huyện Cát Tiên cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

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