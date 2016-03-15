Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm

Đời sống 15/03/2016 11:40

Việc trồng chanh từ hạt rất thú vị, nhất là với trẻ em vì chúng có thể theo dõi sự phát triển của nó. Hơn nữa, nếu chăm sóc tốt, bạn sẽ có 1 cây cảnh cực đẹp trong nhà.

Bạn có biết mình có thể trồng chanh trong chén (ly hoặc tách) không? Để làm điều này, bạn chỉ cần đất và hạt chanh.

Đầu tiên, chọn những hạt chanh (hoặc hạt bưởi) lớn nhất. Làm sạch lớp da ngoài hạt.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 1
Bước 1

Đổ nước vào chén và để hạt vào đó trong 6-7 ngày, nhớ thay nước hàng ngày nhé.

Khi bị ngâm nước, hạt được bao quanh bởi 1 lớp vỏ sền sệt, tuy nhiên điều này là bình thường.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 2
Bước 2

Ở đáy chén, bạn hãy bỏ vàit? viên sỏi để tạo hệ thống thoát nước. Sau đó đổ lớp đất trồng ẩm vào.

Các hạt được nhét vào đất với phần đầu nhọn chĩa xuống, khoảng cách giữa chúng là khoảng 5mm.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 3
Bước 3

Sau đó, đổ cát thô hoặc sỏi phủ lên hạt.

Đừng quên phun nước lên bề mặt, cứ 2-3 ngày/lần.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 4
Bước 4

Bạn có thể đậy chén bằng túi nilon hoặc giấy cách nhiệt nhằm tạo ra hiệu ứng nhà kính.

Tiếp tục phun nước 2 ngày/lần để hỗ trợ sự phát triển của nó.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 5
Bước 5

Những cái chồi đầu tiên sẽ xuất hiện trong 1 tuần.

Cẩn thận dời các chồi sang một cái chậu khác nếu có nhiều chồi xuất hiện.

Sau  3-5 tháng, khi cây con đã lớn, bạn nên chọn những cây đẹp và khỏe mạnh nhất, và dời chúng sang những cái chén có đường kính lớn hơn. Mỗi cây nên trồng trong 1 chén riêng. Tuy nhiên, bạn nên giữ nguyên thành phần đất.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 6
Bước 6

Chanh mất khá nhiều thời gian để kết trái, tuy nhiên nếu chăm sóc kỹ, nó có thể trở thành cây cảnh rất đẹp.

Nên tưới nước và bón phân cho chanh vào mùa hè và sẽ thích hợp hơn nếu bạn đặt nó ở chỗ thoáng khí.

Nếu có vườn, bạn có thể trồng chậu chanh xuống đất ở nơi nhiều nắng.

Vào mùa đông, chanh thích những căn phòng sáng sủa, thoáng đãng. Hãy tưới nước vừa phải vào mùa đông nhưng đừng để đất bị khô hoàn toàn. Nếu lá rụng, đừng lo vì điều này là bình thường. Vào mùa xuân, hãy tỉa cành cho nó. Cành mới sẽ mọc ra rất nhanh và bạn sẽ có 1 cây chanh xanh tốt, xum xuê.

Cách trồng chanh trong chén vừa độc, đẹp lại có trái ăn quanh năm - Ảnh 7
Nếu kiên nhẫn, bạn có thể có 1 cây kiểng cực kỳ dễ thương

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