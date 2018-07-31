Cách sử dụng dây cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra

Không thể phủ nhận vai trò, tầm quan trọng của dây cứu hộ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên dường như mọi người vẫn chủ quan, coi thường tính mạng của mình mà bỏ qua việc tìm hiểu thiết bị bảo vệ an toàn cho cả gia đình khi có các trường hợp khẩn cấp xảy ra hư hỏa hoạn, cháy nổ…. Bài viết dưới đây hi vọng sẽ giúp mọi có cái nhìn toàn diện về dây cứu hộ, cách sử dụng nó như thế nào.

Nhiều người vẫn thường đợi “mất bò mới lo làm chuồng”, đợi lúc nào có sự cố xảy ra rồi mới tính đến việc mua dây cứu hộ , dây thừng thoát hiểm. Phải chăng lúc này đã quá muộn để phòng bị những rủi ro có thể xảy ra với gia đình bạn.

Dây cứu hộ sợi polyester của Asia Dragon

Đối với các tòa nhà cao tầng, tòa cao ốc, chung cư,… việc chuẩn bị dây cứu hộ trong nhà lại càng cần thiết hơn khi đây được coi là những nơi có nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn cao nhất. Việc chuẩn bị các dây thừng thoát hiểm, dây cứu hộ trong nhà sẽ giúp mọi người dễ dàng thoát ra ngoài an toàn, tránh được những rủi ro ngoài mong muốn.

Hơn nữa, trong trường hợp sự cố xảy ra bất ngờ, các gia đình có người già, trẻ em, người tàn tật,… lại càng khó khăn hơn để thoát hiểm ra ngoài. Điều này lại càng khẳng định sự cần thiết của dây cứu hộ đối với mỗi gia đình hiện đại ngày nay.

Cách sử dụng dây cứu hộ như thế nào khi có các trường hợp xấu xảy ra?

Việc trang bị những thiết bị cứu hộ là bước đầu tiên quan trọng để bạn luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Tìm hiểu cách sử dụng dây cứu hộ như thế nào đúng cách cũng đóng vai trò giúp bạn xử lí một cách nhanh chóng, kịp thời trước những trường hợp xấu xảy ra. Dưới đây là 4 bước khi sử dụng dây cứu hộ mà bạn nên nhớ, cụ thể:

Bước 1: Luồn sợi dây cứu hộ qua lan can tòa nhà hoặc qua bản lề cố định.

Bước 2: Buộc dây. Ở bước này bạn đo khoảng 4 đoạn dây, mỗi đoạn dài khoảng 1 sải tay và chập lại, không nên đo dài quá sẽ bị thừa. Sau đó gập lại làm đôi và lưu ý cái thắt nút của dây sao cho vừa nằm đúng ở tầm ngực, kéo thật chặt để bảo đảm an toàn. 2 dây phía dưới sẽ luồn qua chân thắt chặt lên háng, dây còn lại vòng qua cổ còn phần dây thừa thì buộc qua lưng, móc vào phần dây phía trên của nút thắt và buộc lại an toàn.

Bước 3: Đu xuống. Trước khi đu xuống nên quan sát các chướng ngại vật phía dưới rồi sau đó tiến hành tụt xuống. Trong quá trình tụt xuống phía dưới, bạn luôn hướng mặt vào tường, tay nắm chặt vào phần dây, chân chạm vào tường đẩy ra và cứ thế tụt xuống từ từ.

Bước 4: Tiếp đất. Sau khi bạn đã tiếp xúc với mặt đất, hãy tháo dây cứu hộ khỏi người và nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm, đang xảy ra sự cố.

Trên đây là những thông tin về dây cứu hộ và cách sử dụng dây cứu hộ như thế nào. Công ty Asia Dragon - công ty sản xuất dây thừng hàng đầu Việt Nam hi vọng đã giúp bạn hiểu hơn về thiết bị cứu hộ gia đình này. Để lựa chọn dây cứu hộ, dây thừng thoát hiểm tốt nhất hiện nay, khách hàng nên tìm đến các công ty sản xuất dây thừng uy tín, chất lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả gia đình trong quá trình sử dụng.