Cách chọn người xông đất đầu năm để mang lộc tài vào nhà trong năm mới

Đời sống 25/12/2017 13:43

Xông đất đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền thống người Việt. Vậy thì cách chọn người xông đất đầu năm như thế nào là đúng phong tục nhất? Hãy cùng tìm hiểu bây giờ nhé.

Gần như bất cứ một hoạt động nào vào ngày tết như chuẩn bị bàn thờ, mâm cỗ cúng cuối năm, tảo mộ hay xông đất đều phải được thực hiện một cách cẩn trọng. Bởi lẽ chúng sẽ quyết định rất lớn vào việc trong năm mới, gia chủ sẽ có nhiều tài lộc, thịnh vượng hay gặp điều không may. Do vậy, hiểu rõ tất cả những công việc này là điều rất cần thiết.

Trong phạm vi bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cụ thể cách chọn người xông đất đầu năm là như thế nào và có điều gì cần phải lưu ý nhé.

Cách chọn người xông đất đầu năm

xông đất đầu năm
Xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Thời xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm.

Kẻ làm quan, người có học chọn người xông đất có tuổi hợp tuổi với chủ nhà. Người xông đất phải là đàn ông trụ cột trong gia đình.

Đối với người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều: Người được chọn xông đất phải khỏe mạnh, tốt tính, gia cảnh khấm khá, hòa thuận.

Ở một số vùng miền, một số gia đình có quan niệm cổ hủ cho rằng con gái, đàn bà đến xông đất đầu năm thường đem lại sự xui xẻo cho gia chủ. Cũng vì thế mà người phụ nữ thường e ngại tới thăm hỏi anh em, họ hàng vào sáng sớm mùng 1 Tết.

Xem thêm: Thuyết minh về ý nghĩa của phong tục xông đất đầu năm

Chọn người xông đất đầu năm
Chọn người xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, xã hội ngày càng tân tiến, hiện đại, bình đẳng hơn thì quan niệm “trọng nam khinh nữ” cổ hủ, lạc hậu đó dần dần bị xóa bỏ.

Theo Giáo sư Hoàng Chương: “Ngày nay, người ta thường có xu hướng chọn những người hợp tuổi bất kể đàn ông, đàn bà, trai, gái. Tiếp đến là những người có tính cách hiền lành tử tế, đỗ đạt, thành công để vào xông nhà”.

Dưới góc độ phong thủy, chuyên gia Tuấn Kiệt – Công ty cổ phần Phong thủy Việt Nam nhấn mạnh: “Người xông đất tương sinh với gia chủ thì sẽ giúp gia chủ thịnh vượng hơn trong năm mới”.

Cũng theo chuyên gia Tuấn Kiệt: “Hãy chọn người thân quen đến chúc Tết, chúc sức khỏe mình bằng tấm lòng chân thật. Đầu năm, mọi người cũng nên làm những việc tốt lành để chiêu cảm được phúc đức như làm từ thiện, trồng cây, cúng giường...; tránh những việc tổn hại nguyên khí như sát sinh, vui chơi quá mức, cờ bạc...”.

Xông đất ngày tết
Xông đất ngày tết. Nguồn: Internet.

Kinh nghiệm cho hay rằng, những ai xởi lởi, thật thà, hồn nhiên, làm ăn phát đạt, con cái đông đủ (có trai, có gái), mặt mũi sáng sủa, thân hình đầy dặn, không có tang thì sẽ là người tốt “duyên”, tốt “vía”, đem lại nhiều may mắn trong năm mới cho gia chủ.

Ngoài ra, bên cạnh những gia đình luôn luôn lựa chọn cẩn thận người xông đất từ trước Tết thì vẫn có nhiều người luôn muốn việc xông đất diễn ra một cách tự nhiên.

Tức là trước đêm giao thừa, họ không hề nhờ ai, không lựa chọn người xông đất. Họ quan niệm, đã là may mắn thì phải đến tự nhiên, không sắp đặt.

Theo thời gian, sự đổi thay phát triển của cuộc sống, nhiều phong tục cũng có sự thay đổi theo hướng phù hợp hơn với xã hội. Tuy nhiên mỹ tục “đạp đất” vẫn được nhân dân ta coi trọng, nhưng đã có sự nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề chuyện may rủi, hậu vận như trước kia.

Cả chủ và khách coi mỹ tục “xông đất đầu năm” như một thứ “lộc trời” cho một năm mới với nhiều hi vọng, và cả sự hướng tới tương lai.

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