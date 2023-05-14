Mới đây, quán hải sản Bốn Bao (Khánh Hòa) đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm nhóm khách 8 người đến ăn rồi rời đi nhưng "quên" không tính tiền.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 12/5, nhóm khách trên gồm 8 người cả nam và nữ đi taxi đến ăn và ngồi trên lầu. Khoảng hơn 23 giờ, nhóm khách ăn xong và đi xuống dưới, lúc này nhân viên của quán đang lo việc dọn dẹp nên nghĩ rằng khách xuống quầy để tính tiền nên cũng không để ý. Thời điểm này, quán cũng gần hết khách, chỉ còn một bàn phía dưới. Quán hải sản Bốn Bao - Ảnh: Báo Thanh niên Sau khi nhóm khách trên gọi taxi và rời đi, anh Đặng Văn Hiếu, quản lý nhà hàng Bốn Bao mới phát hiện nhóm khách "quên" chưa tính tiền. Ngay lúc này, nhà hàng kiểm tra lại camera thì nhận thấy, lúc nhóm khách trên ăn xong thì có một người phụ nữ đưa tiền cho một người đàn ông mặc áo thun xanh để thanh toán.

Tuy nhiên, người đàn ông này đi xuống dưới và chỉ lảng vảng tại quầy tính tiền một lúc rồi đi ngược vào phía cầu thang, sau đó chờ mọi người đi ra hết rồi đi theo ra về. Hóa đơn nhóm khách ăn nhưng "quên" không trả tiền - Ảnh: Báo Thanh niên Anh Hiếu cho biết, anh không biết rõ nhóm khách trên ở tỉnh thành nào nhưng đoán rằng họ ở phía bắc do tất cả đều nói giọng miền Bắc. "Số tiền họ ăn uống chỉ 1,5 triệu đồng tuy không lớn nhưng không hiểu sao họ lại không tính. Có khi họ quên thật. Mình đăng lên mạng xã hội với hy vọng họ đọc được để gửi lại số tiền trên cho quán", anh Hiếu nói.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, khoảng 10h30 ngày 1/5, tại nhà hàng hải sản Minh Lưu, có địa chỉ tại đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tiếp đón đoàn khách du lịch khoảng 10 người. Theo hình ảnh từ camera an ninh, sau khi ăn xong người cuối cùng trong đoàn rời khỏi nhà hàng là một người phụ nữ. Trước khi rời đi, người này đã đến quầy tính tiền của nhà hàng đứng đợi gần 3 phút rồi đi ra cổng. Sau đó chủ nhà hàng và nhân viên mới phát hiện đoàn này chưa thanh toán số tiền 2,6 triệu đồng cho bữa ăn. Nhà hàng hải sản Minh Lưu, nơi xảy ra sự việc đoàn khách ăn hải sản xong rời đi khiến chủ nhà hàng bức xúc - Ảnh: Báo Tiền phong Sau khi kiểm tra camera an ninh tại quán và chụp lại hình ảnh chiếc xe mà đoàn khách kể trên đi, anh Trần Văn Quyết, chủ nhà hàng Minh Lưu đã đăng tải thông tin vụ việc lên một diễn đàn trên mạng xã hội. Nhà xe du lịch sau khi biết sự việc đã hỗ trợ, cung cấp số điện thoại của người thuê xe. Hóa đơn bữa ăn của đoàn khách hết 2,6 triệu đồng - Ảnh: Báo Tiền phong Nhờ đó, anh Quyết đã biết đoàn khách vào ăn hải sản tại nhà hàng của mình nhưng chưa thanh toán đến từ Hà Nội, đồng thời gọi điện trực tiếp yêu cầu giải thích. Sau đó, một người trong đoàn khách kể trên đã lấy số tài khoản và chuyển trả toàn bộ số tiền trong hóa đơn. Tuy nhiên người này cũng đã nhắn tin thể hiện không hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng. Nội dung cuộc trò chuyện giữa khách hafngg và nhà hàng - Ảnh: Báo Tiền phong

Thực hư chuyện nhà hàng 'tố' đoàn khách du lịch 10 người ăn hải sản rồi 'quỵt' 2,6 triệu đồng? Mới đây, vụ việc đoàn khách du lịch đến ăn nhà hàng hải sản rồi rời đi mà không thanh toán tiền khiến dư luận xôn xao.

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