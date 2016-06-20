Bỏ ngay 4 thứ này ra khỏi phòng ngủ nếu không muốn "tan cửa nát nhà"

Đời sống 20/06/2016 07:53

Việc mang 4 vật cấm kỵ sau vào phòng ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa khí gia đình, thâm chí gây “tan đàn xẻ nghé”.

Sau đây là 4 món đồ bạn tuyệt đối không được mang vào phòng ngủ

Bỏ ngay 4 thứ này ra khỏi phòng ngủ nếu không muốn 'tan cửa nát nhà' - Ảnh 1

1. Giày dép

Giày dép đi bên ngoài chứa nhiều uế tạp và năng lượng tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng hôn nhân. Vậy nên thay vì để tủ giày trong phòng ngủ, bạn hãy để giày dép ở mép bên trái hoặc phải cửa chính.

Lưu ý khi đặt giày vào kệ, bạn phải để mũi giày hướng vào trong. Nếu mũi giày hướng ra ngoài bạn đời của bạn sẽ dễ ngoại tình.

Bỏ ngay 4 thứ này ra khỏi phòng ngủ nếu không muốn 'tan cửa nát nhà' - Ảnh 2

2. Quần áo ướt

1/3 thời gian trong cuộc đời bạn gắn liền với phòng ngủ, và dù quần áo được đặt trong phòng ngủ là hết sức hợp lý. Thế nhưng, nếu bạn phơi quần áo trong phòng ngủ sẽ khiến số quần áo này thành nơi lưu trú của những nguồn năng lượng tiêu cực.

Tốt nhất bạn đừng bao giờ mang quần áo ướt vào phòng ngủ để hong phơi, bởi không phải tự nhiên mà dân gian luôn khuyến cáo bạn không được phơi đồ ngoài trời vào ban đêm.

Bỏ ngay 4 thứ này ra khỏi phòng ngủ nếu không muốn 'tan cửa nát nhà' - Ảnh 3

3. Tượng Phật

Nhiều người quan niệm bài trí tượng Phật, thánh thần trong phòng ngủ sẽ giúp xua đuổi tà ma và dễ ngủ hơn thế nhưng đây là sai lầm tai hại. Thờ cúng phải có bàn thờ riêng, được đặt trang trọng trong phòng khách hay phòng thờ. Nếu tùy ý đặt tượng Phật sẽ khiến cho may mắn, tài lộc và tình cảm vợ chồng luôn bị trì trệ, ngột ngạt.

4. Ảnh của người đã mất

Dù biết rằng bạn dành rất nhiều thương yêu cho người thân đã qua đời của mình, thế nhưng nếu đặt ảnh của người quá cố trong phòng ngủ quả thật không nên. Di ảnh có âm khí mạnh, đặt trong phòng ngủ sẽ làm mất cân bằng âm dương từ đó rất dễ gây nên tranh cãi vợ chồng, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của bạn.

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   phong thuỷ phong thuỷ nhà

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