Bình Dương: Người dân lao xuống dòng nước sâu, thành công cứu sống hai mẹ con người nước ngoài

Đời sống 21/06/2023 08:56

Sáng 21/6, lãnh đạo UBND phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước ở sông Sài Gòn (đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng) đã ổn định sức khỏe.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 21h tối 20/6, bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ là người nước ngoài, chơi ở mé sông Sài Gòn, đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một). Sau đó, bé gái bị trượt xuống sông Sài Gòn. Thấy vậy, người mẹ nhảy xuống sông cứu con nhưng không thể tiếp cận để đưa bé lên bờ.

Bình Dương: Người dân lao xuống dòng nước sâu, thành công cứu sống hai mẹ con người nước ngoài - Ảnh 1
Anh Hảo lao xuống nước cứu hai mẹ con người nước ngoài - Ảnh: VOV

Thấy hai mẹ con chới với dưới sông, anh Nguyễn Văn Hảo (31 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một) đã nhanh chóng nhảy xuống, mò tìm thấy cháu bé. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, lực đẩy mạnh khiến anh không thể đưa bé vào bờ. Còn người mẹ lúc này cũng bám vào được đám bèo trôi theo dòng nước.

Nghe tiếng la hét của chị Phạm Ngọc Kim Phương (vợ anh Hảo), một thanh niên ở gần đã lao xuống sông cho anh Hảo bám vào nhưng cũng không thể bơi vào bờ. 

Bình Dương: Người dân lao xuống dòng nước sâu, thành công cứu sống hai mẹ con người nước ngoài - Ảnh 2
Người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy tới dùng cây, dây cứu 4 người đang có nguy cơ đuối nước - Ảnh: VOV

Dẫn theo thông tin từ báo Tiền phong, sau khi cố gắng đẩy hai mẹ con lên đám lục bình đang trôi, anh Hảo kiệt sức và chới với dưới dòng nước. Thấy vậy, anh Âu Văn Tuấn (23 tuổi, quê An Giang) đang bán hàng trên bờ đã lao xuống cố gắng đẩy các nạn nhân vào sát bờ. Tuy nhiên, sau đó anh Tuấn cũng có dấu hiệu kiệt sức.

Tiếp đến, anh Nguyễn anh Dũ (21 tuổi, quê Phú Yên ) đi qua khu vực và phát hiện nên lập tức nhảy xuống sông cứu người phụ nữ lên bờ an toàn, đồng thời hô hoán để người dân trên bờ biết đến giúp đỡ. Sau khi đưa được các nạn nhân lên bờ, anh Dũ cũng kiệt sức.

Bình Dương: Người dân lao xuống dòng nước sâu, thành công cứu sống hai mẹ con người nước ngoài - Ảnh 3
Lần lượt theo thứ tự các anh Âu Văn Tuấn, Nguyễn Anh Dũ và Nguyễn Văn Hảo (hàng trên) và hiện trường vụ đuối nước (ảnh dưới) - Ảnh: Báo Tiền phong

Đại diện lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cho biết, hai mẹ con người nước ngoài (chưa xác định được quốc tịch) được chăm sóc sức khỏe tại trung tâm y tế, sức khỏe đã ổn định trở lại. Riêng ba nam thanh niên khi cố gắng cứu người đã bị kiệt sức nhưng sức khỏe đã hồi phục nhanh ngay tại hiện trường.

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