Bí ẩn trăm năm không hẳn ai cũng biết về phong thục lì xì đầu năm: Mệnh giá lớn hay nhỏ liệu có quan trọng?

Ảnh minh họa: Internet

Lì xì ngày đầu năm trong văn hóa của người Việt

Đối với đa phần người Việt Nam từ bao đời nay, Tết là dịp để những người con xa xứ có dịp quay trở về nhà sau một năm dài xa cách. Quanh chiếc bàn ăn, cả nhà quây quần cùng nhau trong không khí hân hoan, chia sẻ những câu chuyện đã qua và những dự định cho năm mới, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến những người thân yêu.

Và trong dịp đó, người lớn cũng sẽ trao cho con trẻ những phong bao may mắn chứa tiền lì xì sau khi nhận được những lời chúc. Ngày xưa, phong tục lì xì thường được diễn ra vỏn vẹn trong ngày đầu năm mới hoặc có chăng là 3 mùng Tết. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại, nhiều mối quan tâm, bận rộn, nhiều mối quan hệ cần chúc tụng, thăm hỏi nên việc lì xì được dịp kéo dài thêm, có thể đến tận mùng 10. Bên cạnh ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, tài lộc, phong bao lì xì còn là cách để người Việt gửi chúc sức khỏe và mong một năm mới an lành, làm ăn tấn tới.

Ảnh minh họa: Internet

Vì sao nên đặt lì xì trong phong bao màu đỏ?

Việc đặt tiền trong những phong bao kín mang ý nghĩa không so bì hay xích mích chuyện tiền nong trong năm mới. Bên cạnh đó, phong bao thường có màu đỏ, màu sắc được coi là màu đem lại nhiều may mắn nhất trong những lễ hội theo quan niệm người châu Á. Vậy nên việc đặt lì xì trong phong bào màu đỏ tượng trưng cho tài lộc cho cả người cho đi và nhận lại.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, phong tục lì xì không chỉ dành cho trẻ em mà còn được lan rộng sang cả ông bà, cha mẹ hay những người mà ta yêu quý. Đó là lòng ước cầu chúc cho các cháu hay ăn chóng lớn, người lớn tuổi thì có thật nhiều sức khỏe để có thể bên con cháu thật lâu hay những người trẻ có thêm nhiều may mắn để thực hiện hoài bão của mình.