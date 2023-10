Bất ngờ với công thức mặt nạ trị thâm mụn từ ngò tây

Cụ thể, ngò tây chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Mg, Fe, Cu, K, Ca… nhanh chóng làm giảm gốc tự do trong cơ thể, chống lại dấu hiệu lão hóa, làm dịu viêm da và hồi sinh làn da xỉn màu kém sắc. Đặc biệt, ngò tây có hiệu quả trị mụn rất tốt là nhờ vào vitamin C sẵn có.

Gần đây, một số nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra ngò tây có đến 8 loại chất có khả năng ngăn chặn hoặc giảm nhẹ tình trạng ung thư. Trong đó có 2 chất quan trọng nhất là Acetylenic và Acid phenolic. Vì vậy, việc sử dụng rau ngò tây thường xuyên sẽ cho hiệu quả rất tốt. Kích thích và tăng cường hơn chức năng giải độc, nhất là chất độc tích tụ trên bề mặt da, đánh bay mụn trứng cá, sớm sở hữu làn da mịn màng, căng tràn sức sống như mong đợi.

Những công thức mặt nạ trị thâm mụn từ ngò tây

Để khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng, da dẻ hồng hào, giàu sức sống thì bạn hãy uống ngay một ly nước ngò tây. Ly ngò tây có tính mát, vị ngọt, giàu chất xơ… nhưng mà mùi vị khá khó uống. Vì thế, để dễ uống hơn thì bạn có thể mix cần tây cùng với một số nguyên liệu khác tạo thành ly nước detox thơm ngon. Ví dụ như là 1 nhánh cần tây, 1 quả cà chua, ¼ quả lê, ½ quả chanh ép lấy nước. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng 1 củ cải đỏ, 1 nhánh cần tây, 1 ít hành tây hoặc 1 nhánh cần tây, ¼ quả mướp đắng, ½ quả táo đỏ ép lấy nước uống mỗi ngày. Đồng thời kết hợp với việc đắp mặt nạ trị thâm mụn từ cần tây sẽ mang lại hiệu quả rất tốt.

Mặt nạ cần tây, chanh và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

100g rau ngò tây.

1 thìa cà phê mật ong.

1 thìa nước cốt chanh.

Mặt nạ ngò tây chanh và mật ong nhanh chóng làm đều màu da

Bạn hãy rửa sạch rau ngò tây, sau đó thái nhỏ và nghiền nhuyễn, trộn đều cùng với một thìa cà phê mật ong và một thìa nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi đã vệ sinh da mặt sạch sẽ thì hãy đắp hỗn hợp mặt nạ này lên, để khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa sạch bằng nước mát.

Loại mặt nạ này rất tốt cho da nhờn mụn, bởi cần tây kết hợp với mật ong và chanh cho hiệu quả rất tốt trong việc đánh bật vi khuẩn gây mụn. Đồng thời cấp ẩm, tái tạo tế bào da, cân bằng sắc tố giúp da sáng đều màu hơn. Hơn nữa da còn được cung cấp thêm hàm lượng dinh dưỡng cao như carbohydrate, các vitamin, chất khoáng và các chất chống oxy hóa như chrysin, pinobanksin, vitamin C… Do đó, làn da như được tái sinh, phục hồi sức sống.

Mặt nạ ngò tây và đu đủ

Mặt nạ cần tây và đu đủ phù hợp cho nhiều loại da, đặc biệt là da khô. Bởi các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đu đủ chứa nhiều vitamin C hơn cả cam. Trung bình 100g đu đủ chứa 61mg vitamin C trong khi 100g cam tươi chỉ chứa 45mg vitamin C. Hơn nữa đu đủ cũng rất giàu vitamin C có thể dễ dàng “đánh bay” các vết thâm nám, tàn nhang và làm trắng da hiệu quả. Cộng với lượng nước dồi dào từ cần tây có thể ức chế sự hình thành các sắc tố đậm màu, đồng thời nuôi dưỡng làn da từ tận sâu bên trong. Vì vậy, chỉ cần kiên trì đắp loại mặt nạ này bạn sẽ sớm sở hữu làn da đẹp, căng mướt mịn màng.

Mặt nạ ngò tây đu đủ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong

Nguyên liệu cần có:

¼ trái đu đủ

1 nắm rau ngò tây

Rửa sạch đu đủ và ngò tây bằng nước muối pha loãng, sau đó xay nhuyễn chúng lại với nhau. Sau khi tẩy tế bào chết cho da mặt xong thì đắp hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ trị thâm mụn từ ngò tây và rau má

Rau má có vị đắng, tính mát, có khả năng tiêu trừ độc tố, thanh lọc cơ thể, đồng thời làm dịu và giảm kích ứng da. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ chữa một số bệnh lý da liễu như: mẩn ngứa, mề đay, dị ứng khi thời tiết thay đổi… Do đó, rau má đã trở thành thành phần chiết xuất quen thuộc trong các dòng sản phẩm chăm sóc da nhạy cảm và da mụn. Khi rau má kết hợp với ngò tây sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc làm giảm nhiệt độ bề mặt da và ức chế tình trạng viêm nhiễm, hết thâm.

Mặt nạ ngò tây và rau má xóa mụn giảm thâm nhanh chóng

Nguyên liệu cần có:

1 nắm lá rau má.

1 nắm lá rau ngò tây.

Rau ngò tây và rau má rửa sạch. Sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Rửa mặt sạch sau đó đắp hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa thật sạch bằng nước mát. Sau khoảng 1 tháng thực hiện bạn sẽ thấy da trở nên khỏe, đẹp, sạch, mềm và mịn hơn rất nhiều.

Ngoài việc uống nước ép và đắp mặt nạ trị thâm mụn từ rau ngò tây thì bạn cũng có thể chế biến thêm các món ngon từ loại rau này để bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Đây là cách chăm sóc da từ bên trong vô cùng hiệu quả. Loại rau này được các nước phương Tây vô cùng ưa chuộng. Trong bữa ăn hàng ngày, chúng ta có thể ăn sống hoặc chế biến thành món salad tươi ngon, nấu canh hoặc xào chung với nhiều loại rau củ bổ dưỡng khác. Một số món ăn đơn giản bạn cũng có thể chế biến thêm và ăn hàng ngày như là ngò tây xào thịt bò, đậu hũ xào ngò tây, canh tôm sú, thịt heo và ngò tây…

Bạn nên chọn cây ngò tây có lá xanh non, thân mọng nước để chế biến. Tuy nhiên vì cần tây có khả năng làm hạ huyết áp nên loại thực phẩm này không phù hợp với người bị huyết áp thấp. Do đó, những chị em bị huyết áp thấp cần hạn chế uống sinh tố và các món ăn từ ngò tây.

Mặt nạ ngò tây dưỡng ẩm, thanh nhiệt an toàn cho da

Qua đây có thể thấy được rau ngò tây cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể, tăng cường sức đề kháng mà còn góp phần cải thiện nhan sắc vô cùng hiệu quả. Ngò tây chứa đến 90% nước, giúp dưỡng ẩm, thanh nhiệt, giải độc, rất an toàn, dịu nhẹ với làn da nhạy cảm, da mỏng, yếu, cháy nắng…Vì vậy, để sớm có da dẻ hồng hào, mịn màng thì bạn hãy kết hợp song hành việc uống nước ép ngò tây và đắp mặt nạ trị thâm mụn từ ngò tây nhé!