Băng qua đường ngang dân sinh, người phụ nữ không may bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ

Đời sống 10/06/2023 18:30

Đi xe máy băng qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam không may bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thời điểm trên, bà Nguyễn Thị H. (41 tuổi, trú khối 5, thị trấn Núi Thành) điều khiển xe máy mang BKS 92N1-084.46 băng qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát nên đã bị tàu hỏa mang số hiệu HH84, do ông Trần Hồng H. (46 tuổi; trú TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc tông trúng.

Sau va chạm, xe máy bị tàu hỏa kéo một đoạn dài mới dừng lại. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. 

Băng qua đường ngang dân sinh, người phụ nữ không may bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường lấy thông tin. Sau đó vài phút, tàu hỏa tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.   

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