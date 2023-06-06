Bàng hoàng phát hiện một người đàn ông ở Bình Thuận tử vong trong tư thế treo cổ tại căn chòi cùng thư tuyệt mệnh

Đời sống 06/06/2023 19:53

Đầu giờ chiều ngày 6/6, một số người dân ở thôn Hồng Thắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 6/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra cái chết của một người đàn ông trong căn chòi ven biển.

Bàng hoàng phát hiện một người đàn ông ở Bình Thuận tử vong trong tư thế treo cổ tại căn chòi cùng thư tuyệt mệnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Được biết, đầu giờ chiều ngày 6/6, một số người dân ở thôn Hồng Thắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ tại căn chòi ngư dân dùng để vá lưới ở ven bờ biển.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình đã tổ chức lực lượng phong tỏa khu vực trên.

Qua kiểm tra, truy tìm tung tích, xác định nạn nhân là anh Phan Nhung (33 tuổi, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Vụ việc đang được cơ quan công an giải quyết.

Liên quan đến chuyện người đàn ông treo cổ tự tử, tại Bình Dương cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 22/4, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. 

Bàng hoàng phát hiện một người đàn ông ở Bình Thuận tử vong trong tư thế treo cổ tại căn chòi cùng thư tuyệt mệnh - Ảnh 2

Người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, chiều tối 21/4, người vợ đi làm về thì bàng hoàng phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ ở khu vực phía sau trên lầu.

Căn nhà này nằm trên đường Chu Văn An, phường An Phú, TP. Thuận An. Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định tên N.D.T. (53 tuổi).

Người vợ cho biết chồng mình trước đây làm tài xế nhưng đã nghỉ ở nhà đưa đón con đi học, còn vợ làm ở  nhân viên văn phòng. Vợ chồng và 2 con nhỏ mới chuyển về căn nhà này sống được vài tháng.

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