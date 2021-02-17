Bạn có biết ủ tóc bằng sữa chua giúp tóc chắc khỏe, suôn mượt dài lâu

- Sữa chua có đặc tính giúp chống nấm, từ đó làm dịu da đầu cực tốt nên ủ tóc bằng sữa chua là giải pháp giúp loại bỏ gàu hiệu quả.

Cách ủ tóc bằng sữa chua ngoài việc giúp khắc phục và nuôi dưỡng mái tóc hư tổn thì nó còn là cách để giải quyết nhiều vấn đề về tóc một cách tự nhiên. Vì thế, nếu là người ưa chuộng các biện pháp làm đẹp an toàn, lành tính nhưng vẫn hiệu quả thì độc giả nhất định phải biết đến những cách dùng sử dụng sữa chua chăm sóc tóc mà chúng tôi hướng dẫn.

- Sữa chua giúp điều chỉnh quá trình sản xuất bã nhờn và góp phần cân bằng độ ph của da đầu.

- Sữa chua còn giúp kiểm soát tình trạng rụng tóc bằng cách cải thiện sức khỏe của da đầu, đồng thời giúp giảm bớt sự tắc nghẽn của nang tóc.

- Làm mát, làm dịu, giảm thiểu sự khó chịu gây ra bởi các vấn đề rắc rối ở da đầu.

- Mặt nạ sữa chua còn giúp ngăn ngừa tóc rụng hiệu quả, rất phù hợp đối với những phụ nữ hay bị gãy rụng tóc, kể cả với những người hay làm tóc, nhuộm tóc yếu đi cũng được khuyến khích nên áp dụng cách ủ tóc bằng sữa chua.

Sữa chua không chỉ là nguyên liệu thân thiện với làn da mà chúng còn giúp nuôi dưỡng tóc suôn mượt, bóng khỏe

Nhờ những tác dụng rất tốt nói đến ở trên mà ủ tóc bằng sữa chua được xem là giải pháp giúp kích thích tóc phát triển tốt và nhanh dài hơn.

2. Các công thức ủ tóc bằng sữa chua tốt nhất

+ Ủ tóc bằng sữa chua và mật ong

Đây là một công thức tuyệt vời để kiểm soát lượng dầu thừa và ngăn ngừa tình trạng nang tóc bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể bổ sung dâu tây (tóc dầu), chuối (tóc khô) vào công thức này để nhận được nhiều lợi ích hơn.

Ủ tóc bằng sữa chua và mật ong

Chuẩn bị nguyên liệu:

- ½ hũ sữa chua không đường

- 1 muỗng cà phê giấm táo

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

- Kết hợp tất cả các thành phần với nhau để tạo thành hỗn hợp mịn và đều.

- Áp dụng công thức trên từ chân tóc lên đến ngọn tóc theo từng phần.

- Ủ tóc và để yên trong khoảng 30 phút rồi gội đầu sạch với dầu gội dịu nhẹ.

- Nên thực hiện 1 – 2 lần/ tuần.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và nha đam

Nha đam được biết đến là loại thực phẩm giàu axit amin và protein cao, chúng giúp sửa chữa và nuôi dưỡng chân tóc dịu nhẹ, hiệu quả cao. Đặc biệt, đặc tính giữ ẩm và kháng khuẩn của nó cũng vô cùng hữu ích trong việc giúp cải thiện và giữ cho da đầu lẫn sợi tóc luôn khỏe mạnh, phát triển tốt.

Ủ tóc bằng sữa chua và nha đam

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2 muỗng canh sữa chua không đường

- 3 muỗng canh gel nha đam nguyên chất

- 1 muỗng canh mật ong nguyên chất

- 2 muỗng canh dầu ô liu

Các thực hiện:

- Xay các nguyên liệu thành hỗn hợp sền sệt.

- Bắt đầu bằng việc thoa hỗn hợp mặt nạ lên da đầu trong 20 phút rồi thoa đều xuống tóc và tiếp tục ủ khoảng 30 phút.

- Xả sạch mặt nạ với nước và gội đầu lại.

- Nên thực hiện 1 – 2 lần/ tuần.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và trứng gà

Trong trứng gà có chứa rất nhiều protein, vì thế nó sẽ giúp nuôi dưỡng da đầu và sửa chữa các sợi tóc hư tổn, khiến chúng khỏe mạnh và nhanh dài hơn.

Ủ tóc bằng sữa chua và trứng gà

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 2 – 4 muỗng canh sữa chua không đường

- 1 – 2 quả trứng gà (tùy độ dài của tóc)

Cách thực hiện:

- Đánh đều trứng gà, sau đó cho thêm sữa chua để tạo thành hỗn hợp ủ tóc.

- Thoa đều hỗn hợp từ gốc đến ngọn tóc (bạn có thể dùng trên tóc khô hoặc tóc ẩm).

- Ủ tóc trong khoảng 20 – 30 phút rồi xả sạch với nước và gội đầu lại.

- Nên thực hiện 1 – 2 lần/ tuần.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và chuối

Cách ủ tóc bằng sữa chua và chuối rất thích hợp với những mái tóc bị khô xơ và hư tổn. Nguyên nhân là vì chúng cung cấp chất dưỡng ẩm, dinh dưỡng tốt lại có thể làm sạch tóc và da đầu khá hiệu quả để giữ cho chúng luôn khỏe mạnh.

Cách ủ tóc bằng sữa chua và chuối rất thích hợp với những mái tóc bị khô xơ và hư tổn

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 muỗng canh sữa chua không đường

- ½ quả chuối chín

- 3 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, nghiền mịn chuối rồi trộn chúng cùng các thành phần đã chuẩn bị còn lại cho đến khi có được hỗn hợp đồng nhất.

- Thoa đều hỗn hợp trên lên toàn bộ tóc.

- Ủ trong khoảng 25 – 30 rồi gội đầu sạch lại với dầu gội dịu nhẹ.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và bơ

Nguồn vitamin E và chất chống oxy hóa dồi dào trong quả bơ sẽ giúp bạn phục hồi sức khỏe da đầu. bên cạnh đó, chúng còn giúp khắc phục tình trạng tóc mọc chậm. Sự kết hợp giữa bơ và sữa chua cũng sẽ tạo nên một công thức nuôi dưỡng hoàn hảo cho những mái tóc khô xơ, thiếu độ ẩm.

Ủ tóc bằng sữa chua và bơ

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 hũ sữa chua không đường

- ½ trái bơ chín

- 1 muỗng canh mật ong nguyên chất

- 2 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, nghiền mịn bơ rồi trộn với các nguyên liệu đã chuẩn bị cho đến khi chúng đồng nhất với nhau.

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa làm từ gốc cho đến ngọn để tăng cường khả năng nuôi dưỡng và sửa chữa tổn thương cho tóc.

- Ủ tóc trong vòng 20 phút rồi gội đầu lại với dầu gội dịu nhẹ.

- Nên thực hiện 1 lần/ tuần (tóc khô) hoặc 1 lần/ 2 tuần (tóc thường).

+ Ủ tóc bằng sữa chua và dầu ô liu

Công thức mặt nạ ủ tóc bằng sữa chua và dầu ô liu sẽ giúp cân bằng độ ph cho da đầu, làm cho tóc mềm mượt, sáng bóng và vào nếp hơn.Bên cạnh đó, hiệu quả nuôi dưỡng tóc từ dầu ô liu cũng bổ sung thêm nhiều lợi ích giúp khắc phục và ngăn ngừa gãy rụng để tạo điều kiện cho tóc phát triển.

Ủ tóc bằng sữa chua và dầu ô liu

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 hũ sữa chua không đường

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 2 ly nước

Cách thực hiện:

- Trộn đều sữa chua với dầu ô liu.

- Pha nước chanh cùng những nguyên liệu còn lại.

- Gội đầu với dầu gội trước rồi vắt khô nước trên tóc.

- Thoa đều hỗn hợp sữa chua và dầu ô liu lên tóc ẩm rồi để yên trong vòng 20 phút.

- Xả sạch mặt nạ khỏi tóc bằng nước rồi tiếp tục xả lại bằng nước chanh.

- Nên thực hiện 1 – 2 lần/ tuần.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và nước cốt dừa

Trong nước cốt dừa chứa nhiều axit béo và vitamin, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường sức khỏe của tóc. Ngoài ra, nó cũng giúp cung cấp cho da đầu sự nuôi dưỡng thích hợp để khiến tóc nhanh dài và dày mượt hơn.

Trong nước cốt dừa chứa nhiều axit béo và vitamin, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường sức khỏe của tóc

Chuẩn bị nguyên liệu:

- ½ hũ sữa chua không đường

- 1 cốc nước cốt dừa

- 2 muỗng canh dầu long não

Cách thực hiện:

- Tạo mặt nạ ủ tóc sền sệt từ các nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Thoa đều hỗn hợp trên lên da đầu và tóc rồi để yên trong 1 – 2 giờ.

- Xả sạch tóc lại bằng nước ấm và gội đầu thêm nếu muốn.

- Nên thực hiện 1 lần/ tuần.

+ Ủ tóc bằng sữa chua và chanh

Cách ủ tóc bằng sữa chua và chanh là một trong những giải pháp hiệu quả giúp làm dịu da đầu và kích thích tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Tất cả là nhờ công dụng điều tiết sản xuất bã nhờn, loại bỏ dầu dư thừa và cải thiện nang tóc chắc khỏe.

Cách ủ tóc bằng sữa chua và chanh là một trong những giải pháp hiệu quả giúp làm dịu da đầu và kích thích tóc mọc nhanh và khỏe hơn

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 4 muỗng canh sữa chua không đường

- 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- 2 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

- Trộn đều sữa chua với nước cốt chanh và mật ong với nhau.

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ đã chuẩn bị ở trên lên da đầu và tóc. Ủ trong khoảng 15-20 phút rồi xả sạch bằng nước ấm.

- Nên thực hiện 1 lần/ tuần.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả biết được những cách ủ tóc bằng sữa chua giúp tóc chắc khỏe, suôn mượt. Phương pháp này có thể sử dụng thay cho các sản phẩm dầu gội đắt tiền thường xuyên mà không phải lo ảnh hưởng xấu từ các hóa chất độc hại đến da dầu và chân tóc. Mọi người có thể thấy được hiệu quả từ việc sử dụng các công thức ủ tóc này sau khoảng 2 tuần sử dụng.