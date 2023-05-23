Bắc Giang: Người phụ nữ 58 tuổi bị kẹt đầu vào thang máy suýt chết

Đời sống 23/05/2023 07:16

Người phụ nữ 58 tuổi này đã nghển cổ nhìn vào trong xem thang máy hỏng, bỗng thang rơi trúng đầu kẹt cổ vào cánh cửa.

Theo nguồn tin từ báo VnExpress, ngày 22/5/2023, một Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã kịp thời cấp cứu cho một người phụ nữ 58 tuổi bị thang máy rơi trúng đầu và kẹt vào cửa. Bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, kích thích, suy hô hấp, tím môi, đầu và tay chân, thở yếu, chỉ số oxy trong máu SPO2 88%. Phần trước cổ có vết hằn tím tái.

Bắc Giang: Người phụ nữ 58 tuổi bị kẹt đầu vào thang máy suýt chết - Ảnh 1
Một người phụ nữ 58 tuổi bị thang máy rơi trúng đầu và kẹt vào cửa - Ảnh: báo VnExpress

Cụ thể, vào ngày 21/5/2023, trong lúc thang máy bị hỏng, người phụ nữ đứng ở phía ngoài nghển cổ vào buồng thang để quan sát, không may thang rơi, phần đầu cổ bị kẹt vào cánh cửa thang. Sau đó, mọi người nhanh chóng chạy lại cạy cửa và đưa nạn nhân đến bệnh viên. Sau 10 giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo, có thể tự thở, được rút ống nội khí quản.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip "thót tim" ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên người Nga đang chuẩn bị bước chân vào thang máy của một căn chung cư cũ thì bất ngờ gặp sự cố.

Bắc Giang: Người phụ nữ 58 tuổi bị kẹt đầu vào thang máy suýt chết - Ảnh 2
Clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên đang chuẩn bị vào thang máy thì bất ngờ gặp sự cố - Ảnh: báo Dân Trí

Cụ thể, người này đang lướt điện thoại và chuẩn bị đi vào bên trong. Nhưng thang máy bổng đóng cửa và di chuyển lên trên với tốc độ nhanh. Rất may là người này kịp thời rút chân ra, nhảy ngược về phía sau trước khi bị kéo và nghiền nát. 

Tai nạn hy hữu: Ngã xuống hố thang máy sân bay, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn hy hữu: Ngã xuống hố thang máy sân bay, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Thang máy có thiết kế 2 cửa trước-sau không rõ ràng, người phụ nữ hoảng loạn giữa 2 cửa trước-sau nên vô tình rơi xuống hố thang máy và tử vong, nhưng phải 4 ngày sau mới được phát hiện. Hiện vụ việc đang xảy ra tranh chấp giữa sân bay và gia đình tang quyến để yêu cầu trách nhiệm.

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