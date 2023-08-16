Đã xác định được danh tính thi thể nạn nhân chết ngạt trong bồn nước gia đình ở Bình Định

Đời sống 16/08/2023 17:19

Danh tính nạn nhân là người đàn ông 36 tuổi, trú phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do ngạt nước.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy mẫu vật thể để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trong bồn chứa nước của một hộ dân ở huyện Vân Canh.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định danh tính nạn nhân là ông Đ.N.N.D. (36 tuổi, ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định). Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do ngạt nước.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, ông D. cùng vợ và 2 con nhỏ vừa mới đến thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) thuê nhà ở để buôn bán.

Khoảng 22h tối 14/8, ông D. ra khỏi nhà rồi không thấy về nên vợ đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau, khi người dân phát hiện, hô hoán, sau đó người vợ đến và xác nhận là chồng.

Cơ quan chức năng cũng thông tin, qua lời kể của người thân, anh D. có tiền sử bị bệnh trầm cảm.

Đã xác định được danh tính thi thể nạn nhân chết ngạt trong bồn nước gia đình ở Bình Định - Ảnh 1
Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 1 giờ ngày 15.8, ông T.V.A đang nằm ngủ tại nhà thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình (bằng inox, thể tích 960 lít) đặt ngoài hiên.

Ông A. bật dậy, lấy đèn ra kiểm tra thì hoảng sợ khi phát hiện một thi thể nam đang nằm trong bồn nước. Nạn nhân tầm 30 tuổi, bận quần đen, áo thun đen.

Ông A. hoảng sợ la lên để người nhà và hàng xóm đến hỗ trợ. Sau đó, vụ việc được báo với công an địa phương.

Ngay trong đêm, Công an H.Vân Canh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ tung tích cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tá hoả phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc giữa đêm

Tá hoả phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình lúc giữa đêm

Công an H.Vân Canh (Bình Định) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ phát hiện thi thể trong bồn nước của gia đình ông T.V.A.

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