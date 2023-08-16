Vụ hai mẹ con bị lũ cuốn ở Sơn La: Phép màu không xảy ra, đã tìm thấy thi thể sau 4 ngày tìm kiếm

Đời sống 16/08/2023 17:05

Khoảng 17h00 ngày 15/8 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người con, đến 7h30 sáng nay (16/8) tìm thấy thi thể của người mẹ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 16/8, ông Lò Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Pắc Ngà (huyện Bắc Yên, Sơn La) cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ bị nước lũ cuốn trôi vào sáng 13/8.

“Vào khoảng 7h30 sáng nay (16/8) chúng tôi phát hiện thi thể hai mẹ con, đến 9h cùng ngày đã đưa được lên bờ”, ông Thuận cho biết với VietNamNet.

Theo ông Thuận, vị trí tìm thấy thi thể hai mẹ con cách nơi bị ngã khoảng 1km.

Vụ hai mẹ con bị lũ cuốn ở Sơn La: Phép màu không xảy ra, đã tìm thấy thi thể sau 4 ngày tìm kiếm - Ảnh 1
Khu vực tìm thấy thi thể hai mẹ bị lũ cuốn trôi - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi đưa được thi thể của hai mẹ con lên bờ, chính quyền địa phương đã vận động và được gia đình nhất trí đưa thi thể đi chôn cất ngay, sau đó sẽ tổ chức tang lễ theo thủ tục.   

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, vào 9h sáng ngày 13/8/2023, chị H.T.P (sinh năm 1970) cùng con trai là T.V.B (sinh năm 2013) trú tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà đi làm nương về qua Suối Lừm, không may gặp lũ về bất ngờ nên cả 2 mẹ con chị đã bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Bắc Yên đã thành lập đoàn công tác chỉ đạo UBND xã Pắc Ngà; các ngành liên quan: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban chỉ huy quân sự huyện huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm từ ngày 13/8 đến nay. Tuy nhiên do trời mưa, nước chảy siết, lòng suối nhiều đá, chiều dài tìm kiếm 4 - 5km nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 

Lũ cuốn 2 mẹ con mất tích ở Sơn La: Đã tìm thấy thi thể người con

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Hai mẹ con đi làm nương về qua suối Lừm không may bị lũ cuốn trôi mất tích, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người con cách chỗ bị lũ cuốn khoảng 1km.

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