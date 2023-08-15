Tính đến sáng 15/8, lực lượng chức năng đã huy động 11 chiếc thuyền, xuồng máy cùng hơn 100 người thay phiên nhau tìm kiếm từ điểm hai nạn nhân bị cuốn trôi ra đến cửa sông Đà.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/8, ông Lò Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Pắc Ngà (huyện Bắc Yên, Sơn La) cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 mẹ con bị lũ cuốn tại khu vực suối Lừm.

“Chúng tôi phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện Bắc Yên tổ chức công tác tìm kiếm. Đến sáng nay công tác tìm kiếm gặp khó do nước suối dâng lên cao...”, ông Thuận nói với VietNamNet.

Công tác tìm kiếm đang được huyện Bắc Yên tích cực triển khai - Ảnh: VietNamNet

Theo ông Thuận, ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng bố trí 350 người và 20 thuyền đi tìm kiếm 2 mẹ con...

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 13/8, bà P. và con trai là cháu B. đi qua suối tại bản Lừm Thượng A thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Pắc Ngà đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng H.Bắc Yên và các xã lân cận, huy động lực lượng tìm kiếm trên sông, hồ thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, thông báo cho các chủ phương tiện giao thông vận tải thủy và các tàu cá của người dân đang hoạt động trên sông Đà phối hợp tìm kiếm mẹ con bà P.

Phương tiện tham gia tìm kiếm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tính đến sáng 15/8, lực lượng chức năng H.Bắc Yên đã huy động 11 chiếc thuyền, xuồng máy cùng hơn 100 người thay phiên nhau tìm kiếm từ điểm hai nạn nhân bị cuốn trôi ra đến cửa sông Đà. Tuy nhiên do lòng suối nhiều đá, nước chảy xiết nên khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Hai mẹ con ở Sơn La bị lũ cuốn trôi khi đi qua dòng suối chảy xiết Tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, hai mẹ con trên đường đi nương về qua suối Lừm, do nước lũ chảy xiết, bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

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