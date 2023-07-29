Thương tâm: Qua suối cùng cha, con gái 15 tuổi bị mù bẩm sinh không may trượt chân, lũ cuốn trôi chưa rõ tung tích

Xã hội 29/07/2023 16:23

Khi đến giữa suối con gái của ông Giàng A Páy (trú tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn) bất ngờ bị trượt chân trôi về phía hạ lưu.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 8h sáng 28/7, ông Giàng A Páy (trú tại thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn) dắt con gái là Giàng Thị N (sinh năm 2008) vốn bị mù bẩm sinh qua suối đi làm nương. Khi đến giữa suối N bất ngờ bị trượt chân trôi về phía hạ lưu.

Vị trí nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích cách đập thủy điện Nậm Xây Luông khoảng 500m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm dọc suối xuôi về phía hồ thủy điện. Tuy nhiên, sau nhiều giờ vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân. 

Thương tâm: Qua suối cùng cha, con gái 15 tuổi bị mù bẩm sinh không may trượt chân, lũ cuốn trôi chưa rõ tung tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn đang khẩn trương tìm kiếm bé gái bị lũ cuốn trôi, mất tích khi theo bố đi qua suối. - Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Dẫn tin từ báo Lao Động, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng 28/7 trên địa bàn có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Mưa lũ làm nhiều nhà dân ở thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng bị ngập nước gây thiệt hại một số đồ đạc trong nhà, nhiều diện tích lúa và rau màu, ao hồ thả cá bị thiệt hại.

Công trình thủy lợi thôn Muồng, xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) vỡ kênh mương), đường quốc lộ 70 bị ách tắc do ngập nước do mưa lũ lớn tại Km21 và vị trí ngầm tràn tổ dân phố số 2, thị trấn Nông trường Phong Hải gây ách tắc giao thông cục bộ 4 giờ.

Thương tâm: Qua suối cùng cha, con gái 15 tuổi bị mù bẩm sinh không may trượt chân, lũ cuốn trôi chưa rõ tung tích - Ảnh 2
Vị trí nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích cách đập thủy điện Nậm Xây Luông khoảng 500m - Ảnh: VOV

Trên quốc lộ 279 tại vị trí ngầm tràn suối Nậm Liệp, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn cũng xuất hiện lũ ống gây ách tắc giao thông cục bộ 6 giờ.

Đặc biệt, do mưa lũ lớn làm suối Ngòi Đum đục ngầu không thể cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước Cốc San nên Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai phải tạm dừng cấp nước sinh hoạt cho nhiều phường xã ở thành phố Lào Cai từ chiều 28/7.

Do tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cảnh báo đến người dân đồng thời triển khai các biện pháp phòng tránh, khắc phục thiệt hại kịp thời.

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