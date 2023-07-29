Chân dung nghi can sát hại người phụ nữ bán cá cùng lời khai rợn người về động cơ gây án

Xã hội 29/07/2023 13:41

Trưa 29/7, đại diện Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) xác nhận nghi can sát hại người phụ nữ bán cá đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tại cơ quan công an, Võ Ngọc Hòa (31 tuổi, quê Hậu Giang) thừa nhận chính là người đã dùng dao sát hại chị M.T.L (35 tuổi, quê Hậu Giang). Sau khi gây án, Hòa bỏ trốn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khi biết không thể trốn thoát, sáng nay (29/7), Hòa đến Công an phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú. Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đã đến làm thủ tục tiếp nhận bàn giao đối tượng đưa về địa phương để điều tra theo thẩm quyền.

Chân dung nghi can sát hại người phụ nữ bán cá cùng lời khai rợn người về động cơ gây án - Ảnh 1
Võ Ngọc Hòa ra đầu thú - Ảnh: PLO

Theo lời khai của Võ Ngọc Hòa, nghi can sống chung với nhau như vợ chồng với chị M.T.L từ năm 2019 nhưng không đăng ký kết hôn.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, do mâu thuẫn tình cảm với Hòa nên chị L. bỏ đi và đến ở cùng chị ruột tại khu phố Thạnh Lộc (phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khi biết tin chị L. có tình cảm yêu đương nam nữ với người đàn ông khác, Hòa ghen tuông nên tìm đến nói chuyện, song giữa hai người không tìm được tiếng nói chung.

Chiều muộn 28/7, Hòa đi cùng một số người bạn đến nơi ở của chị L để nói chuyện nhằm níu kéo tình cảm nhưng bất thành nên ra tay sát hại nạn nhân.

Hiện tại, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương truy bắt 3 đối tượng đi cùng Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 28/7 khi chị L đang bán cá tại một ki ốt nằm trên đường D1 (phường An Thạnh, TP Thuận An) thì bất ngờ Hòa đi đến cầm dao tấn công. Bị chém nhiều nhát vào cùng đầu và cổ, chị L la hét rồi ôm cổ bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục.

Chân dung nghi can sát hại người phụ nữ bán cá cùng lời khai rợn người về động cơ gây án - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Thấy vậy, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị L đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.

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Hiện 2 nạn nhân trong vụ việc là chị B.T.X. (SN 1989, trú xóm Sào Đông, xã Sào Báy) và con gái là cháu B.K.V (SN 2019). Hiện cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình.

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