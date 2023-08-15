Hai mẹ con đi làm nương về qua suối Lừm không may bị lũ cuốn trôi mất tích, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người con cách chỗ bị lũ cuốn khoảng 1km.

Theo thông tin từ VOV, khoảng hơn 17h00 ngày 15/8, lực lượng chức năng của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân bị lũ cuốn từ ngày 13/8.

Đã tìm thấy thi thể người con trai bị lũ cuốn trôi - Ảnh: VOV

Thi thể nạn nhân được tìm thấy là cháu T.V.B, sinh năm 2013, trú tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên được tìm thấy cách chỗ bị lũ cuốn khoảng 1km.

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, trước đó, vào khoảng 9h ngày 13/8, bà H.T.P (SN 1970) và con trai là T.V.B (SN 2013) trú tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đi làm nương về qua suối Lừm không may bị lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo UBND xã Pắc Ngà, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện huy động lực lượng cùng khoảng 100 người dân, một xuồng máy, 10 thuyền của nhân dân để tham gia tìm kiếm mẹ con bà H.T.P.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Xã Pắc Ngà đã tích cực phối hợp với các xã dọc sông gồm Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa, Chim Vàn, Chiềng Sại (huyện Bắc Yên) và xã Chiềng Chăn (huyện Mai Sơn) huy động lực lượng tìm kiếm trên sông.

Đồng thời, xã thông báo tới các chủ phương tiện vận tải đường thủy và các tàu khai thác thủy sản đang hoạt động trên sông Đà phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai.

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