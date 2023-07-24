2 ô tô khách va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, 6 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em

Đời sống 24/07/2023 12:31

Vụ va chạm giữa hai ô tô khách xảy ra vào khoảng 1h sáng nay (24/7) tại đoạn qua xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin từ VTC News, xe 16 chỗ đang dừng ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết (Bình Thuận) thì xe khách chạy cùng chiều tông vào đuôi xe khiến 6 người bị thương...

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 24/7, tại km 154+200m, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua địa phận xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách làm 6 người bị thương.

Thời điểm trên, xe khách biển số 77B-012.83 chở 44 hành khách do lái xe Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ Ô Môn, Cần Thơ) lưu thông hướng Bắc – Nam đến km 154+200m, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã tông vào đuôi xe khách 16 chỗ đang dừng ở làn đường dừng khẩn cấp cùng chiều.

2 ô tô khách va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, 6 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em - Ảnh 1
Xe khách 16 chổ bị móp méo phần đuôi, bung cửa sau va chạm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cú va chạm khiến tài xế và 5 hành khách (trong đó có một trẻ em) trên xe 16 chỗ bị thương, được đưa đi bệnh viện. Nhiều người trên xe khách 77B-012.83 hoảng loạn.

Tại hiện trường, đầu xe khách bị vỡ kính, mảnh vỡ rơi xuống đường. Xe 16 chỗ bị móp đuôi xe, bung cửa.

Nhận tin báo, đơn vị điều hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương tổ chức điều tiết giao thông, phân luồng.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được làm rõ.

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Từ khóa:   tin xã hội tai nạn giao thông tai nạn xe khách

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