Người Trung Hoa cũng đã biết đến phương thuốc độc đáo tuyệt vời này từ hơn 1800 năm nay. Nhưng phải đến những năm 1980s, sự kỳ diệu của loại thức uống này mới được phần còn lại của thế giới biết đến. Có một ca sĩ người Do Thái rất nổi tiếng tên là Rika Zaraï bị một tai nạn khủng khiếp và vô phương cứu chữa và các bác sỹ chẩn đoán rằng cô sẽ khó tránh khỏi phần còn lại của cuộc đời như một người tàn tật vì đã liệt toàn thân.

Một số người không tin vào tác dụng của trứng gà ngâm giấm cho đến khi có cơ hội dùng thử. Thực tế trong Đông y, trứng gà và giấm đã là 2 vị thuốc quý. Vế mặt trị liệu, trứng gà có tác dụng nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, bổ huyết, dưỡng tâm, an thần, bồi bổ sau suy nhược, phụ nữ động thai, kinh nguyệt không đều, hội chứng lỵ cấp xuất huyết…

Còn nói về tác dụng của giấm gạo, giấm có vị chua, đắng, tính ấm, tác dụng tiêu thực, tán ứ, giải độc, sát trùng, chỉ huyết (cầm máu), có thể dùng riêng hoặc dùng để sao tẩm, phối chế với các vị thuốc khác.

Mặt khác, về bản chất, trứng gà chứa đa dạng các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe con người từ protein, lipid, glucid, vitamin (A, D, nhóm B), các khoáng chất canxi, sắt, kẽm, magie, kali… Vậy nên, tác dụng của trứng gà ngâm giấm thực sự khiến nhiều người kinh ngạc.

Đáng nói, dưới tác dụng của giấm, trứng giảm được nguy cơ nhiễm vi sinh vật, nhiễm khuẩn so với trứng sống. Đồng thời, các chất dinh dưỡng dễ hấp thu vào cơ thể hơn do những phân tử cấu tạo nên chúng phân giải thành những phân tử nhỏ hơn.

Thêm nữa, vỏ trứng được hòa tan bởi giấm biến thành canxi axetat, một loại muối vô cơ tốt cho xương khớp, ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của món trứng giấm

Tăng cường sức khỏe xương

Trứng gà ngâm giấm táo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe xương nhờ vào sự giàu chất xơ, canxi, phốt pho và vitamin D có trong trứng gà.

Trứng gà là một nguồn giàu canxi, một khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương. Canxi giúp xây dựng và duy trì sự vững chắc của xương, đồng thời đảm bảo chức năng cơ bản của các tế bào trong cơ thể. Khi trứng gà được ngâm trong giấm táo, quá trình hấp thụ canxi có thể được tối ưu hóa, giúp cung cấp nguồn canxi tốt hơn cho xương.

Trứng gà cũng là một nguồn phong phú của phốt pho, một khoáng chất quan trọng khác cần thiết cho sự phát triển và bảo vệ xương. Phốt pho là một thành phần chính của hydroxyapatite, một chất khoáng có trong xương, giúp tạo ra sự cứng cáp và chắc chắn cho xương. Việc tiêu thụ trứng gà ngâm giấm táo có thể cung cấp phốt pho cần thiết để duy trì sức khỏe xương.

Trứng gà cũng cung cấp một lượng nhất định của vitamin D, một vitamin quan trọng trong việc hấp thụ canxi và phosphat từ thức ăn để duy trì sức khỏe xương. Vitamin D giúp tăng cường quá trình hấp thụ canxi và phosphat trong ruột non, đồng thời thúc đẩy việc tái hấp thụ canxi từ xương vào máu. Việc ngâm trứng gà trong giấm táo có thể giúp tăng cường hấp thụ và sử dụng tối đa vitamin D có trong trứng, từ đó hỗ trợ sức khỏe xương.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường quá trình trao đổi chất

Bạn tò mò không biết ăn trứng gà ngâm giấm có tác dụng gì ? Thì một trong những công dụng tuyệt vời mà món giấm táo ngâm trứng gà mang lại chính là nâng cao quá trình trao đổi chất cho cơ thể.

Trứng gà là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao và chất béo không no. Protein là một yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ cơ bắp, duy trì sự hoạt động của các tế bào và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất béo không no, như chất béo đơn không bão hòa, cung cấp năng lượng kéo dài và giúp duy trì cảm giác no lâu hơn.

Khi tiêu thụ protein và chất béo từ trứng gà ngâm giấm, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ chúng để duy trì quá trình trao đổi chất. Trọng tâm trao đổi chất tăng lên, điều này có thể hỗ trợ quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Khi sự trao đổi chất được cải thiện, cơ thể có khả năng chuyển đổi chất béo thành năng lượng một cách hiệu quả hơn, từ đó giúp giảm mỡ cơ thể và duy trì cân nặng lý tưởng.

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch

Trứng gà chứa một lượng cholesterol vừa phải. Mặc dù cholesterol đã lâu được coi là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch, nhưng hiện nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng cholesterol trong thực phẩm không có ảnh hưởng đáng kể đến mức cholesterol trong máu của một số người. Thậm chí, chất lecithin có trong trứng gà có khả năng điều chỉnh cholesterol trong máu.

Việc ngâm trứng gà trong giấm táo có thể giúp giảm hàm lượng cholesterol có hại và tăng cường hàm lượng chất lecithin. Giấm táo được cho là có khả năng ảnh hưởng tích cực đến việc giảm cholesterol trong cơ thể. Khi trứng gà được ngâm trong giấm táo, chất lecithin trong trứng sẽ tương tác với thành phần của giấm tạo ra một hiệu ứng có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện sức khỏe tim mạch là một lợi ích quan trọng của việc ăn trứng gà ngâm giấm. Khi hàm lượng cholesterol có hại trong máu giảm, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, như bệnh tim và đột quỵ, cũng giảm đi. Đồng thời, việc tăng cường hàm lượng chất lecithin có thể giúp điều chỉnh cholesterol trong máu một cách tích cực, từ đó cải thiện chức năng tim mạch và sự lưu thông máu.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

Một trong nhiều tác dụng của trứng gà ngâm giấm táo chính là bổ sung nhiều hợp chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe. Thay vì phải bổ sung nhiều loại thực phẩm đẻ đảm bảo cơ thể đủ dưỡng chất gì giờ đây chỉ cần thưởng thức món trứng gà ngâm giấm táo bạn sẽ có được những chất dinh dưỡng như:

Vitamin A có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và chức năng của niêm mạc, bao gồm niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, giúp hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn trong việc chống lại các vi khuẩn và vi rút gây bệnh. Ngoài ra, vitamin A còn tham gia vào quá trình phát triển và chức năng của tế bào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Vitamin B12 cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch. Nó hỗ trợ sản xuất tế bào máu và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch. Việc có đủ lượng vitamin B12 trong cơ thể giúp duy trì sự hoạt động tối ưu của tế bào miễn dịch, cung cấp khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh và tăng khả năng phục hồi sau khi mắc bệnh.

Sắt và kẽm cũng là những khoáng chất quan trọng cho hệ miễn dịch. Sắt giúp tăng cường sự hình thành và hoạt động của tế bào miễn dịch, trong khi kẽm tham gia vào quá trình phát triển và chức năng của tế bào miễn dịch, cung cấp khả năng chống lại vi khuẩn và vi rút.

Thúc đẩy sự thư giãn và giảm căng thẳng

Trứng gà là một nguồn cung cấp chất tryptophan, một loại axit amin thiết yếu. Tryptophan là một chất cần thiết cho việc tạo ra serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Serotonin giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và tạo ra cảm giác thư thái.

Ngoài ra, trứng gà cũng chứa các vitamin nhóm B, như vitamin B6 và vitamin B12. Những vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất thụ động thành chất dẫn truyền thần kinh, bao gồm serotonin. Việc cung cấp đủ lượng vitamin B trong cơ thể có thể giúp cân bằng hệ thần kinh, hỗ trợ quá trình thư giãn và giảm căng thẳng.

Thêm vào đó, trứng gà cũng là nguồn cung cấp chất cholin. Cholin là một chất dinh dưỡng thiết yếu có vai trò quan trọng trong quá trình truyền tin nhắn giữa các tế bào thần kinh và hỗ trợ chức năng não bộ. Việc có đủ lượng cholin trong cơ thể có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trứng gà ngâm giấm

Thành phần nguyên liệu

3 quả trứng gà ta

450ml giấm gạo

1 lọ thủy tinh chứa vửa 3 quả trứng, có nắp đậy kín.

Cách thực hiện

– Bước 1: Rửa sạch trứng gà nhằm loại bỏ chất bẩn bên ngoài vỏ. Sau đó lau khô.

– Bước 2: Lọ thủy tinh rửa sạch, phơi nắng diệt khuẩn. Xếp trứng vào lọ. Đổ giấm ngập mặt trứng, đậy kín nắp lọ.

– Bước 3: Để lọ trứng giấm vào chỗ mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Ngâm 3 ngày 3 đêm hoặc cho đến khi vỏ trứng tan hoàn toàn.

– Bước 4: Sau khi vỏ trứng tan, dùng đũa đâm thủng màng trứng và gắp bỏ màng này. Khuấy đều lòng trắng và lòng đỏ trứng rồi để vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách dùng

Múc 2 thìa súp trứng giấm nguyên chất, thêm nửa thìa súp mật ong và nước ấm gấp 7, 8 lần để pha loãng rồi uống. Ngày 1-2 lần, dùng sau bữa ăn 20-30 phút.

Nhiều người sau khi dùng thử đã ca ngợi tác dụng của trứng gà ngâm giấm. Họ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực, tình trạng bệnh cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi dùng hỗn hợp trứng giấm

Chất lượng trứng, giấm quyết định rất lớn đến tác dụng của trứng gà ngâm giấm. Vì vậy, nên mua giấm gạo nhà làm, loại giấm nuôi (tuyệt đối không dùng giấm hóa học). Nên mua trứng gà ta ở chỗ uy tín để đảm bảo trứng tươi, sạch.

– Thành phẩm trứng giấm phải đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

– Vì hỗn hợp trứng giấm là thực phẩm nên không phải kiêng kị khi uống các loại thuốc chữa bệnh.

– Bài thuốc này không mang lại tác dụng phụ. Ở một số người có thể xảy ra hiện tượng đi ngoài phân lỏng, phân đen, xì hơi. Nhưng tình trạng này sẽ chấm dứt sau 3, 4 ngày.

– Nếu dùng hợp, muốn tiếp tục uống thì phải canh thời gian làm trước vài ngày trước khi mẻ đầu uống hết.

Cách làm hỗn hợp trứng giấm khá đơn giản. Bạn hãy làm và dùng thử để xem tác dụng của trứng gà ngâm giấm có đúng như đã nói không nhé.