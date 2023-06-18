Theo các chuyên gia, nội tạng động vật là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Hương vị béo ngậy đặc biệt khiến chúng trở thành món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Nếu muốn tận dụng dinh dưỡng từ nội tạng động vật nhưng có thể hạn chế tối đa được những nguy cơ không tốt đối với sức khỏe, hãy học ngay 3 cách ăn nội tạng động vật hạn chế độc tố đối với cơ thể.

Ở một số nước, người ta không sử dụng nội tạng động vật làm thực phẩm. Nhưng cũng có nhiều quốc gia lại cực kì ưa chuộng các món ăn từ nội tạng. Có sự khác biệt là bởi bên cạnh mặt dinh dưỡng, loại thực phẩm này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng hợp lí, nội tạng động vật sẽ đem đến nhiều lợi ích lớn cho cơ thể. Với 3 cách ăn nội tạng động vật hạn chế độc tố đối với cơ thể trên, bạn có thể yên tâm hơn khi sử dụng nội tạng động vật làm thực phẩm. Tuyệt đối không dùng nội tạng để qua đêm Thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn trở lại dù đã được làm sạch và cẩn thận đến mức nào. Hơn nữa, nội tạng để qua đêm dễ bị ôi thiu, hay có mùi hôi khó chịu. Cách tốt nhất là không nên để lại, và đổ đi nếu ăn thừa.

Ảnh minh họa: Internet Nên chế biến kết hợp với các thực phẩm khác Một trong những cách ăn quan trọng nhất đối với nội tạng động vật chính là nấu trộn với các thực phẩm khác. Việc sử dụng các thành phần khác khi ăn nội tạng động vật để đảm bảo lượng chất dinh dưỡng cân bằng hơn sau khi ăn. Ví dụ như bạn có thể chế biến nội tạng với tỏi tây, bắp cải hoặc cần tây, có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol vào cơ thể, đồng thời có thể khiến các thực phẩm tiếp tục bổ sung cho nhau về dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Không ăn nội tạng không được chế biến kỹ Nội tạng động vật rất dễ nhiễm bẩn nên có thể là một ổ vi khuẩn gây bệnh tả, kiết lị, thương hàn, bệnh lao, bệnh than, bệnh viêm gan... Đồng thời chúng cũng có thể nhiễm nhiều loại ký sinh trùng như sán dây, sán chó, giun xoắn... Nếu như nội tạng không được sơ chế kỹ càng và nấu chín hoàn toàn, những loại vi khuẩn và ký sinh trùng này có thể xâm nhập vào cơ thể người, gieo mầm cho nhiều loại bệnh tật đáng sợ. Ảnh minh họa: Internet Không ăn nội tạng không rõ nguồn gốc Theo các cơ quan chức năng, hiện nay trên thị trường đã tồn tại tình trạng thương lái nhập lậu nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, thậm chí bị ôi, thiu rồi giao cho cá cửa hàng chế biến hay các điểm bán lẻ nội tạng. Loại nội tạng này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe, vì vậy, khi ăn nội tạng bạn cần phải biết rõ nguồn gốc của loại thực phẩm mình ăn, tránh mua hoặc ăn nhầm loại thực phẩm đáng sợ nêu trên. Kiểm soát số lần ăn nội tạng Cách ăn nội tạng động vật hạn chế độc tố đối với cơ thể bạn cần chú ý đầu tiên đó là về tần suất ăn. Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 lần/ 1 tuần. Khi này, nội tạng động vật sẽ cung cấp vừa đủ lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Gan động vật thường giàu sắt. Do đó, chúng có thể giúp giảm thiểu thiếu máu do thiếu sắt. Gan cũng có chứa vitamin A và nhiều loại khoáng chất tốt cho mắt khác. Sử dụng gan làm thực phẩm giúp ngăn ngừa chứng quáng gà và khô mắt. Từ gan, bạn có thể chế biến thành rất nhiều món ngon khác nhau. Tuy nhiên, khi ăn, bạn cần phải sơ chế sạch để loại bỏ chất độc hại. Trẻ nhỏ cũng có thể ăn nội tạng động vật. Tuy nhiên, bạn chỉ cho ăn với số lượng ít và chỉ khoảng 1 lần/1 tuần. Ăn quá nhiều nội tạng sẽ dẫn đến tăng lượng mỡ máu, tăng cholesterol. Lâu dài có thể gây béo phì và các bệnh tim mạch. Ảnh minh họa: Internet

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