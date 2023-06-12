Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'!

Dinh dưỡng 12/06/2023 16:23

Rau cải là một nguồn bổ sung chất xơ cực tốt giá lại 'hạt dẻ', tuy nhiên 3 người dưới đây không nên ăn kẻo biến rau cải thành chất kịch độc.

Rau cải mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn. Rau cải cũng có nhiều loại, chẳng hạn như: cải xanh, cải ngọt, cải bắp, cải xoong, cải thảo, cải chíp… các loại trên đều có tác dụng thanh nhiệt, riêng rau cải có tác dụng thanh nhiệt gấp đôi.

Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong rau cải có những dưỡng chất gì?

 

Điển hình như cải xoăn được coi là một trong những loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Trung bình 21g cải xoăn sống chứa:

- 68% giá trị hàng ngày với vitamin K.

- 6% giá trị hàng ngày với vitamin A.

- 22% giá trị cho vitamin C.

Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong cải xoăn, bao gồm quercetin và kaempferol, có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Mặc dù cải xoăn ăn sống có thể giữ hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, nhưng có nghiên cứu cho thấy rằng, hấp cũng sẽ giữ lại nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất nhất so với các phương pháp nấu ăn khác.

Do đó, đối với những người thích cải xoăn nấu chín, hấp trong thời gian ngắn có thể là cách tốt nhất để bảo toàn được mức độ dinh dưỡng của nó. Mặc dù rau cải là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe, nhưng theo chuyên gia này vẫn có một số người nên hạn chế ăn loại rau này.

Rau cải có thể gây nên bệnh gì?

Các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên quan có thể có giữa việc ăn các loại rau họ cải và nguy cơ ung thư. Theo đó, ăn nhiều rau họ cải có tác động đến nguy cơ của bốn loại ung thư phổ biến dưới đây:

Ung thư tuyến tiền liệt: Một số nghiên cứu bệnh chứng đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn.

Ung thư đại trực tràng: Một nghiên cứu thuần tập về chế độ ăn uống và ung thư ở Hà Lan cho thấy phụ nữ ăn nhiều rau họ cải sẽ giảm nguy cơ ung thư ruột (không bao gồm trực tràng).

Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi: Các nghiên cứu thuần tập ở Châu Âu, Hà Lan và Hoa Kỳ đã có kết quả khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đã báo cáo có ít mối liên quan, nhưng một phân tích của Hoa Kỳ cho thấy rằng những phụ nữ ăn nhiều hơn 5 khẩu phần rau họ cải mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn.

Ung thư vú: Một nghiên cứu đối chứng cho thấy những phụ nữ ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

Như vậy, tuy rằng các bằng chứng chưa thực sự rõ ràng nhưng việc ăn nhiều rau hơn nói chung, rau họ cải nói riêng có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư và nên được đưa vào thực đơn của một chế độ ăn lành mạnh.

Những người nên hạn chế ăn rau cải?

Bà bầu mắc chứng khó tiêu, trào ngược dạ dày

Rau cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi và sữa mẹ. Tuy nhiên, bà bầu có hội chứng trào ngược hoặc dị ứng khó tiêu không nên ăn quá nhiều bắp cải, cải thảo.

Nếu bạn dễ bị đầy hơi vì tiêu thụ một lượng lớn bắp cải, cải thảo có thể làm tăng đầy hơi và gây đau. Thành phần indol trong cải thảo có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc giảm đau có chứa acetaminophen.

Nếu thuộc các trường hợp trên, trước khi bổ sung rau cải vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liệu rau cải có phù hợp với tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống của bạn hay không.

Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Người đau dạ dày

 

Với những người bị đau dạ dày, hay bị chướng hơi đầy bụng không nên ăn nhiều rau cải. Nguyên do là khi ăn loại rau này dễ sinh ra nhiều khí, gây đầy bụng, đặc biệt là khi bạn ăn sống. Vì vậy, tốt nhất bạn nên nấu chín trước khi ăn.

 

Người bị sỏi thận

 

Rau họ cải như cải xoăn có chứa nhiều chất kháng dinh dưỡng được gọi là axit oxalic. Chất kháng dinh dưỡng là một hợp chất thực vật làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Axit oxalic có liên quan đến việc tăng nguy cơ sỏi thận. Nếu bạn đã có vấn đề với sỏi thận, có thể nên tránh cải xoăn.

 

Rửa rau sai cách cũng dẫn đến các bệnh lý khác

Nhiều người cho rằng, rau chỉ cần rửa 2-3 nước là sạch, khi nấu lên các vi khuẩn và ký sinh trùng sẽ chết hết. Tuy nhiên, thực tế để rau thực sự sạch thì cách rửa phải cầu kỳ hơn thế rất nhiều. Theo tiến sĩ Phan Thanh Tâm, bộ môn Công nghệ thực phẩm - Sau thu hoạch, Viện Công nghệ Sinh học thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội, nếu chỉ rửa 2-3 nước khó có thể loại bỏ được tối đa tạp chất bẩn như đất, rác, ký sinh trùng hay vi sinh vật và các hợp chất hoá học như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... mà mắt thường không nhìn thấy.

Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) đã lấy ngẫu nhiên 104 mẫu rau thuộc 8 loại rau thường được dùng ăn sống nhiều nhất như xà lách, xà lách xoong, rau muống, cải xanh, rau đắng, rau tần ô (cải cúc), rau má, rau thơm gia vị (húng, tía tô, húng quế...) từ một số chợ để nghiên cứu, làm xét nghiệm. Kết quả, có những loại rau bị nhiễm ký sinh trùng 100% như xà lách xoong, cải bẹ xanh, rau đắng, rau tần ô, rau má. Số còn lại như xà lách, rau muống, rau gia vị cũng bị nhiễm ký sinh trùng 92,3%.

Sau đó các rau trên được rửa 3 lần bằng nước sạch theo cách rửa thông thường rồi được làm xét nghiệm lại. Kết quả cho thấy sau 3 lần rửa sạch và rửa bằng nước rửa chuyên dụng, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng vẫn còn ở mức 51,9-82,6%. 

Mách bạn 3 loại thực phẩm giúp làm chậm 'lão hóa' cho mắt, càng ăn mắt càng tinh anh, cái cuối cùng chắc chắn bạn chưa biết

Mách bạn 3 loại thực phẩm giúp làm chậm 'lão hóa' cho mắt, càng ăn mắt càng tinh anh, cái cuối cùng chắc chắn bạn chưa biết

Đôi mắt là cơ quan trọng yếu của con người và phải hoạt động hằng ngày. Liệu chúng ta đã quan tâm chăm sóc đúng cách cho mắt chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   rau cai công dụng rau cải ai không nên ăn rau cải

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ