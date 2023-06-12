Rau cải tốt cho sức khỏe nhưng cũng là 'đại kỵ' với những người này, biết mà tránh khi ăn để không 'rước họa vào thân'!

Rau cải mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn. Rau cải cũng có nhiều loại, chẳng hạn như: cải xanh, cải ngọt, cải bắp, cải xoong, cải thảo, cải chíp… các loại trên đều có tác dụng thanh nhiệt, riêng rau cải có tác dụng thanh nhiệt gấp đôi.

Điển hình như cải xoăn được coi là một trong những loại rau giàu chất dinh dưỡng nhất. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

- 68% giá trị hàng ngày với vitamin K.

- 6% giá trị hàng ngày với vitamin A.

- 22% giá trị cho vitamin C.

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Nhiều chất chống oxy hóa mạnh được tìm thấy trong cải xoăn, bao gồm quercetin và kaempferol, có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Mặc dù cải xoăn ăn sống có thể giữ hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, nhưng có nghiên cứu cho thấy rằng, hấp cũng sẽ giữ lại nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất nhất so với các phương pháp nấu ăn khác.

Do đó, đối với những người thích cải xoăn nấu chín, hấp trong thời gian ngắn có thể là cách tốt nhất để bảo toàn được mức độ dinh dưỡng của nó. Mặc dù rau cải là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe, nhưng theo chuyên gia này vẫn có một số người nên hạn chế ăn loại rau này.

Rau cải có thể gây nên bệnh gì?

Các nhà nghiên cứu đã điều tra mối liên quan có thể có giữa việc ăn các loại rau họ cải và nguy cơ ung thư. Theo đó, ăn nhiều rau họ cải có tác động đến nguy cơ của bốn loại ung thư phổ biến dưới đây:

Ung thư tuyến tiền liệt: Một số nghiên cứu bệnh chứng đã phát hiện ra rằng những người ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn.

Ung thư đại trực tràng: Một nghiên cứu thuần tập về chế độ ăn uống và ung thư ở Hà Lan cho thấy phụ nữ ăn nhiều rau họ cải sẽ giảm nguy cơ ung thư ruột (không bao gồm trực tràng).

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Ung thư phổi: Các nghiên cứu thuần tập ở Châu Âu, Hà Lan và Hoa Kỳ đã có kết quả khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đã báo cáo có ít mối liên quan, nhưng một phân tích của Hoa Kỳ cho thấy rằng những phụ nữ ăn nhiều hơn 5 khẩu phần rau họ cải mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn.

Ung thư vú: Một nghiên cứu đối chứng cho thấy những phụ nữ ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

Như vậy, tuy rằng các bằng chứng chưa thực sự rõ ràng nhưng việc ăn nhiều rau hơn nói chung, rau họ cải nói riêng có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư và nên được đưa vào thực đơn của một chế độ ăn lành mạnh.

Những người nên hạn chế ăn rau cải?

Bà bầu mắc chứng khó tiêu, trào ngược dạ dày

Rau cải chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi và sữa mẹ. Tuy nhiên, bà bầu có hội chứng trào ngược hoặc dị ứng khó tiêu không nên ăn quá nhiều bắp cải, cải thảo. Nếu bạn dễ bị đầy hơi vì tiêu thụ một lượng lớn bắp cải, cải thảo có thể làm tăng đầy hơi và gây đau. Thành phần indol trong cải thảo có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc giảm đau có chứa acetaminophen. Nếu thuộc các trường hợp trên, trước khi bổ sung rau cải vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liệu rau cải có phù hợp với tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống của bạn hay không. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng, rau chỉ cần rửa 2-3 nước là sạch, khi nấu lên các vi khuẩn và ký sinh trùng sẽ chết hết. Tuy nhiên, thực tế để rau thực sự sạch thì cách rửa phải cầu kỳ hơn thế rất nhiều. Theo tiến sĩ Phan Thanh Tâm, bộ môn Công nghệ thực phẩm - Sau thu hoạch, Viện Công nghệ Sinh học thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội, nếu chỉ rửa 2-3 nước khó có thể loại bỏ được tối đa tạp chất bẩn như đất, rác, ký sinh trùng hay vi sinh vật và các hợp chất hoá học như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... mà mắt thường không nhìn thấy.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) đã lấy ngẫu nhiên 104 mẫu rau thuộc 8 loại rau thường được dùng ăn sống nhiều nhất như xà lách, xà lách xoong, rau muống, cải xanh, rau đắng, rau tần ô (cải cúc), rau má, rau thơm gia vị (húng, tía tô, húng quế...) từ một số chợ để nghiên cứu, làm xét nghiệm. Kết quả, có những loại rau bị nhiễm ký sinh trùng 100% như xà lách xoong, cải bẹ xanh, rau đắng, rau tần ô, rau má. Số còn lại như xà lách, rau muống, rau gia vị cũng bị nhiễm ký sinh trùng 92,3%.

Sau đó các rau trên được rửa 3 lần bằng nước sạch theo cách rửa thông thường rồi được làm xét nghiệm lại. Kết quả cho thấy sau 3 lần rửa sạch và rửa bằng nước rửa chuyên dụng, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng vẫn còn ở mức 51,9-82,6%.