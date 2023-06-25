Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay

Dinh dưỡng 25/06/2023 17:57

Thịt bò chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng có nhiều thực phẩm 'đại kỵ' khi ăn cùng mà nhiều người có thể chưa biết.

Thịt bò là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Với hàm lượng protein cao, vitamin B12, sắt và kẽm, thịt bò có thể giúp cải thiện sức khỏe toàn diện, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển cơ bắp. Điều này đã được nghiên cứu và chứng minh qua nhiều năm, và vì vậy, thịt bò là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, khi dùng thịt bò cần tránh kết hợp với một số thực phẩm để tránh gây hại cho sức khoẻ.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay - Ảnh 1
Thực phẩm đại kỵ với thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

1. Đậu nành

Sở dĩ không nên kết hợp chung thịt bò với đậu nành vì cả thịt bò và đậu nành đều chứa hàm lượng cao purin. Hoạt chất này tồn tại trong cơ thể sẽ gây tình trạng tích tụ acid uric trong máu, là nguyên nhân gây nên bệnh gout cùng một số bệnh lý khác liên quan đến xương khớp rất nguy hiểm.

2. Lươn

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng việc ăn chung thịt bò với lươn sẽ khiến người ăn bị đầy bụng, khó tiêu, hấp thu dinh dưỡng kém. Đặc biệt, nếu sử dụng chung hai loại thực phẩm này trong một thời gian dài sẽ làm cơ thể người ăn bị nhiễm độc, gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe.

Thịt bò ăn chung cùng với lươn gây hại cho người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Hệ bài tiết, thải độc của cơ thể trẻ còn non nớt, chưa hoàn thiện nếu ăn thịt bò và lươn cùng lúc sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

3. Thịt lợn

Sở dĩ nói thịt lợn là thực phẩm kỵ thịt bò vì thịt lợn có tính hàn, không sinh nhiệt, phù hợp với người có cơ địa nóng, dễ bị mụn nhọt, táo bón. Trong khi đó thịt bò có tính ôn, có tác dụng kích thích quá trình chuyển hóa, phù hợp với người có thể trạng yếu, bị suy giảm chức năng chuyển hóa. Như vậy thịt lợn và thịt bò đối nghịch nhau. Nếu kết hợp nấu chung hoặc ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ làm triệt tiêu tác dụng của nhau, không mang lại tác dụng cho sức khỏe của con người.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

4. Các loại rau vị chát 

Các loại rau có vị chát như cải xoăn, rau má,...khi kết hợp với thịt bò có thể ngăn cản cơ thể hấp thu các khoáng chất có trong thịt bò như sắt, kẽm, đồng,... Bên cạnh đó, chúng cũng sẽ làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột khiến ruột tích tụ nhiều vi khuẩn có hại. Việc ăn thịt bò cùng với các loại rau có vị chát sẽ khiến ruột tích tụ vi khuẩn có hại.

5. Hải sản

Thịt bò và hải sản đều có giá trị chất dinh dưỡng cao. Trong thịt bò có phốt pho rất cần cho tái tạo xương, còn hải sản rất giàu canxi và magie. Tuy nhiên, nếu kết hợp hai thứ này sẽ tạo kết tủa dạng muối gây cản trở hấp thu phốt pho, giảm cả tốc độ hấp thu canxi và cũng làm cho chất lượng món ăn bị giảm đi.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay - Ảnh 4

Ảnh minh họa: Internet

6. Đỗ đen

Thịt bò chứa rất nhiều khoáng chất sắt, có tác dụng trong việc tăng số lượng hồng cầu trong cơ thể, sản sinh ra máu. Trong khi đó, đỗ đen lại chứa nhiều chất xơ, làm trở ngại cho quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó, việc kết hợp thịt bò với đỗ đen là không thích hợp. Bạn nên sử dụng 2 loại thực phẩm này cách nhau tối thiểu 4 giờ đồng hồ để toàn bộ công dụng của chúng.

7. Nước trà

Nhiều người thường thích uống trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn, không cần biết hôm đó mình ăn thực phẩm gì kể cả thịt bò. Nước trà và thịt bò vô cùng kỵ nhau bởi lượng axit tanic trong nước trà khi tác dụng với protein trong thịt bò sẽ gây viêm cho niêm mạc ruột, tích tụ chất độc cho nhu động ruột dễ gây táo bón. Vì vậy, bạn đừng bao giờ uống trà sau khi ăn xong thịt bò.

Những thực phẩm 'đại kỵ' với thịt bò mà bạn nên biết, nếu sơ ý kết hợp bị ngộ độc lúc nào không hay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt bò (và các loại thịt đỏ) xong cũng không nên uống trà đặc. Nếu muốn thì chỉ nên uống sau ít nhất 2 giờ.

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng

Điểm danh những thực phẩm mà người đang cai nghiện rượu không nên bỏ qua, loại thứ 3 còn cực kỳ bổ dưỡng

Nghiện rượu gây ra nhiều hệ lụy với xã hội cũng như sức khỏe nên việc cai nghiện loại thức uống này là cần thiết. Để hỗ trợ quá trình này diễn ra tốt hơn, người nghiện rượu nên sử dụng những thực phẩm dưới đây để giảm cơn thèm nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   thịt bò đại kỵ thịt bò thực phẩm đại kỵ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ