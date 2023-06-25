Thịt bò là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Với hàm lượng protein cao, vitamin B12, sắt và kẽm, thịt bò có thể giúp cải thiện sức khỏe toàn diện, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển cơ bắp. Điều này đã được nghiên cứu và chứng minh qua nhiều năm, và vì vậy, thịt bò là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, khi dùng thịt bò cần tránh kết hợp với một số thực phẩm để tránh gây hại cho sức khoẻ.

Sở dĩ không nên kết hợp chung thịt bò với đậu nành vì cả thịt bò và đậu nành đều chứa hàm lượng cao purin. Hoạt chất này tồn tại trong cơ thể sẽ gây tình trạng tích tụ acid uric trong máu, là nguyên nhân gây nên bệnh gout cùng một số bệnh lý khác liên quan đến xương khớp rất nguy hiểm.

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng việc ăn chung thịt bò với lươn sẽ khiến người ăn bị đầy bụng, khó tiêu, hấp thu dinh dưỡng kém. Đặc biệt, nếu sử dụng chung hai loại thực phẩm này trong một thời gian dài sẽ làm cơ thể người ăn bị nhiễm độc, gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe.

Thịt bò ăn chung cùng với lươn gây hại cho người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Hệ bài tiết, thải độc của cơ thể trẻ còn non nớt, chưa hoàn thiện nếu ăn thịt bò và lươn cùng lúc sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

3. Thịt lợn

Sở dĩ nói thịt lợn là thực phẩm kỵ thịt bò vì thịt lợn có tính hàn, không sinh nhiệt, phù hợp với người có cơ địa nóng, dễ bị mụn nhọt, táo bón. Trong khi đó thịt bò có tính ôn, có tác dụng kích thích quá trình chuyển hóa, phù hợp với người có thể trạng yếu, bị suy giảm chức năng chuyển hóa. Như vậy thịt lợn và thịt bò đối nghịch nhau. Nếu kết hợp nấu chung hoặc ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ làm triệt tiêu tác dụng của nhau, không mang lại tác dụng cho sức khỏe của con người.

Ảnh minh họa: Internet

4. Các loại rau vị chát

Các loại rau có vị chát như cải xoăn, rau má,...khi kết hợp với thịt bò có thể ngăn cản cơ thể hấp thu các khoáng chất có trong thịt bò như sắt, kẽm, đồng,... Bên cạnh đó, chúng cũng sẽ làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột khiến ruột tích tụ nhiều vi khuẩn có hại. Việc ăn thịt bò cùng với các loại rau có vị chát sẽ khiến ruột tích tụ vi khuẩn có hại.

5. Hải sản

Thịt bò và hải sản đều có giá trị chất dinh dưỡng cao. Trong thịt bò có phốt pho rất cần cho tái tạo xương, còn hải sản rất giàu canxi và magie. Tuy nhiên, nếu kết hợp hai thứ này sẽ tạo kết tủa dạng muối gây cản trở hấp thu phốt pho, giảm cả tốc độ hấp thu canxi và cũng làm cho chất lượng món ăn bị giảm đi.

Ảnh minh họa: Internet

6. Đỗ đen

Thịt bò chứa rất nhiều khoáng chất sắt, có tác dụng trong việc tăng số lượng hồng cầu trong cơ thể, sản sinh ra máu. Trong khi đó, đỗ đen lại chứa nhiều chất xơ, làm trở ngại cho quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Do đó, việc kết hợp thịt bò với đỗ đen là không thích hợp. Bạn nên sử dụng 2 loại thực phẩm này cách nhau tối thiểu 4 giờ đồng hồ để toàn bộ công dụng của chúng.

7. Nước trà

Nhiều người thường thích uống trà để tráng miệng sau mỗi bữa ăn, không cần biết hôm đó mình ăn thực phẩm gì kể cả thịt bò. Nước trà và thịt bò vô cùng kỵ nhau bởi lượng axit tanic trong nước trà khi tác dụng với protein trong thịt bò sẽ gây viêm cho niêm mạc ruột, tích tụ chất độc cho nhu động ruột dễ gây táo bón. Vì vậy, bạn đừng bao giờ uống trà sau khi ăn xong thịt bò.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt bò (và các loại thịt đỏ) xong cũng không nên uống trà đặc. Nếu muốn thì chỉ nên uống sau ít nhất 2 giờ.