Muốn ăn rau củ không chứa thuốc trừ sâu thì 4 loại rau củ này chính là 'chân ái' cho mọi nhà!

Cần tây hữu cơ phát triển tự nhiên, không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu tổng hợp hóa học, phân bón và các chất khác. Trong quá trình trồng trọt, thu hoạch, chế biến và bảo quản không sử dụng các chất độc hại. Do đó, cần tây hữu cơ thể hiện các đặc tính của màu sắc tinh khiết, “thịt” mềm, giòn và hương vị thơm ngon. Đồng thời, dư lượng thuốc trừ sâu bằng 0 cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đậu ngọt đông lạnh

Có khoảng 80% đậu Hà Lan ngọt được lấy mẫu thử nghiệm không chứa lượng thuốc trừ sâu còn sót lại. Tại nước Mỹ, đậu Hà Lan đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng các loại rau sạch, tuy nhiên các loại đậu Hà Lan nhập khẩu lại xếp hạng thứ 14 trong số các loại rau có nhiều thuốc trừ sâu.

Đậu Hà Lan thường được ăn cùng với vỏ, do đó khi phân tích, người ta sẽ kiểm tra toàn bộ vỏ đậu. Phần vỏ vốn dĩ tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu, do đó nó dễ bị nhiễm bẩn hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà phủ nhận giá trị dinh dưỡng được cung cấp từ đậu Hà lan ngọt, vì chúng là một loại thực phẩm rất giàu chất xơ, cùng với các loại vitamin thiết yếu như A, C và K.

Đu đủ

Đu đủ là loại thực phẩm nhiệt đới luôn có mặt trong mâm cơm của người Việt. Chúng có hương vị thanh mát, dịu ngọt cùng màu sắc hấp dẫn. Bên cạnh đó, đu đủ chứa rất ít đường và calo nên phù hợp cho những đối tượng béo phì, thừa cân tăng cường dinh dưỡng mà không lo mập lên. Nên ăn đu đủ như một món tráng miệng hoặc làm món sinh tố xay cùng chuối để tăng cường dưỡng chất nạp vào.

Cũng giống như đậu Hà Lan, lớp vỏ dày của đu đủ sẽ ngăn các loại hóa chất, thuốc trừ sâu xâm nhập vào gây hại. Chưa kể loại trái cây này cũng dễ trồng, dễ ra quả nên rất nhiều nơi chẳng cần phải phun thuốc làm gì. Chị em cứ yên tâm mua về ăn nhưng nhớ rửa sạch vỏ rồi hẵng cắt ra.

Quả dứa (thơm)

Trong một thử nghiệm trên 360 quả dứa, có tới 90% không chứa lượng thuốc trừ sâu còn sót lại. Nguyên nhân một phần là do dứa có lớp vỏ khá dày, đóng vai trò như một lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên. Tuy nhiên, theo Nhóm Công tác Môi trường (EWG) cho biết, một điều đáng chú ý là loại thuốc trừ sâu được phun tại các đồn điền trồng dứa có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước, giết chết các loại sinh vật dưới nước và gây nên một số rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe cho người nông dân.

Do đó, các chuyên gia thường khuyến cáo người dân nên sử dụng dứa hữu cơ, bao gồm dứa tươi, đóng hộp và đông lạnh để bảo đảm an toàn sức khỏe, đồng thời khuyến khích các phương pháp canh tác dứa thân thiện với môi trường hơn.