Một số nghiên cứu cho thấy những người có tình trạng ảnh hưởng đến thực quản, tức ống dẫn thức ăn, chẳng hạn như bệnh co thắt tâm vị (achalasia), nên tránh uống nước lạnh. Achalasia là một tình trạng hiếm gặp có thể làm cho việc nuốt thức ăn và đồ uống trở nên khó khăn.

Uống nước lạnh có thể làm giảm cảm giác khát và giúp giải tỏa nhanh chóng cơn khát nước. Tuy nhiên, uống nước lạnh quá nhiều và quá thường xuyên có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu... Nếu bạn thích uống nước lạnh, hãy uống một cách vừa phải và kết hợp với nhiều lượng nước ấm để đảm bảo sức khỏe tốt.

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy uống nước lạnh làm các triệu chứng xấu đi ở những người bị đau nhức. Tuy nhiên, khi những đối tượng tham gia nghiên cứu uống nước nóng, nó lại giúp xoa dịu và thư giãn thực quản, làm cho thức ăn và đồ uống trở nên dễ nuốt hơn.

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Một nghiên cứu năm 2001 với 669 phụ nữ cho thấy uống nước lạnh có thể gây đau đầu ở một số người. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng 7,6% người tham gia bị đau đầu sau khi uống 150 ml nước lạnh bằng ống hút.

Họ cũng phát hiện ra rằng những đối tượng bị đau nửa đầu có nguy cơ bị đau đầu tăng gấp đôi sau khi uống nước lạnh so với những người chưa bao giờ bị đau nửa đầu. Một số người cho rằng dùng đồ uống và thực phẩm lạnh có thể gây đau họng hoặc cảm lạnh. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng khoa học bổ trợ cho nhận định này.

Uống nước đúng cách

Để uống nước lạnh giải nhiệt trong những ngày hè mà vẫn đảm bảo sức khoẻ, bác sĩ cho biết, khi uống nước lạnh nên uống từng ngụm nhỏ. Cũng theo bác sĩ Lâm trong những ngày hè, việc bổ sung đủ nước lọc là rất cần thiết. Nước lọc là loại nước rẻ tiền nhưng tác dụng hạ nhiệt rất nhanh. Do đó, mọi người nên uống đủ nước để đảm bảo sức khoẻ.

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Các loại nước thanh nhiệt mùa hè bên cạnh nước khoáng

Nước chanh - loại nước uống giải nhiệt tốt trong mùa nóng

Nước chanh có tác dụng sinh tân dịch, cải thiện tình trạng khô khát, trừ nhiệt, dùng chữa các bệnh khô nóng do nhiệt.

Chanh có tác dụng thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm, có vị chua, tính mát, giải độc, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa; quy kinh phế, vị và can. Nước chanh có tác dụng thanh nhiệt trị chứng sốt, viêm nhiễm.

Nước chanh là một thứ nước giải khát rẻ tiền, dễ mua, dễ làm. Tuy là thức uống giải khát rất tốt nhưng chớ lạm dụng vì dùng nhiều nước chanh cũng gây tác hại cho sức khỏe như làm hỏng men răng, hại dạ dày…

Nước cam

Là một loại quả rất giàu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: Vitamin, khoáng chất, flavonoid, chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn… có tác dụng thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm, có vị ngọt, tính mát, giải độc, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa; quy kinh phế, vị và can.

Cam chứa nhiều vitamin C, là một thức uống giải khát rất thơm ngon và bổ dưỡng vào mùa hè.

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Nước dừa

Nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào kinh tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu.

Nước dừa chứa nhiều nước; có protein, lipid, chất vô cơ, cacbonhydrat, Ca, P, Fe và nhiều acid amin, vitamin nhóm B. Hàm lượng magiê và kali rất phong phú và hỗn hợp các chất trong nước dừa tương tự như dịch trong tế bào nên được dùng làm nước bổ dưỡng, chữa chứng mất nước và phục hồi cân bằng chất điện giải.

Nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào kinh tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu.

Cùi dừa vị ngọt, tính bình; vào kinh tỳ, thận và vị; tác dụng ích khí bổ dưỡng, nhuận tràng và lợi niệu; trị say nắng, say nóng, sốt khát nước, nôn mất nước, phù nề, tiểu ít, mụn nhọt lở ngứa, viêm da, chàm chốc...

Ảnh minh họa: Internet

Nước sắn dây

Sắn dây (cát căn) vị ngọt, tính mát, có công dụng giải cơ, thoái nhiệt, phát biểu thấu chẩn, sinh tân chỉ khát, thăng dương chỉ tả... hỗ trợ cải thiện các chứng cảm nắng, sốt cao, nhức đầu, sởi, mỏi vai gáy... Một cốc nước bột sắn dây sẽ giúp bạn đánh bay cơn khát ngày hè.

Lưu ý: Bản chất cát căn có tính hàn lương, ăn nhiều dễ gây tiêu chảy, tổn thương vị, vì vậy cần dùng lượng vừa phải. Người hàn thấp khí nặng không nên dùng, vì dễ khiến hàn khí kết tập trong người nặng thêm.