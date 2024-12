Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng 3 trường hợp nên hạn chế ăn

Với cùng một trọng lượng, táo đỏ khô (sấy) thường có lượng đường và calo cao hơn táo đỏ tươi do lượng đường bị cô vào trong lúc chế biến, trọng lượng táo giảm đi và một số nhà sản xuất có thể cho thêm đường bổ sung vào quá trình sấy khô táo.

Táo đỏ đã được biết đến từ lâu trong y học với công dụng giúp cải thiện giấc ngủ và giảm lo âu. Táo có lượng calo thấp, giàu chất xơ, đặc biệt giàu vitamin C, kali, giúp tăng cường miễn dịch, cân bằng điện giải.

Táo đỏ có các chất chống oxy hóa như flavonoid, polysaccharides, acid triterpenic, vitamin C giúp chống lại các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2, tim mạch, ung thư,…

Các chất chống oxy hóa trong táo đỏ đã được chứng minh là giúp cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, cải thiện trí nhớ, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh, điều trị chứng mất trí nhớ do bệnh Alzheimer,…

Chất xơ dồi dào trong táo đỏ giúp giảm táo bón, tăng cường lợi khuẩn, tăng cường niêm mạc dạ dày và ruột, giúp giảm nguy cơ tổn thương do loét, chấn thương và vi khuẩn có hại, từ đó cải thiện các triệu chứng và tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất polysaccharides có trong táo đỏ là loại đường tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, cùng với lượng chất xơ dồi dào trong táo đỏ, đặc biệt là lignin, giúp chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do, tăng cường sản xuất tế bào miễn dịch, trung hòa các hợp chất có hại,… từ đó cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Vitamin C rất dồi dào trong táo đỏ đã được chứng mình là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Các chất chống oxy hóa trong táo cũng có tác dụng tương tự. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong táo đỏ có thể tiêu diệt một số loại tế bào ung thư bao gồm ung thư buồng trứng, cổ tử cung, vú, gan, đại tràng và da.

Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng theo dẫn lời của lương y Vũ Quốc Trung trên báo Lao Động, dù có nhiều tác dụng nhưng khi ăn táo đỏ cũng cần lưu ý: Loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái táo đỏ tươi và 3 trái táo đỏ khô là phù hợp.

Táo đỏ có thể phản ứng với các loại thuốc chống trầm cảm, do đó, những ai đang dùng loại thuốc này không nên ăn táo đỏ. Những ai đang dùng thuốc chống co giật như phenytoin, phenobarbital và carbamazepin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ. Bởi các chất có trong táo đỏ có thể tăng cường tác dụng của các loại thuốc này.

Người bị bệnh đái tháo đường không nên ăn táo đỏ thường xuyên, nhất là loại sấy khô vì táo đỏ có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn.

Người đang bị chướng bụng, đầy hơi, chảy máu cam, đau răng, mụn nhọt, mẩn ngứa cũng không nên ăn táo đỏ.