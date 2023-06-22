Chanh đào và mật ong chỉ là những nguyên liệu đơn giản nhưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành "thuốc đặc trị" ho, viêm họng, tăng cường sức đề kháng, giúp giảm cân rất hiệu quả. Nhiều người còn ví chanh đào mật ong như một "liều thuốc bổ" nhất định phải tích trữ trong nhà để khi cần có thể đem ra dùng ngay.

Nhắc đến mật ong là nhắc đến những bài thuốc tuyệt vời khi ngâm cùng tỏi, gừng. Nhưng còn một cách ngâm mật ong siêu hiệu quả mà bạn nên áp dụng đó là: Ngâm mật ong cùng chanh đào.

- Chữa ho, giải đờm, bổ tỳ vị: Người lớn cũng có thể dùng hàng ngày hoặc khi bị ho với liều lượng khoảng 3-4 thìa cà phê chanh đào mật ong mỗi lần sẽ có tác dụng chữa ho, giải đờm hiệu quả. Với trẻ nhỏ, có thể dùng 1-2 thìa cà phê chanh đào ngâm mật ong ấm. Trong trường hợp trẻ bị ho do nhiễm lạnh, có thể dùng 3-4 lần mỗi ngày, mỗi lần 1-2 thìa ấm.

Trong y học cổ truyền, chanh đào thuộc họ cam, có vị chua tính mát, tác dụng giải khát, tiêu đờm, thông khí. Còn mật ong vị ngọt, tính bình, khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành một bài thuốc lành tính, đem lại rất nhiều công dụng tốt cho cơ thể.

- Hỗ trợ giảm cân: Hỗn hợp nước chanh đào ngâm mật ong giúp bổ sung cho cơ thể một lượng lớn pectin, một chất xúc tác làm giảm cảm giác thèm ăn. Như vậy, nước chanh đào mật ong rất phù hợp với người cần giảm cân. Nhưng nếu muốn duy trì hiệu quả giảm cân thì bạn còn phải chịu khó luyện tập, áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

- Giúp da trắng sáng hiệu quả: Chanh đào mật ong là hỗn hợp giàu vitamin C, có thể thúc đẩy sản xuất collagen có lợi cho làn da. Hơn nữa, sử dụng thường xuyên chanh đào mật ong còn có tác dụng thanh lọc máu, kích thích sự sản sinh các tế bào máu mới, phục hồi và thúc đẩy làm trắng mịn làn da. Muốn làn da đẹp, chị em có thể uống chanh đào mật ong vào buổi sáng.

- Kích thích hệ tiêu hóa: Thành phần vitamin trong chanh đào có khả năng kích thích gan tạo mật, duy trì hoạt động hiệu quả cho đường tiêu hóa. Đồng thời, đào thải độc tố tồn dư trong dạ dày từ các bữa ăn trước đó. Còn mật ong lại đóng vai trò kháng khuẩn, ngăn chặn hoạt động các loại virus gây bệnh nhiễm trùng. Thành phần dưỡng chất trong mật ong cũng tạo điều kiện cho chất nhầy ở niêm mạc ruột sản sinh, kích thích hoạt động cho đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

- Tăng cường trí nhớ: Nước chanh mật ong có chứa vitamin C với các đặc tính chống oxy hóa, có thể cải thiện hiệu quả vấn đề lưu thông máu kém ở não. Từ đó có thể giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện sự linh hoạt của tư duy.

- Giúp hơi thở thơm tho hơn: Sử dụng nước chanh đào hàng ngày là cách đơn giản giúp bạn trị hôi miệng. Bởi axit trong chanh đào sẽ tham gia tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng, trị ho, dứt đờm khiến hơi thở trở nên thơm tho hơn.

Công thức pha mật ong với chanh đào

Chọn quả chanh hơi già, vỏ chanh bóng, ruột hồng, còn tươi, chín vàng và mỏng vỏ. Rửa chanh thật sạch với nước, sau đó ngâm chanh với một chút nước sôi để nguội pha với muối trong 30 phút. Vớt chanh ra và lau khô chúng bằng một chiếc khăn sạch và thái chanh theo khoanh tròn, mỏng. Xếp chanh vào bình đựng.

Lưu ý: Chọn chanh già quả và chanh phải tươi để giữ được tinh dầu tốt nhất, không dùng chanh héo và hạn chế bỏ tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Đường phèn đập nhỏ, đổ một lớp đường vào lọ, đến một lớp chanh, 1 lớp đường, 1 lớp chanh. Cứ thế cho đến khi hết chanh. Những cục đường to để cho lên trên cùng. Đường phèn sử dụng đường mật mía, chưa qua tẩy. Càng to càng tốt để thay thế làm dụng cụ chèn luôn. Không mua đường hoá học ngâm.

Đổ mật ong vào bình đựng. Đậy kín nắp, để khi nào đường phèn tan hết sẽ dùng được. Gừng thái lát mỏng mỗi lọ chỉ nên cho 3-5 lát gừng. Gừng nên để nguyên vỏ (rửa sạch), thái lát. Gừng sẽ tăng tính ấm cho hỗn hợp ngâm.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu mới ngâm nên thường xuyên kiểm tra bình ngâm, nếu sau một vài ngày thấy sủi bọt trên bề mặt hớt lớp bọt này đi. đừng để lớp chanh nổi lên khỏi lớp mật ong vì sẽ dễ gây mốc, nổi váng.

Những sai lầm nghiêm trọng ít ai để ý khi ngâm mật ong với chanh đào

Có rất nhiều chị em muốn rút ngắn quá trình giảm cân nên dùng chanh đào mật ong liên tục trong thời gian dài, uống thay nước lọc. Thậm chí, họ cũng từ chối không ăn thêm bất cứ thực phẩm nào để tránh tăng cân. Thực tế, đây là 1 cách giảm cân tai hại. Khi lượng calo bị giảm đột ngột sẽ khiến cơ thể luôn có cảm giác mệt mỏi, nặng hơn là tụt huyết áp, kiệt sức, ngất xỉu.

Không những thế, vì chanh đào có vị chua, chứa nhiều axit nên nếu chúng ta sử dụng chúng khi bụng đói sẽ dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày. Mật ong cũng có tính nóng nên những người bị nóng trong không nên uống nhiều vì có thể bị nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu mới ngâm nên kiểm tra bình thường xuyên, nếu sau vài ngày thấy sủi bọt thì hớt đi. Không để chanh nổi lên khỏi vỉ vì sẽ dễ bị mốc, nổi váng. Nên ngâm chanh càng lâu càng tốt, mới đầu chanh còn tươi thì ăn hơi đắng, nhưng sau một thời gian dài chanh đào ăn như ô mai, vừa tốt cho họng, vừa tăng cường sức khỏe.

'Giờ hoàng đạo' để uống mật ong ngâm chanh đào đạt hiệu quả tối ưu nhất

"Thời điểm vàng" để uống chanh đào mật ong là vào buổi sáng, trước khi ăn. Chị em khi uống chỉ nên pha loãng chanh và mật ong để không gây hại dạ dày. Trong giai đoạn giảm cân, ngoài uống chanh đào mật ong thì chúng ta nên kết hợp ăn uống khoa học, vận động đều đặn để đạt được hiệu quả giảm cân như ý.

Cách giảm cân bằng chanh đào, mật ong rất đơn giản, chị em chỉ cần ngâm trực tiếp chanh đào cùng mật ong, 30 ngày sau là có thể lấy ra pha nước uống dần. Vào những ngày hè nóng bức, mọi người có thể sử dụng hỗn hợp chanh và mật ong như 1 loại đồ uống giải khát để thanh lọc cơ thể.