Lợi ích sức khỏe 'đáng nể' khi ăn chuối xanh luộc, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả?

Theo các bác sỹ, ruột non rất cần vi khuẩn probiotic, đây là một loại vi khuẩn có lợi làm ổn định và duy trì sức khoẻ ruột not, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn. Chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều các lợi khuẩn như vậy.

Bên cạnh đó, tinh bột trong chuối xanh như prebiotic có khả năng kháng bệnh nhờ cơ chế “ăn” các vi khuẩn xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi hoạt động trong ruột non.

Kali trong chuối xanh luộc có thể giúp giảm huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim.

Ngoài ra, chất xơ trong chuối luộc cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol và viêm nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh huyết áp

Nếu bạn chăm chỉ ăn chuối luộc, lượng kali dồi dào của chúng sẽ có ích cho việc điều chỉnh huyết áp, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Đồng thời, lượng kali trong một quả chuối xanh có thể giúp tránh tình trạng chuột rút cơ bắp. Ăn chuối xanh luộc cũng tốt cho mắt và giúp cải thiện hệ thần kinh.

Giảm cân hiệu quả

Với hàm lượng vitamin, chất xơ, tannin, carotenoid cao, chuối xanh luộc được xem là “thần dược” tự nhiên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Loại quả này có thành phần pectin (chất xơ hòa tan), giúp làm chậm chuyển động bên trong ruột non để quá trình hấp thụ khoáng chất vào máu hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chuối xanh luộc sẽ giúp lên men dạ dày và làm sạch ruột. Nhờ đó, bạn có thể “đánh bay” những chất béo và tạp chất có hại ra khỏi cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Kali trong chuối xanh luộc không chỉ quan trọng đối với chức năng cơ bắp mà còn cần thiết cho chức năng hệ thần kinh. Chất điện giải này giúp điều chỉnh giấc ngủ bằng cách thúc đẩy thư giãn.

Giảm tình trạng viêm loét dạ dày

Món chuối xanh luộc chín được công nhận là chứa rất nhiều tanin, đây là chất chống viêm và kháng khuẩn có lợi cho dạ dày. Đặc biệt, chuối xanh luộc còn chứa nhiều pectin, tạo ra một lớp màng lên men để bảo vệ thành dạ dày. Màng bảo vệ này có tác dụng hạn chế các tác nhân gây hại đến dạ dày.