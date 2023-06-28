Lợi ích sức khỏe 'đáng nể' khi ăn chuối xanh luộc, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả?

Dinh dưỡng 28/06/2023 17:54

Ai cũng bất ngờ, không ngờ rằng chuối luộc tưởng bình thường lại có thể chứa những lợi ích 'vàng' tuyệt vời cho sức khỏe con người.

Ngăn ngừa ung thư tá tràng

Theo các bác sỹ, ruột non rất cần vi khuẩn probiotic, đây là một loại vi khuẩn có lợi làm ổn định và duy trì sức khoẻ ruột not, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả hơn. Chuối xanh luộc chín chứa rất nhiều các lợi khuẩn như vậy.

Bên cạnh đó, tinh bột trong chuối xanh như prebiotic có khả năng kháng bệnh nhờ cơ chế “ăn” các vi khuẩn xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi hoạt động trong ruột non.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Kali trong chuối xanh luộc có thể giúp giảm huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri. Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim. 

Ngoài ra, chất xơ trong chuối luộc cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm mức cholesterol và viêm nhiễm.

Lợi ích sức khỏe 'đáng nể' khi ăn chuối xanh luộc, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh huyết áp

Nếu bạn chăm chỉ ăn chuối luộc, lượng kali dồi dào của chúng sẽ có ích cho việc điều chỉnh huyết áp, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Đồng thời, lượng kali trong một quả chuối xanh có thể giúp tránh tình trạng chuột rút cơ bắp. Ăn chuối xanh luộc cũng tốt cho mắt và giúp cải thiện hệ thần kinh.

Giảm cân hiệu quả

Với hàm lượng vitamin, chất xơ, tannin, carotenoid cao, chuối xanh luộc được xem là “thần dược” tự nhiên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Loại quả này có thành phần pectin (chất xơ hòa tan), giúp làm chậm chuyển động bên trong ruột non để quá trình hấp thụ khoáng chất vào máu hiệu quả hơn.

Đặc biệt, chuối xanh luộc sẽ giúp lên men dạ dày và làm sạch ruột. Nhờ đó, bạn có thể “đánh bay” những chất béo và tạp chất có hại ra khỏi cơ thể.

Lợi ích sức khỏe 'đáng nể' khi ăn chuối xanh luộc, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Kali trong chuối xanh luộc không chỉ quan trọng đối với chức năng cơ bắp mà còn cần thiết cho chức năng hệ thần kinh. Chất điện giải này giúp điều chỉnh giấc ngủ bằng cách thúc đẩy thư giãn.

Giảm tình trạng viêm loét dạ dày

Món chuối xanh luộc chín được công nhận là chứa rất nhiều tanin, đây là chất chống viêm và kháng khuẩn có lợi cho dạ dày. Đặc biệt, chuối xanh luộc còn chứa nhiều pectin, tạo ra một lớp màng lên men để bảo vệ thành dạ dày. Màng bảo vệ này có tác dụng hạn chế các tác nhân gây hại đến dạ dày.

Lợi ích sức khỏe 'đáng nể' khi ăn chuối xanh luộc, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày ăn một quả? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Điều kỳ diệu khi ăn lê thường xuyên mà không phải ai cũng biết: Ngăn ngừa tiểu đường, ức chế tế bào ung thư

Điều kỳ diệu khi ăn lê thường xuyên mà không phải ai cũng biết: Ngăn ngừa tiểu đường, ức chế tế bào ung thư

Lê chứa vô số các chất dinh dưỡng, chất xơ và các loại vitamin, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe,...Dưới đây là những lợi ích mà lê mang lại, ngại gì mà không ăn lê thường xuyên nhỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng chuối xanh luộc lợi ích ăn chuối luộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ