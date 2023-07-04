Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 04/07/2023 06:47

Thời tiết nắng nóng, mọi người có xu hướng lựa chọn thực phẩm thanh nhiệt trong chế độ ăn uống của mình, và mướp là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn.

Mướp là một loại quả phổ biến, rất được yêu thích trong mâm cơm ngày hè. Người ta thường dùng mướp để nấu canh hoặc xào thành những món ăn thanh mát, ngọt ngon. Mướp có giá rất bình dân và cũng được bán ở hầu hết các chợ, cửa hàng thực phẩm. Thế nhưng, mướp không chỉ được dùng làm món ăn. Trong Đông y, tất cả các bộ phận của cây mướp đều được dùng để làm thuốc. Quả mướp giúp hỗ trợ giảm đường huyết, trị táo bón, giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch và giải độc cơ thể.

Quả mướp cũng rất giàu vitamin và khoáng chất. Trong 100g mướp tươi có chứa lượng dinh dưỡng như sau:

Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Quả mướp không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có cả tá lợi ích với sức khỏe - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Những lợi ích tuyệt vời của quả mướp

Ngăn ngừa các bệnh về mắt

Trong mướp có chứa vitamin A, C, E - đây là những loại vitamin có nhiều lợi ích đối với sức khỏe của mắt, chẳng hạn như ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Mắt Quốc gia cho thấy những người bổ sung vitamin C, vitamin A, đồng, vitamin E và kẽm, khả năng thoái hóa điểm vàng của họ đã giảm 25% trong thời gian sáu năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thuốc nhỏ mắt Vitamin A có tác dụng điều trị chứng khô mắt rất hiệu quả. Bổ sung những thực phẩm giàu Vitamin A như quả mướp vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng hữu ích trong việc giảm các bệnh về mắt.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Mướp cũng góp phần vào việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Mangan có trong mướp là một yếu tố quan trọng trong việc sản xuất các enzym tiêu hóa có ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Nghiên cứu cho thấy, mangan có thể thúc đẩy bài tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não bộ

Mướp giàu chất sắt giúp duy trì lượng oxy lên não. Thiếu sắt có thể dẫn đến trí nhớ kém, bồn chồn, mất tập trung. Hàm lượng vitamin B cao có trong mướp cũng rất tốt cho não bộ.

Tốt cho tim mạch

Trong mướp có hàm lượng chất xơ khá cao, mà theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất xơ cũng có lợi ích trong việc giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, vitamin B5 trong mướp cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu cũng như chất béo trung tính làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Điều trị chứng thiếu máu

Mướp có chứa một lượng lớn vitamin B6 cần thiết để sản xuất hemoglobin trong máu, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào và huy động sắt. Tiêu thụ đầy đủ vitamin B6 có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh thiếu máu như đau nhức, mệt mỏi và ngăn ngừa bệnh này.

Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều hòa đường huyết

Ngoài các khoáng chất kể trên, mướp cũng là loại quả có nhiều mangan. Đây là loại chất cần thiết góp phần sản xuất các enzym tiêu hóa chịu trách nhiệm cho quá trình tân tạo glucose (quá trình tổng hợp glucose từ amino acids và phần glycerol của chất béo khi kho dự trữ carbohydrates của cơ thể giảm xuống dưới mức bình thường). Mangan còn giúp bình thường hóa việc tổng hợp và bài tiết insulin trong máu để kiểm soát mức đường, từ đó điều hòa lượng đường trong máu.

Những bước bảo quản mướp cực đơn giản và hiệu quả

Bước 1: Rửa sạch mướp

Trước khi bảo quản mướp, chúng ta cần phải rửa sạch các vết bẩn bám trên vỏ mướp và làm ướt bề mặt của mướp. Để mướp được tươi lâu, nên bảo quản chúng trong nhiệt độ khoảng 10 độ C và ở nơi có độ ẩm cao.

Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bảo quản mướp

Sau khi đã làm ướt bề mặt của mướp, hãy dùng màng bọc thực phẩm hoặc túi ni lông bọc kín mướp lại và đem đi bảo quản.

Nếu nhiệt độ quá cao, bà nội trợ có thể cho mướp vào ngâm trong thùng nước. Làm như vậy, trong khoảng 1 tuần tới, mướp sẽ vẫn luôn tươi ngon.

Những người không nên ăn mướp

Người thể hàn, hoặc người có tì vị kém

Mướp thuộc loại tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt nên không phù hợp với thể trạng những người thể hàn, hoặc những người có tì vị kém. Nếu như ăn mướp thường xuyên sẽ dần làm cho sức khỏe của các trường hợp này ngày càng yếu đi, lâu ngày có thể trở nặng. Chính vì thế, nếu bị thể hàn, hoặc tì vị kém, nên hạn chế ăn mướp hoặc tránh ăn mướp để sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm nhưng chứa nhiều lợi ích bất ngờ mà có thể bạn chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người có thể trạng yếu, hoặc mới ốm dậy

Mặc dù mướp có giá trị dinh dưỡng, và có cả tác dụng chữa bệnh, nhưng với những người có cơ địa đặc biệt như bị dị ứng, thể trạng yếu, đang ốm hoặc mới khỏi ốm thì cần tránh ăn mướp, nếu không sẽ làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn hoặc gây khó chịu cho cơ thể. Nguyên do là theo Đông y, mướp có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thông kinh lạc, hoạt huyết, nên không tốt cho thể trạng yếu của các trường hợp vừa nêu.

Người bị tiêu chảy, kiết lỵ

Cũng do tính hàn của mướp nên đây cũng là loại thực phẩm không tốt cho người đang bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ. Việc ăn mướp sẽ làm cho tình trạng của họ trầm trọng hơn.

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