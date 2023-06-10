Loại thực phẩm 'màu trắng' được ví như 'thuốc quý' giá vài nghìn đồng nhưng không phải ai ăn cũng tốt: 3 nhóm người cần cẩn trọng

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, dù không có hương vị như thịt, nhưng tàu hũ có điểm độc đáo là hấp thụ hương vị từ bất cứ thứ gì bạn nấu, nó có khả năng có mùi vị như bất cứ thứ gì bạn muốn, và đó là điều khiến nó trở nên phổ biến

Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng cần chú ý khi sử dụng. Thực chất, bất kì loại thực phẩm nào dù tốt đến mấy cũng cần xem xét thể trạng và mức độ hấp thụ của riêng từng người.

Tàu hũ còn được xem như 'thần dược', một thực phẩm hoàn hảo. Lợi ích tuyệt vời của chúng được kể ra như sau:

Tàu hũ có ít cholesterol, ít chất béo trung tính và ít cholesterol “xấu” hơn thịt. Vì vậy, thường xuyên thay thế thịt bằng tàu hũ có thể giúp bạn giảm những chỉ số này! Đây là tin tuyệt vời để ngăn ngừa và chống lại bệnh tim mạch và huyết áp cao.

Tàu hũ có rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Ngoài ra, tàu hũ không chứa chất béo bão hòa - loại chất béo góp phần gây ra bệnh tim, huyết áp cao và các bệnh khác.

- Giảm nguy cơ ung thư dạ dày

Các nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Đông Ngô ở Tô Châu (Trung quốc) đã kết luận rằng ăn tàu hũ và các chế phẩm từ đậu nành có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

- Cung cấp canxi cho cơ thể

Tàu hũ là loại thực phẩm chứa nhiều canxi. Một khẩu phần hơn 100 gam tàu hũ chứa lượng canxi tương đương với một ly sữa bò 235 ml. Canxi là chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ đang phát triển và phụ nữ bị loãng xương.

Tàu hũ là thực phẩm giá rẻ. Ảnh: Internet

- Giảm nguy cơ ung thư vú

Nhiều tài liệu đã ghi nhận rằng tàu hũ chứa isoflavone, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, như giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh và có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đáng chú ý nhất là ung thư vú.

- Thúc đẩy giảm cân

Tàu hũ có thể tạo cảm giác rất no. Đưa tàu hũ vào khẩu phần ăn mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều. Vì tàu hũ chứa ít calo, bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn về tổng thể, từ đó có thể giúp chống lại béo phì.

Ăn tàu hũ mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

- Nguồn cung cấp a xít béo omega-3 tốt

Tàu hũ được coi là “thực phẩm hoàn hảo” vì chứa tất cả 8 loại a xít amin thiết yếu mà con người cần để sống.

Tàu hũ cũng chứa lượng lớn sắt, đồng và mangan. Những chất dinh dưỡng này có tác dụng giúp cơ thể hấp thụ lẫn nhau và cả ba chất này đều cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh nhưng cũng có thể giúp tăng cường năng lượng.

Khoa học đã chứng minh rằng tàu hũ có chứa lượng a xít béo omega-3 tốt. Theo WebMD, a xít béo omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính, giảm trầm cảm, giảm viêm và giúp giảm bớt chứng viêm khớp dạng thấp.

Ngày nào cũng ăn tàu hũ có tốt không?

Tàu hũ và các sản phẩm được làm từ đậu rất tốt cho cơ thể song chúng ta không nên biến đậu thành thực phẩm ăn mỗi ngày và không ăn quá nhiều trong một lần.

Mỗi tuần bạn có thể ăn khoảng 2 lần tàu hũ, mỗi lần dùng khoảng 100g/người.

Cần tiêu thụ có giới hạn để tránh gặp phải những tác hại không muốn. Bên cạnh việc đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng bạn cũng cần có một lối sống khoa học để bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Những nhóm người nên tránh ăn tàu hũ quá nhiều

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Tuấn thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, tàu hũ là một chế phẩm từ đậu nành. Trong khi đó, có một số người được khuyến cáo cần lưu ý và không nên sử dụng đậu nành quá nhiều. Bao gồm:

- Người có chức năng tiêu hóa kém: Đậu nành tính lạnh, vì thế người khó tiêu, ợ hơi, chức năng tiêu hóa kém nên hạn chế tiêu thụ các sản phẩm từ đậu nành kẻo làm bệnh nặng thêm, hoặc gây đầy hơi.

- Người suy thận: Đậu nành là thực phẩm giàu đạm, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

- Bệnh nhân tuyến giáp: Dù đậu nành không ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp song với những người đang bị bệnh, thực phẩm từ đậu nành có thể làm cản trở sự hấp thụ thuốc tuyến giáp.

Lượng đậu nành cho phép với bệnh nhân tuyến giáp nên là 30mg/ngày. Sau khi tiêu thụ các thực phẩm từ đậu nành, người bệnh cần chờ ít nhất bốn giờ để uống thuốc tuyến giáp.

Cách ăn tàu hũ và các sản phẩm từ đậu nành an toàn

Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm, hãy bảo quản tàu hũ theo hướng dẫn của gói. Một số dạng tàu hũ có thể được giữ ở nhiệt độ phòng cho đến khi mở, sau đó cần được làm lạnh. Nhiều dạng tàu hũ được đóng gói riêng lẻ trong nước và làm lạnh.

Khi chuẩn bị tàu hũ sống để ăn, sử dụng dụng cụ sạch và đồ chứa được vệ sinh kỹ lưỡng để tránh ô nhiễm chéo. Đồng thời lưu trữ bất kỳ thức ăn thừa vào trong tủ lạnh kịp thời, vì vi khuẩn phát triển tốt nhất khi tiếp xúc với khu vực nguy hiểm từ 40 đến 140 độ F.

Cần lưu ý không nên kết hợp tàu hũ cùng thịt dê, cải bó xôi, mật ong, quả hồng xiêm, hành lá... vì đại kỵ, có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm cho sức khỏe.