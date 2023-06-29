Loại rau bán rẻ bèo ngoài chợ lại bổ quý không thua gì nhân sâm, mang lại 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe, tốt cho mẹ sau sinh và trẻ nhỏ

Dinh dưỡng 29/06/2023 11:49

Rau đây là loại rau quen thuộc với hầu hết bà nội trợ Việt Nam, ấy vậy mà ít ai biết rằng nó lại mang những lợi ích cực kỳ cho sức khỏe, nhất là mẹ cho con bú và trẻ em.

Rau đay là gì?

Rau đay hay còn gọi là rau nhớt là một loại rau khá phổ biến ở Việt Nam. Còn trên thế giới, rau đay thường được trồng ở các vùng khác của châu Á và Trung Đông.

Rau đay là một trong những loại rau chứa nhiều chất sắt, muối khoáng và vitamin. Vì có tính hàn cao, lành tính và vị ngọt đặc trưng nên rau đay hay được dùng để chế biến món canh vào mùa hè như canh cua rau đay, canh tôm rau đay,...

Loại rau bán rẻ bèo ngoài chợ lại bổ quý không thua gì nhân sâm, mang lại 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe, tốt cho mẹ sau sinh và trẻ nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của rau đay

Giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Rau đay vốn có nhiều nước lại có tính hàn cao nên rất tốt trong việc thanh lọc cơ thể, có tác dụng làm mát, trị các bệnh về nhiệt như nóng trong người, nhiệt miệng, chữa say nắng,... đặc biệt trong thời tiết nóng bức như hiện nay, cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối gây cảm giác chán ăn, khó ngủ.

Loại rau bán rẻ bèo ngoài chợ lại bổ quý không thua gì nhân sâm, mang lại 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe, tốt cho mẹ sau sinh và trẻ nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chữa chảy máu trong

Lá đay chứa nhiều vitamin K. Loại vitamin này rất hữu ích trong quá trình đông máu. Nó cũng giúp giảm nguy cơ vàng da và kém hấp thu chất dinh dưỡng. Nguy cơ phát triển các bệnh thông thường khác, bao gồm viêm đại tràng, bệnh Crohn và bệnh tiêu chảy giảm đáng kể khi bạn ăn lá đay.

Lợi sữa

Rau đay chứa nhiều nước nên có tác dụng làm tăng thể tích sữa, giúp lợi sữa, lại có nhiều nhầy nên sữa về nhiều hơn.

Trên thực tế, nếu bà mẹ sau sinh ăn rau đay liên tiếp trong 4 tuần ngay sau sinh thì người ta thấy rõ lượng sữa ra của tuần 3, 4, nhiều hơn tuần 1, 2. Nhưng nếu không ăn rau đay, sữa tuần 3, 4 vẫn về nhưng mức độ kém hơn nhiều.

Hơn thế nữa, phân tích người ta thấy hàm lượng chất béo trong sữa mẹ ở tuần 3, 4 ở bà mẹ ăn rau đay cao hơn người không ăn.

Rau đay giúp lợi tiểu, phòng tránh viêm đường tiết niệu

Những người thường bị khó tiểu, tiểu rát thì rau đay là một bài thuốc không thể bỏ lỡ. Rau đây có hoạt chất vận động tim mạch tốt nên sẽ làm tăng số lượng nước tiểu giúp nước tiểu dễ dàng đi ra ngoài.

Ngoài ra rau đay còn có khả năng kháng viêm tự nhiên. Nếu dùng thường xuyên sẽ có tác dụng chống viêm, sưng ở các bộ phận như bàng quang, đường tiết niệu,...

Loại rau bán rẻ bèo ngoài chợ lại bổ quý không thua gì nhân sâm, mang lại 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe, tốt cho mẹ sau sinh và trẻ nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trị chân bồn chồn

Khi bị thiếu sắt, bạn có thể mắc hội chứng chân không yên. Hầu hết các bác sĩ thường khuyên bổ sung sắt để chữa hội chứng này. Bạn cũng tăng cường ăn rau đay thường xuyên vì nó rất giàu chất sắt. Nó chứa một lượng sắt khổng lồ 2,73 mg. Đây là khoảng 34,13% lượng khuyến cáo hàng ngày. Tăng lượng sắt cũng sẽ làm giảm co thắt cơ bắp.

Loại rau bán rẻ bèo ngoài chợ lại bổ quý không thua gì nhân sâm, mang lại 6 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe, tốt cho mẹ sau sinh và trẻ nhỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho trẻ trong độ tuổi ăn dặm

Rau đay là thực phẩm rất giàu canxi, trong 100g rau đay chứa 182mg canxi. Trẻ trong độ tuổi ăn dặm dễ phải đối mặt với nguy cơ còi xương vì thiếu calci nên trẻ cần nhiều dinh dưỡng và calci để có thể phát triển hệ xương và răng.

Vì thế, ăn rau đay rất tốt cho việc bổ sung canxi cho trẻ đang ở tuổi ăn dặm.

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Từ khóa:   dinh dưỡng rau đay lợi ích của rau đay

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