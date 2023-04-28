Khoai tây đầy dinh dưỡng nhưng có 3 kiểu người tuyệt đối không nên ăn!

Dinh dưỡng 28/04/2023 06:05

Những đối tượng dưới đây tuyệt đối không nên ăn khoai tây vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra những biến chứng xấu.

Người bị cao huyết áp

Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ khoai tây hay những món ăn được chế biến từ khoai tây đều sẽ có thể khiến bạn có nguy cơ bị tăng huyết áp. Bởi, trong loại thực phẩm này có chứa nhiều potassium - một loại khoáng chất giúp làm hạ huyết áp. Nhưng mặt khác, khoai tây cũng là một trong những loại rau củ có chỉ số đường huyết cao. Chính những thành phần "đối nghịch" trong khoai tây như vậy là nguyên nhân gây ra tình trạng tăng huyết áp.

Khoai tây đầy dinh dưỡng nhưng có 3 kiểu người tuyệt đối không nên ăn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai

Với đặc tính chống oxi hoá khoai tây có công dụng đẩy mạnh quá trình tiêu hoá, tăng cường sức khỏe tim mạch, làm giảm huyết áp, thậm chí ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Đặc biệt, loại thực phẩm này cũng chứa rất ít calo, với một củ khoai tây cỡ trung bình chứa chỉ 110 calo.

Tuy nhiên, cấu trúc solanin trong khoai tây khá giống hormone steroid, nội tiết tố estrogen và progestrogen trong cơ thể. Nếu phụ nữ mang thai ngày nào cũng ăn khoai tây thì cơ thể sẽ hấp thu một lượng lớn alcaloid, có thể gây ra bất thường cho thai nhi.

Vì alcaloid trong khoai tây không giảm qua các bước nấu nướng thông thường như hấp hay đun sôi. Hơn nữa, khoai tây chiên còn chứa nhiều chất béo và muối, dễ gây béo phì và cao huyết áp cho mẹ và tăng nguy cơ cho thai.

Khoai tây đầy dinh dưỡng nhưng có 3 kiểu người tuyệt đối không nên ăn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường thường có hàm lượng đường máu luôn cao. Do đó không nên ăn quá nhiều khoai tây bởi nó chứa vị ngọt, béo và rất giàu tinh bột.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên tập trung vào những thực phẩm có tác dụng ổn định huyết áp, ổn định hàm lượng cholesterol cũng như trọng lượng cơ thể nhằm tránh những biến chứng xấu nhất có thể xảy ra.

Những người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý khi ăn các thực phẩm chứa nhiều tinh bột vì nó có thể khiến cho đường huyết tăng cao. Chỉ nên ăn 50-60% lượng tinh bột so với những người khỏe mạnh bình thường.

Khoai tây đầy dinh dưỡng nhưng có 3 kiểu người tuyệt đối không nên ăn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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