Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ

Dinh dưỡng 10/07/2023 13:12

Hoa dâm bụt được biết đến là một loại cây cảnh, thế nhưng lại có những công dụng ''thần kỳ'' giành cho cơ thể.

Hoa dâm bụt có nhiều màu sắc khác nhau, thường rất rực rỡ. Cũng như các bộ phận khác của cây dâm bụt, phần hoa cũng có nhiều tác dụng dược lý. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, Beth Czerwony, lấy hoa dâm bụt pha trà có thể có được những lợi ích sau đây: 

Chống oxy hóa

Dâm bụt chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và anthocyanin. Chuyên gia Czerwony nói: “Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa rất hữu ích với sức khỏe”.

Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Gốc tự do làm tổn thương tế bào, từ đó dẫn tới các bệnh như ung thư, tim mạch, đái tháo đường.   

Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ - Ảnh 1
Dâm bụt chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin C và anthocyanin - Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Theo chuyên gia Czerwony, một số nghiên cứu cho thấy dâm bụt có hoạt tính chống viêm. Quá trình viêm nhiễm thường gây ra nhiều bệnh gồm ung thư, hen suyễn, Alzheimer, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp. 

Hạ huyết áp

Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đau tim, đột quỵ, suy tim và bệnh về thận. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, uống trà hoa dâm bụt có thể hỗ trợ giảm huyết áp. Tuy nhiên, loại trà này không thể thay thế cho thuốc điều trị ở những người huyết áp cao.

Giảm mỡ máu

Mỡ máu cao là vấn đề nguy hiểm vì có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ. Một số nghiên cứu lâm sàng cũng cho thấy trà dâm bụt tác dụng giảm cholesterol trong máu. 

Chống vi khuẩn

Theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chiết xuất hoa dâm bụt có thể kiểm soát sự lây nhiễm một số loại vi khuẩn. Tác dụng này là nhờ vào các hợp chất chứa đặc tính kháng khuẩn trong hoa dâm bụt. 

Giúp gan khỏe mạnh hơn

Theo một số nghiên cứu khoa học, nhiều hợp chất trong cây dâm bụt có thể giữ cho lá gan khỏe mạnh hơn. Chiết xuất của loại cây này bảo vệ gan khỏi nhiều loại độc tố nhờ vào đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Chiết xuất từ cây dâm bụt còn được chứng minh có thể chống lại tế bào ung thư gan.  

Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ - Ảnh 2
Theo một số nghiên cứu khoa học, nhiều hợp chất trong cây dâm bụt có thể giữ cho lá gan khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những món ăn từ hoa dâm bụt 

Ngoài công dụng làm cảnh, lá cây dâm bụt còn gắn liền với món ăn dân dã của người dân quê, đó là món canh cua rau dâm bụt. Đặc biệt khi ghé thăm cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) nhất định phải thưởng thức món canh cua đồng rau dâm bụt tươi mát, ăn kèm với cà pháo muối thì không còn gì để chê. 

Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ - Ảnh 3
Lá cây dâm bụt còn gắn liền với món ăn dân dã của người dân quê, đó là món canh cua rau dâm bụt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài món canh cua trứ danh, lá dâm bụt còn có thể luộc lên, chấm với nước mắm tỏi ớt ăn rất ngon và mát. Rau dâm bụt xào tỏi ăn cũng rất tốn cơm. Nhiều người cho biết, canh cua rau lá dâm bụt ăn có vị như canh cua rau đay mồng tơi; lại rất thơm, ngọt và mát. Khi nhai, rau không bị nhẫn như canh cua nấu với rau đay mà tan ngay nơi đầu lưỡi, chỉ hơi nhớt nhẹ mà thôi.  

Tuy nhiên, rau dâm bụt nấu canh phải là rau dâm bụt đỏ hay cây dâm bụt ta thì mùi vị mới chuẩn. Chọn những chiếc lá non hoặc không quá già, không bị sâu đục khoét và không hái ngọn hoa.   

Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ - Ảnh 4
Canh cua lá hoa dâm bụt vừa ngon vừa bổ trong bữa ăn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cây dâm bụt được coi là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm. Dù vậy, vẫn có trường hợp dị ứng khi sử dụng dâm bụt. Nếu sử dụng ở liều lượng cực cao, dâm bụt có thể gây tổn thương gan. 

Chuyên gia Czerwony cho biết: “Bạn có thể thêm dâm bụt vào chế độ ăn uống của mình, nhưng tốt hơn hết hãy hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt với những người đang dùng thuốc điều trị bệnh sẵn có. 

Việc uống một tách trà dâm bụt mỗi ngày hoàn toàn có thể chấp nhận được và có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe”. 

Hoa dâm bụt có đến 6 lợi ích được mệnh danh là 'thuốc quý' cho cơ thể ai nghe xong cũng bất ngờ - Ảnh 5
Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cây dâm bụt được coi là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Hoa dâm bụt được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, các nghiên cứu về lợi ích của hoa dâm bụt hầu hết được thực hiện ở quy mô nhỏ, trong phòng thí nghiệm hoặc sử dụng chiết xuất hoa dâm bụt ở liều lượng cao. Do đó, cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn cũng như nghiên cứu trên người để làm rõ tác dụng của hoa dâm bụt. 

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