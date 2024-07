Để thịt trong ngăn đông tủ lạnh sau thời gian này, dù thịt có sạch, đắt đến mấy cũng phải vứt đi nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng

Do đó, nếu thịt đã để đông lạnh hơn nửa năm thì dù có đắt đến mấy bạn cũng phải vứt nó đi và không ăn nữa. Khi bảo quản nhiều loại thực phẩm khác nhau, tốt nhất bạn nên dán nhãn lên chúng, phân chia khu vực cho từng loại. Nếu có quá nhiều thực phẩm đông lạnh trong tủ lạnh, bạn cũng sẽ quên mất thời điểm lưu trữ. Do đó hãy dùng bút ghi thời gian cho cụ thể cho các loại thực phẩm đó.

Cũng có những điều mà bạn cần chú ý khi cấp đông thịt. Bạn không nên cho trực tiếp thịt mới mua về vào tủ lạnh để cấp đông. Vì làm như vậy, sau khi cấp đông một thời gian, hương vị của thịt sẽ bị thay đổi. Nếu muốn thịt đông lạnh không có mùi vị khó chịu thì bạn cũng phải nắm vững phương pháp cấp đông đúng. Phương pháp đông lạnh thịt mà chúng tôi chia sẻ dưới đây có thể giữ được hương vị cho thịt trong 6 tháng.

Những điều chưa biết về bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh mà không phải ai cũng biết

Vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hết khi thực phẩm được bảo quản trong ngăn đông?

Vi khuẩn không bị giết chết trong ngăn nhiệt độ thấp. Thậm chí, nhiều loại còn có thể “ngủ” trong môi trường khoảng 0 đến âm 45 độ C. Nhiệt độ của tủ lạnh không tiêu diệt được vi khuẩn có hại, nhưng tủ lạnh giữ được thực phẩm an toàn cho đến khi được nấu chín. Trong tủ lạnh vẫn có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Listeria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus…

Bảo quản thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ bao nhiêu là an toàn?

Khả năng sinh tồn và tốc độ sinh sôi của vi khuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như oxy, nhiệt độ, độ ẩm, độ axit... Vi khuẩn có thể phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 5-63 độ C. Trong đó, khoảng từ 32-43 độ C, vi khuẩn phát triển nhanh nhất, có thể nhân đôi chỉ sau 20 phút. Vì vậy, giữ tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 5 độ C là an toàn nhất.

Bạn có thể sử dụng một nhiệt kế tủ lạnh không chứa thủy ngân, đặt ở kệ ngay phía trên ngăn đựng salad để kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh. Nên hạn chế việc mở cửa tủ lạnh quá lâu, để không làm mất nhiệt lạnh.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh nên tuân theo quy tắc nào?

Ngăn đông tủ lạnh có nhiệt độ thấp nhất, khoảng từ âm 16 đến âm 18 độ C, nên bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản,... lưu trữ lâu ngày.

Ở ngăn mát, hơi lạnh có xu hướng tỏa theo chiều đi xuống nên cần giữ nhiệt độ ở mức 0-5 độ C. Thức ăn thừa, đồ uống đã mở nắp cần được để ở ngăn trên cùng, tránh làm lây nhiễm chéo các vi khuẩn có hại giữa thực phẩm chín và thực phẩm sống. Khu vực giữa có thể bảo quản trứng, sữa, các loại thịt cá, hải sản cần dùng ngay. Những sản phẩm này nên cho vào hộp kín, bọc kỹ để tránh gây mùi hôi, sản sinh các loại nấm mốc. Ngăn tủ dưới cùng có hơi lạnh và độ ẩm thích hợp bảo quản rau, củ, quả.

Ngăn cửa tủ lạnh thích hợp bảo quản thực phẩm khô, rượu, các loại gia vị đóng chai như tương, sốt… Tránh tích trữ quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh để không khí được lưu thông đều.

Thực phẩm nào sau đây không nên bảo quản trong tủ lạnh?

Tủ lạnh là môi trường lạnh và ẩm có thể khiến hành tây bị mềm, dễ hư hỏng. Ngoài ra, khi để trong tủ lạnh, tinh bột trong hành tây bắt đầu chuyển thành đường và rất dễ bị nấm mốc. Nên bảo quản hành tây ở chỗ khô, mát, thông gió tốt và tránh ánh sáng.

Tương tự, tỏi rất dễ nảy mầm khi để trong tủ lạnh. Để tỏi đã bóc vỏ trong tủ lạnh sẽ dễ bị nấm mốc. Nên bảo quản tỏi bằng túi lưới hoặc giấy gói, để ở nơi thoáng, râm mát.

Mật ong cũng không nên cho vào tủ lạnh vì có thể kết tinh nhanh hơn. Mật ong có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, chỉ cần trữ ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo.

Với cà chua, việc cho vào tủ lạnh có thể khiến loại quả này bị mất nước, thịt trở nên khô và vỏ nhăn nheo, nếu quả chưa chín hẳn thì sẽ không thể chín tiếp, hương vị kém ngon. Cà chua vừa chín tốt nhất là để ở nhiệt độ phòng (khoảng 25 độ C).