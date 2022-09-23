Đừng vắt chanh vào đồ ăn nóng nếu bạn không muốn điều này xảy ra

Dinh dưỡng 23/09/2022 07:18

Người Việt rất thích dùng chanh để làm tăng hương vị món ăn, đặc biệt là với các món nước. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng vắt chanh vào đồ ăn nóng không gây hại cho sức khỏe cũng như đồ ăn. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về nó.

Nấu ăn với chanh

Đừng vắt chanh vào đồ ăn nóng nếu bạn không muốn điều này xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cắt chanh và vắt là cách dễ nhất để thêm nước chanh vào thức ăn hoặc đồ uống. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cả các chuyên gia ẩm thực cũng như sức khỏe đều cho rằng tác động của việc thêm nước chanh vào thức ăn hoặc đồ uống nóng là không lớn. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây là lý do tại sao bạn phải hạn chế thêm nước chanh vào đồ ăn nóng.

Lý do thực sự

Đừng vắt chanh vào đồ ăn nóng nếu bạn không muốn điều này xảy ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Món ăn có lẽ sẽ "không hoàn chỉnh" nếu không có hương vị chanh và nhiều khi chúng ta thêm nước cốt chanh trong khi nấu một món ăn chỉ để thêm một chút hương vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc bổ sung chanh sẽ làm tăng thêm hương vị, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc thêm vitamin C vào thức ăn nóng sẽ làm giảm thương số dinh dưỡng của vitamin C. Điều này xảy ra vì vitamin C cực kỳ nhạy cảm với nhiệt. 

Đừng vắt chanh vào đồ ăn nóng nếu bạn không muốn điều này xảy ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lý do tại sao việc tiếp xúc với nhiệt làm giảm chất dinh dưỡng trong Vitamin C là do sự hiện diện của axit ascorbic trong Vitamin C, chất này phản ứng với nhiệt độ và ánh sáng. Nó phân hủy nhanh khi tiếp xúc với nhiệt độ cao và giảm hiệu quả của nó.

Theo Times of India

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