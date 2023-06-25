Dưa lê có chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng giúp xương chắc khỏe, bao gồm folate, vitamin K và magiê. Nhiều nghiên cứu cho biết rằng thực phẩm chứa folate có khả năng thúc đẩy xương khỏe mạnh. Bên cạnh đó, vitamin K tham gia vào quá trình sản xuất một protein cấu trúc chính trong xương được gọi là osteocalcin. Vì vậy, bổ sung đầy đủ vitamin K là điều cần thiết để giúp xương khỏe mạnh.

Dưa lê là một trong những trái cây giàu vitamin C-một loại vitamin chống oxi hóa giúp tăng nồng độ collagen, loại protein giúp da khỏe và trẻ trung. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong chức năng của hệ miễn dịch và có thể giúp chống lại virut gây sốt và cảm cúm. Mặt khác, vitamin C giúp hấp thụ chất sắt. Chỉ cần ăn một quả dưa lê cỡ trung bình cũng sẽ giúp bạn nhận đủ lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

Hỗ trợ giảm béo

Nếu bạn đang có kế hoạch giảm cân trong thời gian mùa hè này thì một số quả họ nhà dưa như dưa hấu, dưa lê nên được đưa vào các bữa phụ hàng ngày của bạn. Cụ thể, một quả dưa lê kích cỡ trung bình chỉ chứa có 64 calo mà không có chất béo, hơn nữa lại ngọt và dễ ăn. Hàm lượng chất xơ và nước cao trong loại trái cây ngọt ngào này cũng giúp bạn cảm thấy nhanh no và no lâu hơn, hạn chế mong muốn ăn vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương và răng chắc khỏe

Dưa lê là một nguồn canxi tốt. Canxi là một thành phần quan trọng cho răng và xương khỏe mạnh. Cơ thể bạn liên tục lấy các nguồn canxi từ xương để duy trì cơ thể. Nếu có ít canxi nạp vào hơn là đi ra ngoài, xương có thể phát triển yếu, dẫn đến nguy cơ gãy xương cao hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Canxi đặc biệt quan trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên trước tuổi dậy thì. Với chế độ ăn giàu canxi, xương của chúng sẽ phát triển nhanh chóng và hoàn thiện hơn. Nhưng những người lớn tuổi cũng được khuyến khích nên nạp thêm canxi để làm chậm quá trình thoái hóa xương do lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp kiểm soát đường trong máu

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn trái cây, chẳng hạn như dưa lê, thường xuyên có thể thúc đẩy lượng đường trong máu khỏe mạnh. Mặc dù dưa lê có chứa carbs, có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn tạm thời, nhưng nó cũng cung cấp chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu theo thời gian.

Giúp tăng cường trí nhớ

Một nghiên cứu gần dây cho thấy, cơ thể có ít folate sẽ tăng gấp 3 lần nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) ở những người cao tuổi. Và các chuyên gia khuyên bạn nên ăn những thực phẩm giàu chất forlate như dưa lê để trí não luôn được khỏe mạnh, minh mẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý để tránh ngộ độc khi ăn dưa lê



Do tâm lý lo sợ ngộ độc, sợ bị tiêm thuốc sâu, đặc biệt với vị ngọt lịm của dưa lê hiện nay, nhiều người đã đặt nghi vấn dưa bị tiêm thuốc kích ngọt. Chính vì vậy, nhiều người dù rất thích nhưng vẫn còn rất e dè khi ăn.

Giải thích về điều này, theo thông tin từ báo Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Đại học Y Dược TP. HCM cho biết, dưa lê vào vụ là lúc độ ngọt cao, giàu dinh dưỡng. Thông tin cho rằng người nông dân bôi thuốc bên ngoài vỏ dưa lê để quả tăng trọng, ngọt hơn đang được các nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu. Tuy nhiên, bác sĩ Bay khẳng định việc tiêm thuốc tạo ngọt vào dưa lê là không cần thiết vì cấu tạo của loại quả này đã rất ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong suốt quá trình từ khi gieo hạt đến cây ra trái, người trồng có thể phun thuốc. Tuy nhiên, khi trái bước vào giai đoạn trưởng thành và chín người nông dân không cần sử dụng thuốc. Vì vậy, khi trồng đúng kỹ thuật, thì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sẽ được phân tán hết.

Vì vậy, thay vì loại bỏ khỏi thực đơn, các bà nội trợ nên tham khảo cách chọn mua và ăn sao cho khoa học để tận hưởng được dinh dưỡng tuyệt vời từ loại dưa này.

Ảnh minh họa: Internet

Do tâm lý lo sợ ngộ độc, sợ bị tiêm thuốc sâu, đặc biệt với vị ngọt lịm của dưa lê hiện nay, nhiều người đã đặt nghi vấn dưa bị tiêm thuốc kích ngọt. Chính vì vậy, nhiều người dù rất thích nhưng vẫn còn rất e dè khi ăn.