Đây là loại rau giàu canxi hơn sữa, siêu vitamin C mang lại nhiều lợi ích nhưng đại kỵ với dưa leo, gan heo và cam

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), chỉ 100g bông cải xanh cắt nhỏ ăn sống hoặc nấu chín đã cung cấp đủ 100% nhu cầu hằng ngày của bạn về vitamin C và 25% vitamin K.

Bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ là loại rau được yêu thích vì hoa xanh mềm mại và chất dinh dưỡng độc đáo. Đây là loại rau tốt cho sức khỏe và ngon miệng thường xuất hiện trên bàn ăn của mọi người. Nó được biết đến là loại rau giàu vitamin C, vitamin K, folate, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Một vài công dụng của bông cải xanh đối với sức khỏe

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bông cải xanh có chứa chất chống oxy hóa là indole-3-carbinol hay còn gọi là I3C. Đây là một chất chống oxy hóa được chứng minh là giảm nguy cơ ung thư vú và các bệnh ung thư liên quan đến cơ quan sinh sản của cả nam và nữ.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn chứng minh rằng những loại rau họ cải như bông cải xanh rất hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư đại tràng, gan, phổi và dạ dày.

Trẻ hóa làn da

Việc bảo vệ làn da khỏi những tác động bên ngoài đang là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm, đặc biệt là trong môi trường mà ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường. Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong bông cải xanh có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

Ảnh minh họa: Internet

Nâng cao sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy bông cải xanh có thể cải thiện chức năng tim mạch. Nồng độ cholesterol và triglycerid cao là những yếu tố nguy cơ khởi phát các bệnh lý tim mạch. Việc sử dụng bông cải xanh trong bữa ăn cho thấy không chỉ làm giảm đáng kể nồng độ triglyceride và LDL cholesterol mà còn tăng nồng độ HDL cholesterol có lợi. Điều này giúp loại bỏ các nguy cơ về bệnh tim mạch cũng như xơ vữa mạch máu.

Một số chất chống oxy hóa trong bông cải xanh được nghiên cứu còn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nhồi máu cơ tim gây ra. Các nghiên cứu trên chuột được làm ngưng tim nhân tạo, sau đó được cho ăn bông cải xanh giúp giảm tổn thương và stress oxy hóa ở mô tim.

Tăng khả năng kiểm soát đường huyết

Sử dụng bông cải xanh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở những bệnh nhân đái tháo đường. Cơ chế của các hợp chất vẫn chưa rõ ràng nhưng dường như có liên quan đến các chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh.

Tình trạng đề kháng insulin được cải thiện đáng kể ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có sử dụng bông cải xanh. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nồng độ đường huyết và mức độ tổn thương tế bào tụy ở chuột giảm đáng kể khi được cho ăn các chất chiết xuất từ bông cải xanh. Nguồn chất xơ từ bông cải xanh cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Bông cải xanh đại kỵ với 3 món ăn quen thuộc

Dưa leo: Dưa leo là loại rau giải nhiệt mùa hè, thường xuất hiện trong các món salad đầy màu sắc bên cạnh bông cải xanh. Tuy nhiên, dưa leo và súp lơ không nên ăn cùng nhau. Nguyên nhân là do trong dưa leo có chứa selen, nguyên tố vi lượng này tương tác với vitamin C trong bông cải xanh, có thể làm phân hủy vitamin C, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trong bông cải xanh.

Ảnh minh họa: Internet

Gan heo: Gan heo là một trong những nguyên liệu được nhiều người yêu thích, rất giàu chất sắt và đồng, được coi là thực phẩm bổ sung sắt chất lượng cao. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích khi tiêu thụ với bông cải xanh. Điều này là do sắt và đồng trong gan heo có thể phản ứng bất lợi với một số chất dinh dưỡng trong bông cải xanh, khiến chúng bị phân hủy và do đó làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Cam: Bông cải xanh và cam đều có hàm lượng vitamin C cao nên thường được xếp vào nhóm thực phẩm lành mạnh. Ăn nhiều bông cải xanh và cam cùng lúc có thể gây gánh nặng cho đường tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tiêu chảy.