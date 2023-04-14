Có thích đến cách mấy cũng đừng ăn 6 loại trái cây vào ngày đèn đỏ, kẻo tình trạng đau bụng kinh 'trở nặng'

Hồng là một trong những loại quả mà chị em không nên ăn khi đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do trong những ngày "đèn đỏ" chị em sẽ mất một lượng máu nhất định, cơ thể tương đối yếu, cần bổ sung thêm sắt. Trong khi đó, hồng có chứa chất tannin có thể ức chế sự hấp thụ sắt của cơ thể.

Ngoài ra, hồng cũng được xếp vào nhóm thực phẩm lạnh, làm tăng khí lạnh trong cơ thể và gây ra đau bụng kinh .

Lê không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng mà còn chứa rất nhiều nước. Tuy nhiên, vì lê có tính lạnh nên khi ăn trong những ngày gần có kinh nguyệt sẽ làm khí lạnh xâm nhập, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tử cung. Đồng thời, nó còn là nguyên nhân gây ra hiện tượng đau bụng kinh, làm ảnh hưởng xấu tới tâm trạng của phái nữ trong những ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu có vị ngọt, mọng nước, là loại quả mà hầu hết chị em đều thích ăn. Tuy nhiên, dưa hấu có tính lạnh. Ăn chúng trong kỳ kinh nguyệt dễ gây lạnh cho cơ thể, khiến máu kinh lưu thông không tốt, dẫn đến lượng máu kinh giảm. Điều này khiến tình trạng đau bụng kinh dữ dội hơn.

Hơn nữa, dưa hấu quá lạnh, nhiệt độ thấp kích thích dòng máu, khiến máu chảy chậm lại. Một khi hình thành cục máu đông, sẽ xuất hiện kèm theo là triệu chứng đau bụng kinh nghiêm trọng.



Ảnh minh họa: Internet

Thanh long

Thanh long có gia trị dinh dưỡng cao tuy nhiên, nó không thích hợp với những phụ nữ đang đến kỳ kinh nguyệt. Thanh long thuộc loại quả có tính hàn. Cơ thể trong thời kỳ "đèn đỏ" có sức đề kháng kém nếu ăn loại quả này rất dễ bị lạnh, gây đau bụng.

Ngoài ra, ăn thanh long trong thời kỳ kinh nguyệt cũng không tốt cho lá lách, dạ dày.

Măng cụt

Măng cụt là loại trái cây nhiệt đới có giá trị dinh dưỡng tương đối cao. Nhưng vì cũng là loại quả mang tính lạnh nên nếu ăn quá nhiều trong thời kỳ kinh nguyệt sắp tới gần thì sức khỏe của tử cung sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xoài

Xoài có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, bổ sung một số dưỡng chất mà phái nữ cần. Tuy nhiên, xoài có thành phần dễ gây dị ứng. Đối với một số bạn nữ có cơ địa mẫn cảm dễ dị ứng mà nói, khả năng miễn dịch trong kỳ kinh nguyệt sẽ thấp hơn những người khác.

Cho nên, nếu ăn xoài, rất dễ dẫn đến dị ứng. Dị ứng xuất hiện với các triệu chứng như sưng môi, phát ban và ngứa da.