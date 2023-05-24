Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể

Dinh dưỡng 24/05/2023 14:16

Hiện nay, tình trạng thiếu máu diễn ra rất phổ biến. Sau đây là 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể.

Máu có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, hormone, các tế bào miễn dịch và oxy đến khắp các cơ quan và bộ phận bên trong cơ thể con người. Không những vậy, máu còn đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất thải, chất độc, giúp bảo toàn và phân tán nhiệt.

6 loại thực phẩm sau đây sẽ giúp bạn nâng cao lượng máu có trong cơ thể:

Trứng

Trứng là một loại thực phẩm tuyệt vời vì nó chứa tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần như sắt, protein, canxi, phốt pho, vitamin và khoáng chất. Thế nên, trứng giúp hạn chế nguy cơ thiếu dinh dưỡng, bổ sung sắt, tăng cường lượng máu đi nuôi cơ thể. Trung bình một lòng đỏ trứng cung cấp 0,4mg sắt.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 1
Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô

Bí ngô không những có hàm lượng sắt cao mà còn chứa rất nhiều chất dưỡng chất tốt cho máu như protein thực vật, vitamin, canxi, kẽm, phốt pho… Ước tính 100g bí ngô có chứa đến 15mg sắt. Nên dùng bí ngô thường xuyên cho người gầy yếu, xanh xao để phòng tránh tình trạng thiếu máu.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 2
Bí ngô - Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Các loại hải sản cũng có nhiều chất sắt, có ích trong việc điều trị thiếu máu. Trong các loại hải sản, sò sẽ cung cấp lượng chất sắt tối đa với khoảng 13 mg chất sắt trong 85g sò. Hải sản còn chứa nhiều vitamin B12.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 3
Các loại hải sản - Ảnh minh họa: Internet

Nho khô

Nho khô là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những người đang thiếu máu vì chúng chứa nhiều sắt, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh thiếu máu. Trong nho khô còn có các hợp chất kiềm có tác dụng lọc sạch và loại bỏ nhiều loại độc tố ra khỏi cơ thể.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 4
Nho khô - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt

Đa số các loại thịt đều rất giàu chất sắt heme, vì vậy sẽ giúp cơ thể người bệnh bổ sung lượng sắt cần thiết để sản xuất hồng huyết cầu cũng như hỗ trợ chữa tình trạng thiếu máu. Vì vậy, bạn có thể bổ sung thêm nhiều loại thịt vào món ăn hàng ngày như thịt lợn, thịt gà, thịt bò,... nếu không biết bị thiếu máu thì nên bổ sung các loại thực phẩm gì.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 5
Các loại thịt - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây chứa nhiều vitamin C

Các loại trái cây chứa hàm lượng vitamin cao là món ăn vô cùng tuyệt vời cho bệnh nhân đang trong tình trạng bị thiếu máu. Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C thích hợp cho người thiếu máu có thể được kể đến như: trái xoài, nho, trái ổi, quả dâu tây, cà chua,.. Ngoài ra, việc cung cấp cho cơ thể nguồn vitamin C tự nhiên từ trái cây tươi sẽ giúp hấp thu sắt dễ dàng hơn, từ đó thúc đẩy quá trình các chất chuyển hóa tốt hơn.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung lượng máu có trong cơ thể - Ảnh 6
Trái cây chứa nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet
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