6 loại thực phẩm tốt cho não bộ, giúp người hay quên tăng cường trí nhớ

Theo các nhà thần kinh học, quá trình ghi nhớ hay trí nhớ phụ thuộc phần lớn vào cấu tạo não bộ của mỗi người. Bên cạnh đó, trong chế độ dinh dưỡng , một số thực phẩm chúng ta ăn cũng có tác dụng giữ cho não khỏe mạnh, có thể cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

Bộ não giữ nhiều chức năng vô cùng quan trọng. Não bộ điều khiển chức năng của các cơ quan trong cơ thể, điều khiển lời nói, suy nghĩ, hành động, giúp con người phản ứng lại với các tình huống trong cuộc sống, điều hòa lại cơ thể mỗi khi bị căng thẳng,..

6 loại thực phẩm sau đây sẽ tốt cho não bộ, giúp người hay quên tăng cường trí nhớ:

Khoảng 60% bộ não của chúng ta được tạo ra từ chất béo và một nửa số chất béo đó bao gồm các axit béo omega-3.

Bộ não sử dụng omega-3 để xây dựng tế bào não và tế bào thần kinh, và những chất béo này rất cần thiết cho việc ghi nhớ trong học tập, làm việc, giúp tăng cường trí nhớ. Không nhận đủ omega-3 có liên quan đến việc suy giảm khả năng học tập và làm việc. Đó chính là lý do khi lựa chọn thực phẩm bổ não, cá béo thường đứng đầu danh sách. Các loại cá béo bao gồm: cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá mòi… Các loại cá này đều rất giàu axit béo omega-3.

Các loại cá béo - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Trứng chứa nhiều axit amin thiết yếu và protein. Lòng đỏ trứng chứa rất nhiều choline và lutein, chất dinh dưỡng này có liên quan đến chức năng nhận thức, giúp điều hòa hệ thần kinh và chức năng của não.

Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Rau màu xanh đậm

Chắc hẳn không phải ai cũng biết, rau có màu xanh đậm là thực phẩm tốt cho não bộ, điển hình như: rau chân vịt, súp lơ xanh, cần tây,… Chúng chứa hàm lượng lớn vitamin, trong đó vitamin K là chất cần thiết cho việc đông máu và hình thành chất béo có trong tế bào não - Spakenolipids.

Ngoài ra, các loại rau màu xanh đậm còn giàu chất kháng viêm, chống oxy hóa giúp bảo vệ bộ não trước tổn thương, sự tấn công của gốc tự do.

Rau màu xanh đậm - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây họ cam, quýt

Trái cây họ cam quýt là nguồn thực phẩm tốt cho não bộ. Bởi vì, trong chúng chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa giúp bạn ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần và hỗ trợ cải thiện não bộ. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều cam, quýt, ổi, kiwi,… hàng ngày để tăng cường trí nhớ, giúp đầu óc minh mẫn.

Trái cây họ cam, quýt - Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ

Một thành phần hoạt chất trong củ nghệ là Curcumin có thể vượt qua hàng rào máu não, có nghĩa là nó có thể trực tiếp đi vào não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho não bộ:

- Curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể giúp xóa các mảng amyloid là dấu hiệu đặc trưng của bệnh này.

- Curcumin làm giảm trầm cảm bằng cách làm tăng serotonin và dopamine, giúp cải thiện tâm trạng.

- Giúp các tế bào não mới phát triển: Curcumin tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não, một loại hormone tăng trưởng giúp các tế bào não phát triển. Đồng thời, giúp trì hoãn sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.

Củ nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Caffeine trong trà xanh giúp tăng cường chức năng não, cải thiện sự tỉnh táo, hiệu suất, bộ nhớ và sự tập trung. Nhưng trong trà xanh cũng có các thành phần khác làm cho nó trở thành một thức uống tốt cho não. Một trong số đó là L-theanine, một loại axit amin có thể vượt qua hàng rào máu não và tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA, giúp giảm lo lắng. L-theanine cũng làm tăng tần số sóng alpha trong não, giúp bạn thư giãn.

Một đánh giá cho thấy L-theanine trong trà xanh có thể giúp bạn thư giãn bằng cách chống lại tác dụng kích thích của caffeine. Trà xanh cũng giàu polyphenol và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não khỏi suy giảm tinh thần và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson.