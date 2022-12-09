Chỉ cần đi chợ cũng có thể mua được "kháng sinh tự nhiên", 4 loại rau họ cải có công dụng đáng kinh ngạc

Dinh dưỡng 09/12/2022 13:17

Những loại rau thuộc họ cải sau đây có công dụng chống lại sự hình thành các khối u ác tính.

Trong số các loại rau, rau họ cải luôn được đάɴh giá cᴀo về giá trị dinh dưỡng cũng như khả năng phòng ngừa вệṅҺ ᴛật. Rau họ cải chứa nguồn cʜấᴛ xơ dồi dào, giàu các dưỡng cʜấᴛ quý giá như carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin), vitamin C, E, K, folate và nhiều khoáɴg cʜấᴛ khác… Loại rau này còn chứa glucosinolate – một cʜấᴛ chứa lưu huỳnh, tạo ra mùi thơm hăng và vị đắng của rau.

1. Bông cải xanh

Chỉ cần đi chợ cũng có thể mua được 'kháng sinh tự nhiên', 4 loại rau họ cải có công dụng đáng kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong bông cải xanh có chứa nhiều vitamin B, C, K, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, kiểm soát lượng đường trong máu. Đặc biệt rất tốt đối với phụ nữ. Bên cạnh đó, các hoạt chất sinh học trong bông cải xanh cũng có khả năng làm chậm quá trình lão hóa của não bộ, ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ.

2. Rau cải thìa

Cải thìa chứa nhiều chất xơ, protein rất tốt cho hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, rau cải thìa còn chứa nhiều vitamin C, B5, E, beta-carotene, folate, kali...

Chỉ cần đi chợ cũng có thể mua được 'kháng sinh tự nhiên', 4 loại rau họ cải có công dụng đáng kinh ngạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thìa cũng chứa các hợp chất gốc lưu huỳnh như isothiocyanates. Chất này khi đi vào cơ thể sẽ biến thành glucosinolate. Nó có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu diệt tế bào gốc tự do. Folate trong cải thìa có khả năng sửa chữa DNA và ngăn tổn thương tế bào.

Beta carotene trong cải thìa cũng đã được chứng minh là có thể giảm nguy cơ K vú, tuyến tiền liệt và phổi.

3. Bắp cải

Chỉ cần đi chợ cũng có thể mua được 'kháng sinh tự nhiên', 4 loại rau họ cải có công dụng đáng kinh ngạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải là loại rau quen thuộc đối với người Việt. Loại rau này chứa nhiều cʜấᴛ xơ, vitamin như vitamin K và các khoáɴg cʜấᴛ như kali, phốt pho… Ăn bắp cải thường xuyên sẽ giúp bảo vệ làn da, tăng cường thị ʟực, giúp xươɴg chắc khỏe và ςɦốпg lại sự hình thành của các tế bào K.

4. Rau cải ngồng

Cứ mỗi 100g cải ngồng sẽ có khoảng 45mg vitamin C, tương đương với 75% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, ngừa nhiễm trùng, chống viêm, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Vào mùa đông, bổ sung vitamin C sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Chỉ cần đi chợ cũng có thể mua được 'kháng sinh tự nhiên', 4 loại rau họ cải có công dụng đáng kinh ngạc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B6 có trong rau cải ngồng giúp duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và điều chỉnh lượng đường trong máu. Cải ngồng cũng là thực phẩm không chứa cholesterol. Điều này tốt cho người bị bệnh cao huyết áp – đối tượng dễ gặp phải nguy cơ về bệnh tim mạch.

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