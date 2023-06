Chế độ ăn thô trong một tuần có thể ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể bạn?

Chế độ ăn uống thực phẩm thô có tác dụng gì đối với cơ thể trong một tuần?

Có rất nhiều lợi ích cho chế độ ăn kiêng. Một số trong số chúng được đề cập dưới đây:

Chế độ ăn thô có tác dụng gì đối với cơ thể trong một tuần?

Da sạch và mịn

Chế độ ăn thô giúp cải thiện đáng kể tình trạng của da trong vòng một tuần. Đây sẽ là điều đầu tiên bạn nhận thấy và là lý do thuyết phục nhất để theo chế độ ăn kiêng này. Vì bạn sẽ không ăn bất cứ thứ gì chiên rán và quá nhiều đường, da của bạn sẽ bắt đầu sáng và các vết thâm gần như biến mất. Vì vậy, ngay cả khi bạn không có ý định theo chế độ ăn kiêng này quá lâu thì ít nhất bạn cũng nên tuân theo nó trong 1 hoặc 2 tuần cho đến khi làn da của bạn ở trạng thái tốt nhất. Thực hiện theo chế độ ăn kiêng này một vài tuần trước bất kỳ ngày đặc biệt nào để mang lại vẻ ngoài rạng rỡ tự nhiên cho bạn khi tham gia sự kiện.

Cải thiện chuyển động của ruột

Vì thực phẩm bạn sẽ tiêu thụ chưa qua chế biến nên sẽ dễ tiêu hóa hơn. Nấu ăn hoặc bất kỳ quá trình tương tự nào cũng được cho là lấy đi nhiều chất dinh dưỡng từ bữa ăn và khiến bạn bị đầy hơi. Nếu bạn gặp vấn đề với tiêu chảy hoặc táo bón, bạn nên tuân theo chế độ ăn kiêng này trong một tuần. Nó cũng là một chế độ ăn uống tốt để tuân theo nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ thức ăn. Nếu bạn đã nôn quá nhiều, hãy ăn một hoặc hai trái cây để duy trì bản thân trong lúc này.

Tăng khả năng miễn dịch

Vì thực phẩm không được chế biến, các thực phẩm vẫn giữ được tất cả các chất dinh dưỡng mà nó có khi bạn ăn. Một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn khi chiến đấu chống lại mọi loại vi rút và bệnh tật.

Giảm cân

Tiêu thụ các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật luôn giúp giảm bớt chế độ ăn uống vì nó giúp bạn cảm thấy no và lượng calo tiêu thụ cũng ít hơn. Nó đặc biệt so với đồ chiên rán và đồ ăn vặt. Hàm lượng chất xơ cao trong chế độ ăn uống làm cho bạn cảm thấy no, làm giảm nguy cơ ăn uống vô độ, và do đó nó giúp giữ cân nặng ở mức ổn định.

Cải thiện tình trạng tim

Chế độ ăn này ít natri nên giảm nguy cơ suy tim trong vòng một tuần. Các mạch máu bắt đầu thông thoáng trong chế độ ăn uống này và cải thiện hơn nữa tình trạng của tim.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một chế độ ăn uống chứa nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng khác giúp cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, do đó làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cảm thấy tràn đầy sinh lực

Vì bạn không ăn thức ăn như carbs và thịt, bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ vào buổi chiều sau bữa trưa nặng nhọc. Sẽ không có hiện tượng đầy hơi sau bữa tối. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng mới và với làn da tươi sáng, bạn sẽ bắt đầu trông và cảm thấy tươi trẻ trở lại.