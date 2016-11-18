Các món ăn ngon để gia đình đãi khách đơn giản dễ làm

Dinh dưỡng 18/11/2016 14:55

Bạn đã nghĩ ra món gì để đãi khi gia đình có khách chưa, sau đây phụ nữ và gia đình xin gợi ý một số món ăn ngon dễ làm rất thích hợp để đại khách.

Bạn đã nghĩ ra món gì để đãi khi gia đình có khách chưa, sau đây phụ nữ và gia đình xin gợi ý các món ăn ngon để gia đình đãi khách đơn giản dễ làm

1. Món ngon đãi khách: gỏi cuốn

Gỏi cuốn được liệt vào top các món ăn ngon miền nam được ưa thích vào những hôm trời nóng, rất thích hợp để đãi khách. Cái hay ở món này là được tự gói theo ý mình - thích gì thì gắp nấy nên rất tiện.

Tuỳ theo sở thích và khẩu vị mà bạn chọn loại gỏi cuốn cho phù hợp nhé. Gỏi cuốn thường có tôm thịt, gỏi cuốn cá nướng, rau…

Một vài lưu ý cho món gỏi cuốn ngon

- Rau thơm là yếu tố rất quan trọng của món gỏi cuốn vì nó vừa kích thích vị giác lạ chống ngán khi ăn. Tuỳ theo loại gỏi mà bạn chọn loại rau phù hợp, nhưng tuyệt nhiên không được thiếu.

- Bạn nên chọn loại bánh tráng dai chuyên dùng cho gỏi cuốn, khi bạn cuốn sẽ không bị vỡ. 

 - Nước chấm: Có thể nói giống như các món luộc nước chấm là quan trọng thì với món gỏi cuốn cũng vậy. Bạn nên học cách pha nước chấm để không bị cuống nhé.  Ngoài ra thì có những loại nước chấm khác  pha sẳn cũng rất ngon thường được bày trong các siêu thi. Nếu chưa thật sự rành về việc pha nước chấm thì bạn có thể thử các loại nước chấm  pha sẳn này

2. Cá om dưa 

Cá om dưa thường nằm trong danh sách các món ăn ngon hằng ngày của hầu hết các gia đình Việt vì khá dễ nấu lại rất đưa cơm khi ăn. Món này đáp ứng được cả khách sang tới khách bình dân. Nếu khách “khó tính” bạn hoàn toàn có thể biến món cá om dưa thông thường thành món lẩu, chỉ cần thêm rau, đậu phụ, thịt bò và cá đã lọc xương thái lát mỏng là đã có món lẩu ngon lành rồi. 

Một vài lưu ý cho món cá om dưa ngon

- Phi thơm hành củ và cả hành tây rồi cho dưa cải muối, cà chua vào xào chung. Bạn nhớ xào với một chút mắm, khi săn rồi thì cho nước vào xăm xắp, khi sôi thì cho đầu đuôi xương cá và 1-2 quả ớt đập dập vào, hạ lửa om liu diu chứng 30 phút.

3. Bún măng vịt 

Bún măng vịt cũng là một trong các món ăn ngon gia đình vì khá dễ làm. Với món này bạn cỏ thể vừa ăn bún nguội hay bún nóng với vịt luộc, nước chấm chua ngọt, kèm bát canh bên cạnh hoặc làm thành lẩu đều ngon. 

Một vài lưu ý cho món bún măng vịt

- Măng nên được xào cùng xương cổ cánh sống thì sẽ thơm và ngọt hơn. Ướp xương vịt với tỏi băm, nước gừng, ớt, hạt tiêu, mắm, gia vị và dấm, để chừng 15 phút rồi mới đem đi xào vịt sẽ thấm hơn.

- Món măng vịt này khá kén măng nên nếu măng bị hăng hoặc đắng quá sẽ làm hỏng cả nồi vì vậy bạn nên luộc măng với dấm 1-2 lần, rửa sạch rồi mới dùng được. 

- Món măng vịt mà thiếu mất lá mùi tàu, ngò gai hay không có rau húng chó hoặc húng quế ăn kèm thì coi như là mất ngon đi một nửa nên bạn chú ý mấy loại lá này.

- Để nước dùng được thơm và dẩy mùi bạn nướng gừng và hành rồi cạo cháy chứ không rửa, đập dập rồi cho vào đun cùng.

4. Nướng thịt ngoài trời 

Nếu nói sang một chút thì đây gọi là tiệc BBQ. Vừa đơn giản, ngon, lại rất vui vì thoải mái. Một điều nữa khiến thịt nướng ngoài trời thường được chọn vì nếu trong cách nấu các món ăn ngon  thì món nướng dễ làm nhất. Nhất nướng mà. Chỉ cần kê một cái bàn to, bày sẵn nào bánh mì, nước chấm, rau thơm, salad, bát đĩa rồi thì vừa thay nhau nướng. Vừa uống bia, vừa ăn uống và nói chuyện rất vui.

Khi đã chán với thịt lợn bạn có thể chuyển sang nướng cánh gà, nướng bò, nướng hải sản và cả rau củ quả nữa.

Một vài lưu ý cho món thịt nướng ngon

- Bạn không nên cắt thịt mỏng quá, thịt sẽ dễ bị khô xác sau khi nướng.

- Bạn chỉnh lửa cho phù hợp để thịt không bị chảy nước khi nướng. Khi mới cho thịt lên nướng, bạn để thịt ở khu có nhiệt vừa phải, để thịt chín. Khi thịt chín rồi thì bạn cho sang khu nhiệt cao hơn để lấy vàng và giòn.

- Thịt đã ướp nên được nghỉ ở trong tủ lạnh ít nhất là 30 phút. Trước khi nướng 15-30 phút trộn thêm nước hàng, đường, rượu và dầu ăn. 

5. Gà 3 món 

Gà luộc - gà xé phay - miến gà có thể nói món này thuộc vào top các món ăn ngon hợp vị cả nhà vì có tới 3 món nên tha hồ biến tấu.

Gà ở vườn bắt lên, cắt tiết, làm lông rồi cho vào nồi luộc vừa tới, để nguội, chặt ra chấm với tiết dằm.

Phần ức gà thì làm gà xé phay với hành tây, một chút cà rốt và rau răm. 

Phần lòng gà thì để nấu miến với nấm hương, mộc nhĩ và hành răm.

các món ăn ngon 6

Một vài lưu ý cho món gà được ngon

Nguyên liệu chính là gà, bạn phải lựa được gà ngon, thịt chắc ngọt, không bị bở nát cũng không dai nghoách. 

Trên đây hướng dẫn cách nấu cac mon ngon de lam vơi 5 món không chỉ dùng cho bữa cơm hằng ngày mà bạn còn có thể dùng để đại khách đều được.

Chúc bạn và gia đình ngon miệng!

Xem thêm: cách làm quả thơm bằng kẹo oishi, cách làm quả dứa bằng kẹo

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