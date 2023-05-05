Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương

Dinh dưỡng 05/05/2023 15:05

Đây là loại rau quen thuộc, giàu chất dinh dưỡng bổ cho xương, có thể chế biến được nhiều món ngon có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người ăn chay.

3 loại rau xanh quen thuộc trong vườn nhà của người Việt có tác dụng rất tốt với xương khớp. Bất kể bạn già hay trẻ, việc tận dụng những loại rau củ này đều đem lại những hiệu quả rất tốt.

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi không chỉ có hàm lượng carotene rất cao mà còn giàu vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt, magie và các chất dinh dưỡng khác. Có nhiều lợi ích khi ăn rau mồng tơi. Rau mồng tơi đi vào kinh mạch gan, dạ dày, ruột già, ruột non, không chỉ có tác dụng làm dịu gan, điều khí mà còn dưỡng huyết, bồi bổ cơ thể, làm ẩm.

Hàm lượng vitamin K trong rau mồng tơi cũng tương đối cao trong số các loại rau ăn lá. Bổ sung đầy đủ vitamin K giúp tăng cường hoạt động của các nguyên bào tạo xương và thúc đẩy quá trình chuyển hóa canxi tự do thành canxi trong xương, từ đó củng cố mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.

Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương - Ảnh 1
Rau mồng tơi có tính hàn, thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, chứa chất nhầy có thể ngăn ngừa nguyên nhân gây bệnh yếu sinh lý nam - Ảnh: Internet

Ngọn su su

Thời gian gần đây đọt và lá non của cây su su được thu hoạch và bán trên thị trường như một loại rau sạch.

Hàm lượng phốt pho của ngọn su su thuộc hàng tốt nhất, chỉ thấp hơn một chút so với súp lơ xanh. Khoáng chất phốt pho là một nguyên tố cấu tạo nên xương và răng, đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đường. Ngọn su su rất giàu vitamin A, B1, B2, kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, kẽm,...

Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương - Ảnh 2
Ngọn su su chứa nhiều lượng phốt pho - Ảnh: Internet

Đậu cove (đậu que)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đậu cove có chứa rất nhiều protein, chất xơ cùng vitamin C. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi trong loại đậu này được xác nhận là cao gấp 2 lần so với đậu nành và 7 lần so với thịt gà.

Có lẽ vì thế mà đậu cove được ví như “Vua bổ sung canxi” của các loại rau, thích hợp cho mọi đối tượng, người lớn ăn ngừa loãng xương, trẻ nhỏ tăng chiều cao vượt trội.

Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương - Ảnh 3
Người lớn ăn ngừa loãng xương, trẻ nhỏ tăng chiều cao vượt trội - Ảnh: Internet

Rau dền

Rau dền là loại rau mùa hè phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình,  ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh.

Có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm viêm, ngăn ngừa loãng xương và một số bệnh khác như tim mạch, tiểu đường, thiếu máu...

Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương - Ảnh 4
Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày - Ảnh: Internet

Lá tía tô

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết: Tía tô vị cay, tính ấm, vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi, nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo.

Ít ai ngờ rằng loại lá nhỏ bé như tía tô lại có chứa đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm rất cao. Không những có tác dụng giảm đau khớp mà còn phòng ngừa các bệnh về xương khớp. Người bệnh viêm khớp dạng thấp và đang mắc một số bệnh xương khớp khác nếu uống nước lá tía tô có thể giảm đau và giảm các triệu chứng nguy hiểm của bệnh.

Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương - Ảnh 5
Có tính kháng khuẩn và kháng nấm rất cao - Ảnh: Internet
Rau mồng tơi vừa ngon, vừa lành nhưng lại cần tránh 5 sai lầm khi nấu dưới đây, đặc biệt là sai lầm đầu tiên gây đầy bụng cả ngày

Rau mồng tơi vừa ngon, vừa lành nhưng lại cần tránh 5 sai lầm khi nấu dưới đây, đặc biệt là sai lầm đầu tiên gây đầy bụng cả ngày

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