Các loại rau quê rẻ bèo là 'bảo bối' nấu món gì cũng bổ, trẻ cao lớn, già chắc xương

Đây là loại rau quen thuộc, giàu chất dinh dưỡng bổ cho xương, có thể chế biến được nhiều món ngon có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là những người ăn chay.
- 6 loại rau được mệnh danh là 'vua canxi tự nhiên', chứa hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa
- Mùa hè ăn mồng tơi vừa ngon lại giúp tán nhiệt giải độc, nhưng có 6 nhóm người tuyệt đối không được đụng đến loại rau này
3 loại rau xanh quen thuộc trong vườn nhà của người Việt có tác dụng rất tốt với xương khớp. Bất kể bạn già hay trẻ, việc tận dụng những loại rau củ này đều đem lại những hiệu quả rất tốt.
Rau mồng tơi
Rau mồng tơi không chỉ có hàm lượng carotene rất cao mà còn giàu vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt, magie và các chất dinh dưỡng khác. Có nhiều lợi ích khi ăn rau mồng tơi. Rau mồng tơi đi vào kinh mạch gan, dạ dày, ruột già, ruột non, không chỉ có tác dụng làm dịu gan, điều khí mà còn dưỡng huyết, bồi bổ cơ thể, làm ẩm.
Hàm lượng vitamin K trong rau mồng tơi cũng tương đối cao trong số các loại rau ăn lá. Bổ sung đầy đủ vitamin K giúp tăng cường hoạt động của các nguyên bào tạo xương và thúc đẩy quá trình chuyển hóa canxi tự do thành canxi trong xương, từ đó củng cố mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương.
Ngọn su su
Thời gian gần đây đọt và lá non của cây su su được thu hoạch và bán trên thị trường như một loại rau sạch.
Hàm lượng phốt pho của ngọn su su thuộc hàng tốt nhất, chỉ thấp hơn một chút so với súp lơ xanh. Khoáng chất phốt pho là một nguyên tố cấu tạo nên xương và răng, đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đường. Ngọn su su rất giàu vitamin A, B1, B2, kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, kẽm,...
Đậu cove (đậu que)
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong đậu cove có chứa rất nhiều protein, chất xơ cùng vitamin C. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi trong loại đậu này được xác nhận là cao gấp 2 lần so với đậu nành và 7 lần so với thịt gà.
Có lẽ vì thế mà đậu cove được ví như “Vua bổ sung canxi” của các loại rau, thích hợp cho mọi đối tượng, người lớn ăn ngừa loãng xương, trẻ nhỏ tăng chiều cao vượt trội.
Rau dền
Rau dền là loại rau mùa hè phổ biến trong các bữa ăn của mọi gia đình, ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh.
Có khả năng cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm viêm, ngăn ngừa loãng xương và một số bệnh khác như tim mạch, tiểu đường, thiếu máu...
Lá tía tô
Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết: Tía tô vị cay, tính ấm, vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi, nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo.
Ít ai ngờ rằng loại lá nhỏ bé như tía tô lại có chứa đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm rất cao. Không những có tác dụng giảm đau khớp mà còn phòng ngừa các bệnh về xương khớp. Người bệnh viêm khớp dạng thấp và đang mắc một số bệnh xương khớp khác nếu uống nước lá tía tô có thể giảm đau và giảm các triệu chứng nguy hiểm của bệnh.