Bún là món ăn cực kỳ ngon và dễ ăn, nhưng có 5 kiểu người cần tuyệt đối tránh xa

Bún tuy mềm và dễ ăn, nhưng vì các đặc điểm trong quá trình sản xuất mà nó có thể gây một số vấn đề với sức khỏe . Bún là nhóm thức ăn không thích hợp với những người có vấn đề ở đường tiêu hóa, vì bún được làm từ bột gạo, ngâm với nước trước khi làm khoảng một ngày để bột nở ra. Trong thời gian này tinh bột sẽ lên men, vì thế khi ăn người bệnh dễ bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Do vậy, những người bị viêm dạ dày hoặc hội chứng dạ dày tá tràng nên hạn chế ăn.

Bún, mì là món ăn nhanh, dễ chế biến nhất là đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, người sản xuất bún thường cho hóa chất trong quá trình chế biến.

Nếu trẻ nhỏ thường xuyên ăn bún sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa chưa hoàn thiện của trẻ. Vì vậy, tốt nhất không nên cho trẻ ăn bún quá sớm, hoặc hạn chế món này với trẻ.

Phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh cũng là đối tượng được khuyên không nên ăn bún, bởi bún được làm từ gạo ngâm nở chua, và các hóa chất đi kèm được người sản xuất sử dụng để chế biến sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của cơ thể người mẹ và bé.

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Người ốm, bệnh

Khi bị bệnh, bị sốt, thấy không khỏe trong người cũng không nên ăn bún, vì lúc này cơ thể mệt mỏi, tiêu hóa cũng không tốt như ngày thường. Ngoài tinh bột gạo là thành phần chính làm bún, nhà sản xuất còn có thể thêm các phụ gia có thể không an toàn như bột huỳnh quang để làm sáng, chất tẩy để làm trắng, hàn the tạo độ dai và bảo quản lâu.

Phụ nữ đang mang thai

Trên thực tế bà bầu ăn được bún. Tuy nhiên đó là những loại bún không sử dụng các chất hóa học độc hại để giữ độ tươi và trắng của bún. Còn lại mẹ bầu không nên ăn các loại bún hàng, chợ, bún sử dụng chất hóa học để tẩy trắng…Bà bầu ăn các loại bún đó có nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc thậm chí gây sảy thai.