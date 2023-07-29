Dưới đây là những kiểu ăn sáng nhiều phụ huynh vẫn đều đặn cho con trẻ ăn mà không biết rằng đó là một trong những nguyên nhân khiến não bộ và sức khỏe của bé bị ảnh hưởng.

Ăn thức ăn thừa từ tối hôm trước Nhiều phụ huynh cố tình nấu nhiều cơm từ tối hôm trước để dành chiên cơm hay hâm nóng lại thực phẩm cho con ăn vào sáng hôm sau. Thói quen này tưởng tiện lợi nhưng thực ra lại rất nguy hiểm với sức khỏe của trẻ. Các món để qua đêm nếu không được bảo quản cẩn thận có thể làm vi khuẩn sinh sôi nhanh. Đặc biệt, nếu là rau xanh thì việc để qua đêm có thể biến đổi nitrat thành nitrit - đây là một chất gây ung thư, cho dù là bạn có đun lại đi chăng nữa cũng không thể khử được.

Ảnh minh họa: Internet Ăn nhanh ăn vội Với cuộc sống bận rộn và vội vã, nhiều bậc phụ huynh muốn nhanh chóng làm việc, đưa con đến trường nên thường cho các bé vừa ăn vừa đi học, thậm chí nhiều gia đình khi trẻ vừa mới ngủ dậy và vệ sinh cá nhân xong là cho bé ăn nhanh bữa sáng để kịp thời gian cho bản thân đến nơi làm việc. Tuy nhiên, hành động này có hại đến sức khỏe của các bé. đầu tiên là thức ăn có thể bị nhiễm khuẩn khi đi từ nhà đến trường. Thứ hai, việc ăn nhanh rất dễ nghẹn do ăn quá vội, không nhai kỹ thức ăn.

Đồng thời, do cơ thể của các bé vừa mới thức dậy, dạ dày chưa hoạt động trơn tru, khi ăn quá nhiều làm tăng áp lực hoạt động của dạ dày của các bé, có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet Bữa sáng kiểu Tây Bữa sáng kiểu Tây có nhiều calo, dễ dẫn đến béo phì, sử dụng thực phẩm chiên dầu cũng sẽ có hại cho sức khỏe. Nên dùng thực phẩm có calo thấp khi chế biến bữa sáng, trưa và tối kiểu Tây. Ngoài ra, bữa sáng kiểu Tây như thế này tồn tại vấn đề thiếu cân bằng dinh dưỡng, calo khá cao, nhưng lại thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nếu lựa chọn bữa sáng kiểu Tây thì nên thêm canh rau củ quả, nhằm duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo hấp thu các loại chất. Ảnh minh họa: Internet Bữa sáng ăn vặt Thức ăn vặt đa số là loại thực phẩm khô, không có lợi cho sự tiêu hóa và hấp thu đối với những người gặp tình trạng mất nước vào buổi sáng. Các món ăn vặt như bánh quy,.. chủ yếu làm từ ngũ cốc, tuy có thể cung cấp năng lượng trong thời gian ngắn, nhưng sẽ nhanh chóng khiến chúng ta cảm thấy đói. Ăn thức ăn vặt vào buổi sáng rất dễ dẫn đến thiếu dinh dưỡng, giảm thể lực, gây ra các loại bệnh.

Gợi ý 6 loại nước uống lành mạnh, giúp người tiểu đường hạ đường huyết nhanh chóng Người tiểu đường có thể bổ sung thêm những loại nước uống này trong thực đơn hằng ngày để duy trì sức khỏe ổn định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-tre-an-sang-kieu-nay-bao-sao-tre-benh-lien-tuc-lau-dai-anh-huong-nghiem-trong-en-suc-khoe-605964.html