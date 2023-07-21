Bộ phận vừa ngon vừa bổ của cá được ví là 'nhân sâm biển', người Việt hay thẳng tay bỏ vô thùng rác mà không biết

Dinh dưỡng 21/07/2023 06:48

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài phần thịt thì cá còn có 4 bộ phận được xem là đại bổ mà không phải ai cũng biết, đặc biệt là bộ phận thứ 2.

Những bộ phận dưới đây của chứa nhiều vitamin, canxi, sắt, khoáng chất… rất tốt cho sức khỏe của con người:

Vảy cá

Mọi người thường đánh vảy cá và bỏ đi trong quá trình sơ chế cá, thậm chí cho rằng vảy cá bẩn, có mùi tanh, sẽ khiến món ăn kém hấp dẫn. Trên thực tế, nếu biết cách làm thì vảy cá sẽ trở thành món ăn bổ dưỡng và là thuốc chữa bệnh.

Bộ phận vừa ngon vừa bổ của cá được ví là 'nhân sâm biển', người Việt hay thẳng tay bỏ vô thùng rác mà không biết - Ảnh 1
Bộ phận vừa ngon vừa bổ của cá được ví là 'nhân sâm biển', người Việt hay thẳng tay bỏ vô thùng rác mà không biết - Ảnh 2
Vảy cá giúp bồi bổ sức khỏe, chống lại lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Vảy cá chứa lượng collagen, canxi, protein khá lớn... giúp bồi bổ sức khỏe, chống lại lão hóa và bảo vệ sức khỏe mạch máu, giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Đặc biệt, canxi trong vảy cá giúp củng cố xương chắc khỏe hơn. Ngoài ra, vảy cá có nhiều lectithin giúp tăng cường khả năng nhớ của não bộ và đẩy lùi sự lão hóa của tế bào não. Bên cạnh đó, bộ phần này cũng chứa nhiều axit béo không no, có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch, cao huyết áp và bệnh tim.

Có thể rửa sạch vảy cá rồi tẩm bột chiên giòn để ăn hoặc nấu cho vảy cá chín nhừ tạo thành hỗn hợp sền sệt và đặc dính, để nguội cho đông lại rồi cắt miếng ăn cùng nước tương hay gia vị tùy thích khác.

Ruột cá

Ruột cá cũng là một phần bổ nhất của con cá mà nhiều người bỏ đi. Trong ruột có chứa rất nhiều dưỡng chất và đặc biệt là lượng đạm chẳng kém gì thịt. Các chuyên gia cũng nhận định, ruột cá là kho chất béo tốt cho sự phát triển trí não và tăng cường trí thông minh.

Bộ phận vừa ngon vừa bổ của cá được ví là 'nhân sâm biển', người Việt hay thẳng tay bỏ vô thùng rác mà không biết - Ảnh 3
Ruột cá cũng là một phần bổ nhất của con cá mà nhiều người bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn, nhớ rửa sạch vì trong nó có nhiều chất bẩn. Phần nối ruột cá có túi mật do đó, nên sơ chế cẩn thận để tránh làm vỡ mật khiến ruột bị đắng.

Phần ruột cá có thể đem đi nấu canh hoặc rán cùng trứng cũng ngon và lạ miệng. Bạn chỉ cần làm sạch ruột rồi đem ướp chung với hành, tỏi, gừng, rượu nấu ăn và một số loại gia vị. Bắc chảo lên bếp, thêm dầu ăn rồi cho ruột cá vào xào. Khi gần chín, cho 2 - 3 quả trứng gà đã đánh tan rồi đảo đều. Múc ruột cá xào trứng ra đĩa và thưởng thức.

Mắt cá

Nhiều người vẫn quan niệm rằng ăn mắt cá sẽ rất tốt cho thị lực. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Mắt cá có rất nhiều vitamin B1, các axit béo không bão hòa (axit docosahexaenoic và axit aicosapentaenoic) giúp tăng cường trí nhớ tăng khả năng tư duy, giúp giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể.

Thế nên những ai cần phải hoạt động trí óc nhiều có thể bổ sung mắt cá vào khẩu phần ăn.

Gan cá

Trong thành phần của gan cá rất giàu chất dinh dưỡng, nhiều vitamin A, vitamin D, sắt và các nguyên tố vi lượng khác tốt cho mắt, xương khớp của con người.

Bộ phận vừa ngon vừa bổ của cá được ví là 'nhân sâm biển', người Việt hay thẳng tay bỏ vô thùng rác mà không biết - Ảnh 4
Gan cá rất giàu chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình chế biến gan cá do gan nằm gần vùng mật nên khi mổ cần chú ý tránh làm vỡ mật của cá gây tanh đắng ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ ăn gan cá khi cá được nuôi trong môi trường nước không ô nhiễm, không chứa độc tố như thủy ngân, chì…

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Từ khóa:   bộ phận cá gan cá

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